بن غفير: حماس لا يمكن أن تظل قائمة ويجب أن تباد بشكل كامل

صرّح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم السبت، أن "حماس لا يمكن أن تظل قائمة ويجب أن تباد بشكل كامل"، مشيرا إلى أن القضاء على "حماس" هدف أساسي... 04.10.2025, سبوتنيك عربي

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

فلسطين المحتلة

أخبار فلسطين اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

وقال بن غفير لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "لن نكون جزءا من الحكومة إذا ظلت حماس قائمة بعد تحرير المخطوفين جميعا".وفي وقت لاحق، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل ستعيد كل الرهائن الأحياء والأموات في قطاع غزة، وقال نتنياهو، في كلمه له، إن "الجيش سيكون متواجدا في عمق قطاع غزة، مؤكدا أنه لم يتخل عن المختطفين ولا عن تحقيق باقي أهداف الحرب".وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، أنه "لن يتهاون مع أي تأخير من جانب حركة حماس".ووجه ترامب، تحذيرا جديدا إلى حماس، قائلا: "عليها التحرك بسرعة وإلا ستصبح كل الاحتمالات واردة"، مشيرا إلى أنه "يقدر أن إسرائيل أوقفت القصف مؤقتا لإتاحة الفرصة لإتمام عملية إطلاق سراح الرهائن واتفاق السلام".وأضاف: "سأعامل الجميع بإنصاف ولن أسمح بأي تأخير أو بأي نتيجة تشكل فيها غزة تهديدا مجددا"، داعيا إلى تجهيز الخطة وإنجازها بسرعة.وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طوّرها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.عباس يشيد بجهود ترامب لإنهاء الحرب ويؤكد: السيادة على قطاع غزة هي لدولة فلسطينالأمين العام لـ"حزب الله": ما يحدث اليوم في غزة جزء من مشروع "إسرائيل الكبرى"

إسرائيل

فلسطين المحتلة

