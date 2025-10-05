عربي
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إسرائيل دمرت 90% من القطاع بعد عامين من الحرب
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إسرائيل دمرت 90% من القطاع بعد عامين من الحرب
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد قتلى الحرب الإسرائيلية من الفلسطينيين في القطاع تجاوز 76 ألفا و600 قتيل منذ بدء "الإبادة الجماعية" الإسرائيلية قبل... 05.10.2025, سبوتنيك عربي
وتابع، في بيان اليوم الأحد، هناك ايضا نحو 9 آلاف و500 شخص في عداد المفقودين.وأوضح المكتب أن نسبة الدمار في القطاع بلغت 90 في المئة من مبانيه، مشيرا إلى أن "قوات الاحتلال سيطرت على أكثر من 80 في المئة من مساحة غزة عبر الاجتياح وإطلاق النار والتهجير".وأشار البيان إلى أن "الاحتلال ألقى أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات على مناطق متفرقة في القطاع، ما أدى إلى تدمير وتعطيل 38 مستشفى، وتضرر 95 في المئة من مدارس غزة نتيجة القصف المتواصل".وفي ذات الوقت تشير بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إلى أنه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب.‏وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، التي تتضمن إنهاء الحرب.
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إسرائيل دمرت 90% من القطاع بعد عامين من الحرب

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد قتلى الحرب الإسرائيلية من الفلسطينيين في القطاع تجاوز 76 ألفا و600 قتيل منذ بدء "الإبادة الجماعية" الإسرائيلية قبل ما يقرب من عامين.
وتابع، في بيان اليوم الأحد، هناك ايضا نحو 9 آلاف و500 شخص في عداد المفقودين.
وأوضح المكتب أن نسبة الدمار في القطاع بلغت 90 في المئة من مبانيه، مشيرا إلى أن "قوات الاحتلال سيطرت على أكثر من 80 في المئة من مساحة غزة عبر الاجتياح وإطلاق النار والتهجير".
آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
بيان عربي إسلامي من 8 دول يرحب بخطوات "حماس" حول مقترح ترامب لإنهاء حرب غزة
08:42 GMT
وأشار البيان إلى أن "الاحتلال ألقى أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات على مناطق متفرقة في القطاع، ما أدى إلى تدمير وتعطيل 38 مستشفى، وتضرر 95 في المئة من مدارس غزة نتيجة القصف المتواصل".
وفي ذات الوقت تشير بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إلى أنه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب.
‏وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، التي تتضمن إنهاء الحرب.
