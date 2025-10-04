https://sarabic.ae/20251004/عباس-يشيد-بجهود-ترامب-لإنهاء-الحرب-ويؤكد-السيادة-على-قطاع-غزة-هي-لدولة-فلسطين-1105606482.html

عباس يشيد بجهود ترامب لإنهاء الحرب ويؤكد: السيادة على قطاع غزة هي لدولة فلسطين

عباس يشيد بجهود ترامب لإنهاء الحرب ويؤكد: السيادة على قطاع غزة هي لدولة فلسطين

رحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، بإعلان نظيره الأمريكي دونالد ترمب، وقف الحرب في قطاع غزة، واستئناف المفاوضات لتفاصيل المرحلة المقبلة، مؤكدًا...

وجدد عباس تقديره "للجهود الكبيرة التي يبذلها ترامب لتحقيق السلام الدائم"، مشيدًا بالدور الفاعل للدول العربية والإسلامية المشاركة في جهود إنهاء الأزمة، ومنها السعودية ومصر والأردن وقطر والإمارات وتركيا وإندونيسيا وباكستان.وأكد عباس "استعداد دولة فلسطين للعمل البناء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكل الشركاء المعنيين، بما في ذلك الرئاسة المشتركة للمؤتمر الدولي للسلام في نيويورك، ومجلس الأمن، وجميع أعضاء الجمعية العامة، من أجل تحقيق الاستقرار والسلام الدائم والعادل وفق الشرعية الدولية"، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.وشدد الرئيس الفلسطيني على "أهمية الالتزام الفوري بوقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع المحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة عبر الأمم المتحدة، وضمان عدم التهجير أو الضم، والبدء بعملية إعادة الإعمار في غزة".وأضاف أن "دولة فلسطين ستواصل العمل مع الوسطاء والشركاء لإنجاح جهود السلام، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".ودعا الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها الأحادية المخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك الاستيطان وإرهاب المستوطنين والاعتداء على المقدسات وحجز أموال الضرائب الفلسطينية".وأكد محمود عباس أن "الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة هي الشريك الطبيعي لتحقيق الاستقرار في المنطقة"، داعيًا إلى "سلام دائم يضمن الأمن والعدالة لجميع شعوب المنطقة".ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".وأوضح موقع البيت الأبيض أن "هذه الخطة، التي تضم 21 بندًا، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث "لاقت استحسانا من القادة الحاضرين".وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طوّرها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

