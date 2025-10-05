عربي
الخارجية الإيرانية عن مقترح ترامب: نرحب بأي خطوة توقف "الإبادة الجماعية" في غزة
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا علقت فيه على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إنهاء الحرب في غزة، الذي أعلن عنه في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي.
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية، يوم الأحد، على موقعها الرسمي، أشارت فيه إلى أن إيران أعلنت ترحيبها بأي قرار من شأنه وقف "الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين وانسحاب إسرائيل من غزة.وقال البيان إن "إيران تحذر مجددا من خرق إسرائيل لالتزاماتها وعرقلتها لتنفيذ مقترح ترامب، لا سيما في ظل مشاريعها التوسعية والعنصرية"، على حد وصف البيان.وتابع: "تعرب طهران عن أملها في أن تتوفر الظروف لإيصال المساعدات الإنسانية فورا إلى الشعب المظلوم في غزة، وتعلن استعدادها للمشاركة في هذا الأمر".وأوضح البيان أن إيران تؤكد على المسؤولية القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي في مواجهة "الإبادة الجماعية" المستمرة في غزة وفقا لـ "اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مشيرا إلى وجود مسؤولية قانونية وأخلاقية لكل دولة لمساعدة النضال المشروع والشرعي للشعب الفلسطيني من أجل نيل حقه في تقرير المصير والتحرر من الاحتلال والفصل العنصري، على حد وصفه.‏وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.ورحب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، بالخطوات التي اتخذتها حماس، استجابة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادف إلى إنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين أحياء وأموات، ووقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات فورا للاتفاق على آليات التنفيذ.وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".وكان ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طوّرها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.
الخارجية الإيرانية عن مقترح ترامب: نرحب بأي خطوة توقف "الإبادة الجماعية" في غزة

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا علقت فيه على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إنهاء الحرب في غزة، الذي أعلن عنه في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي.
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية، يوم الأحد، على موقعها الرسمي، أشارت فيه إلى أن إيران أعلنت ترحيبها بأي قرار من شأنه وقف "الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين وانسحاب إسرائيل من غزة.
وقال البيان إن "إيران تحذر مجددا من خرق إسرائيل لالتزاماتها وعرقلتها لتنفيذ مقترح ترامب، لا سيما في ظل مشاريعها التوسعية والعنصرية"، على حد وصف البيان.
وتابع: "تعرب طهران عن أملها في أن تتوفر الظروف لإيصال المساعدات الإنسانية فورا إلى الشعب المظلوم في غزة، وتعلن استعدادها للمشاركة في هذا الأمر".
فلسطينيون يحملون أكياس الدقيق المأخوذة من قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى مدينة غزة، على مشارف بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إسرائيل دمرت 90% من القطاع بعد عامين من الحرب
16:13 GMT
وأوضح البيان أن إيران تؤكد على المسؤولية القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي في مواجهة "الإبادة الجماعية" المستمرة في غزة وفقا لـ "اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مشيرا إلى وجود مسؤولية قانونية وأخلاقية لكل دولة لمساعدة النضال المشروع والشرعي للشعب الفلسطيني من أجل نيل حقه في تقرير المصير والتحرر من الاحتلال والفصل العنصري، على حد وصفه.
وقال البيان: "تحذر إيران مجددا من تكرار نقض النظام الصهيوني لوعوده وعرقلته لتنفيذها، وتعتبر أي قرار في هذا الصدد من اختصاص الشعب الفلسطيني ومقاومته، وترحب بأي قرار يتخذونه".
‏وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.
دبابات الجيش الاسرائيلي من قرب حدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
الجيش الإسرائيلي يحذر من استئناف القتال في غزة
17:28 GMT
ورحب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، بالخطوات التي اتخذتها حماس، استجابة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادف إلى إنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين أحياء وأموات، ووقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات فورا للاتفاق على آليات التنفيذ.
وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".
وكان ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طوّرها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.
