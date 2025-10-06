https://sarabic.ae/20251006/الصليب-الأحمر-الدولي-جاهزون-لتسهيل-إطلاق-سراح-الأسرى-في-غزة-كوسيط-إنساني-محايد-1105691365.html
الصليب الأحمر الدولي: جاهزون لتسهيل إطلاق سراح الأسرى في غزة كوسيط إنساني محايد
وأعربت سبولياريتش، في بيان صحفي، عن "استعداد اللجنة للعب دور الوسيط الإنساني المحايد لتسهيل إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين وإعادتهم إلى عائلاتهم، إلى جانب إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها بأمان على المحتاجين". وأشارت إلى أن "العائلات تنتظر بقلق عودة أحبائها من الرهائن والمعتقلين، بينما تسعى أخرى لإغلاق ملف المتوفين ودفنهم بكرامة". وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها نجحت منذ أكتوبر 2023 في تسهيل إطلاق سراح 148 رهينة و1931 معتقلًا، بالإضافة إلى "نقل رفات بشرية، مما مكّن العائلات من الحداد على ذويها باحترام".ودعت اللجنة، علنًا وفي مفاوضاتها السرية، إلى تكثيف الجهود لضمان استمرار هذه العمليات الإنسانية، مؤكدة جاهزيتها لدعم المدنيين في غزة وتلبية احتياجاتهم العاجلة في ظل الأزمة المستمرة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
أكدت ميريانا سبولياريتش، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على الحاجة الملحة لوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه "السبيل الوحيد لإنقاذ الأرواح وكسر حلقة الموت والدمار التي يعيشها المدنيون".
وأعربت سبولياريتش، في بيان صحفي، عن "استعداد اللجنة للعب دور الوسيط الإنساني المحايد لتسهيل إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين وإعادتهم إلى عائلاتهم، إلى جانب إيصال المساعدات الإنسانية
وتوزيعها بأمان على المحتاجين".
وأوضحت سبولياريتش أن المدنيين في غزة يواجهون معاناة لا تطاق جراء الاشتباكات المستمرة والقيود المفروضة على وصول المساعدات المنقذة للحياة، مؤكدة ضرورة استئناف تدفق المساعدات بشكل كامل وتوزيعها بطريقة تضمن سلامة وكرامة المدنيين.
وأشارت إلى أن "العائلات تنتظر بقلق عودة أحبائها من الرهائن
والمعتقلين، بينما تسعى أخرى لإغلاق ملف المتوفين ودفنهم بكرامة".
وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها نجحت منذ أكتوبر 2023 في تسهيل إطلاق سراح 148 رهينة و1931 معتقلًا، بالإضافة إلى "نقل رفات بشرية، مما مكّن العائلات من الحداد على ذويها باحترام".
وأكدت اللجنة أن هذه العمليات تتطلب تنسيقًا لوجستيًا وأمنيًا دقيقًا، مشددة على التزامها بضمان تنفيذ جميع عمليات الإفراج بأمان وكرامة.
ودعت اللجنة، علنًا وفي مفاوضاتها السرية، إلى تكثيف الجهود لضمان استمرار هذه العمليات الإنسانية، مؤكدة جاهزيتها لدعم المدنيين في غزة
وتلبية احتياجاتهم العاجلة في ظل الأزمة المستمرة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.