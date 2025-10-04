عباس يشيد بجهود ترامب لإنهاء الحرب ويؤكد: السيادة على قطاع غزة هي لدولة فلسطين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
عباس يشيد بجهود ترامب لإنهاء الحرب ويؤكد: السيادة على قطاع غزة هي لدولة فلسطين
رحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، بإعلان نظيره الأمريكي دونالد ترمب، وقف الحرب في قطاع غزة، واستئناف المفاوضات لتفاصيل المرحلة المقبلة، مؤكدًا... 04.10.2025
وجدد عباس تقديره "للجهود الكبيرة التي يبذلها ترامب لتحقيق السلام الدائم"، مشيدًا بالدور الفاعل للدول العربية والإسلامية المشاركة في جهود إنهاء الأزمة، ومنها السعودية ومصر والأردن وقطر والإمارات وتركيا وإندونيسيا وباكستان.وأكد عباس "استعداد دولة فلسطين للعمل البناء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكل الشركاء المعنيين، بما في ذلك الرئاسة المشتركة للمؤتمر الدولي للسلام في نيويورك، ومجلس الأمن، وجميع أعضاء الجمعية العامة، من أجل تحقيق الاستقرار والسلام الدائم والعادل وفق الشرعية الدولية"، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.وشدد الرئيس الفلسطيني على "أهمية الالتزام الفوري بوقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع المحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة عبر الأمم المتحدة، وضمان عدم التهجير أو الضم، والبدء بعملية إعادة الإعمار في غزة".وأضاف أن "دولة فلسطين ستواصل العمل مع الوسطاء والشركاء لإنجاح جهود السلام، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".ودعا الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها الأحادية المخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك الاستيطان وإرهاب المستوطنين والاعتداء على المقدسات وحجز أموال الضرائب الفلسطينية".وأكد محمود عباس أن "الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة هي الشريك الطبيعي لتحقيق الاستقرار في المنطقة"، داعيًا إلى "سلام دائم يضمن الأمن والعدالة لجميع شعوب المنطقة".ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".وأوضح موقع البيت الأبيض أن "هذه الخطة، التي تضم 21 بندًا، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث "لاقت استحسانا من القادة الحاضرين".وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طوّرها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
عباس يشيد بجهود ترامب لإنهاء الحرب ويؤكد: السيادة على قطاع غزة هي لدولة فلسطين

رحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، بإعلان نظيره الأمريكي دونالد ترمب، وقف الحرب في قطاع غزة، واستئناف المفاوضات لتفاصيل المرحلة المقبلة، مؤكدًا ترحيبه برد حركة حماس "الإيجابي، الذي يعزز إطلاق سراح جميع المحتجزين ويتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية"، وفق قوله.
وجدد عباس تقديره "للجهود الكبيرة التي يبذلها ترامب لتحقيق السلام الدائم"، مشيدًا بالدور الفاعل للدول العربية والإسلامية المشاركة في جهود إنهاء الأزمة، ومنها السعودية ومصر والأردن وقطر والإمارات وتركيا وإندونيسيا وباكستان.
وأكد عباس "استعداد دولة فلسطين للعمل البناء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكل الشركاء المعنيين، بما في ذلك الرئاسة المشتركة للمؤتمر الدولي للسلام في نيويورك، ومجلس الأمن، وجميع أعضاء الجمعية العامة، من أجل تحقيق الاستقرار والسلام الدائم والعادل وفق الشرعية الدولية"، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ"سبوتنيك" على رد "حماس" بشأن مقترح ترامب في غزة
07:55 GMT
وشدد الرئيس الفلسطيني على "أهمية الالتزام الفوري بوقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع المحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة عبر الأمم المتحدة، وضمان عدم التهجير أو الضم، والبدء بعملية إعادة الإعمار في غزة".

وأكد الرئيس عباس أن "السيادة على قطاع غزة للدولة الفلسطينية، وأن الربط بين الضفة الغربية وغزة يجب أن يتم من خلال القوانين والمؤسسات الحكومية الفلسطينية ولجنة إدارية وقوى أمنية موحدة، بدعم عربي ودولي، لضمان نظام وقانون واحد".

وأضاف أن "دولة فلسطين ستواصل العمل مع الوسطاء والشركاء لإنجاح جهود السلام، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".
ودعا الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها الأحادية المخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك الاستيطان وإرهاب المستوطنين والاعتداء على المقدسات وحجز أموال الضرائب الفلسطينية".
وأكد محمود عباس أن "الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة هي الشريك الطبيعي لتحقيق الاستقرار في المنطقة"، داعيًا إلى "سلام دائم يضمن الأمن والعدالة لجميع شعوب المنطقة".
ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
‏الرئيس الفلسطيني: سنجري انتخابات رئاسية خلال عام من انتهاء الحرب
أمس, 18:09 GMT
وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح موقع البيت الأبيض أن "هذه الخطة، التي تضم 21 بندًا، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث "لاقت استحسانا من القادة الحاضرين".
وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طوّرها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
