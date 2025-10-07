https://sarabic.ae/20251007/نتنياهو-نقترب-من-نهاية-الحرب-في-غزة-1105707589.html

نتنياهو: نقترب من نهاية الحرب في غزة

نتنياهو: نقترب من نهاية الحرب في غزة

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، قرب نهاية الحرب في قطاع غزة، مؤكدا أنه "يتبقى بعض المهام". 07.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-07T05:43+0000

2025-10-07T05:43+0000

2025-10-07T05:43+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

دونالد ترامب

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104877147_0:0:1446:813_1920x0_80_0_0_e671b0f5400774a6550e178da41b941f.jpg

وقال نتنياهو، في حوار مع "بودكاست" أمريكي، إن "إسرائيل خرجت من 7 أكتوبر الرهيب كأقوى قوة في الشرق الأوسط"، مؤكدا أن "ما بدأ في غزة سينتهي في غزة مع إطلاق سراح الرهائن ونهاية حكم حماس".وكشف أن "محادثاته الخاصة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكون ودية جدا لكن هذا لا يعني الاتفاق على كل شيء"، مشددا على ضرورة إنهاء حرب غزة قريبا بمساعدة الرئيس ترامب.وأضاف نتنياهو: "حطمنا حماس رغم أنها لم تهزم بعد لكننا سنصل إلى ذلك"، متابعا: "فعلنا ذلك أيضا مع حزب الله وسوريا، وحطمنا البرنامج النووي الإيراني".وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن بلاده "هزمت أعداء الولايات المتحدة الذين كانوا يسعون لتطوير صواريخ باليستية برؤوس نووية"، محذرا من أن إيران تطور الآن صواريخ باليستية من طراز عابر للقارات بمدى يصل إلى 8000 كيلو متر.وأردف: "إذا زادت إيران مدى صواريخها 3000 كم فستصبح نيويورك وواشنطن في مرمى أسلحتها النووية"، مشيرا إلى أن "أكثر الأسلحة الهجومية تطورا على الكوكب طورتها إسرائيل وشاركتها مع الولايات المتحدة".وتتوسط كل من مصر وقطر والولايات المتحدة في إنهاء الحرب في غزة، التي تكمل عامها الثاني غدا مخلفة حصيلة هائلة من الخسائر البشرية والمادية.وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.ورحب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، بالخطوات التي اتخذتها حماس، استجابة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادف إلى إنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين أحياء وأموات، ووقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات فورا للاتفاق على آليات التنفيذ.وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".وكان ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طوّرها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20251006/الصليب-الأحمر-الدولي-جاهزون-لتسهيل-إطلاق-سراح-الأسرى-في-غزة-كوسيط-إنساني-محايد-1105691365.html

https://sarabic.ae/20251006/البيت-الأبيض-محادثات-فنية-تجري-حاليا-بشأن-خطة-غزة-1105697318.html

https://sarabic.ae/20251006/الاتحاد-الأوروبي-نريد-المشاركة-بالسلطة-الانتقالية-في-غزة-1105694236.html

غزة

قطاع غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم