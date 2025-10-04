https://sarabic.ae/20251004/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-يعلق-لـسبوتنيك-على-رد-حماس-بشأن-مقترح-ترامب-في-غزة-1105605172.html

مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ"سبوتنيك" على رد "حماس" بشأن مقترح ترامب في غزة

مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ"سبوتنيك" على رد "حماس" بشأن مقترح ترامب في غزة

04.10.2025

وقال الهباش في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "القيادة الفلسطينية ترحب بشكل دائم بكافة الجهود المبذولة للوصول إلى وقف العدوان"، مشددًا على أن "لا أولوية تتقدم على حماية المواطنين في قطاع غزة".وتابع: "أغلى ما نملك في الوطن هو الإنسان، لذلك تتصدر حماية الإنسان أولى أولويات واهتمامات القيادة الفلسطينية، ونحن رحبنا بالجهود التي تبذل لتحقيق ذلك، ونرحب بكل خطوة يمكن اتخاذها في هذا الإطار".وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني أن هذه الأولويات تشمل "وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل على الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس، ومنع تهجير الفلسطينيين، ومنع ضم الأراضي ومصادرتها".كما أكد مستشار الرئيس الفلسطيني على "ضمان وصول الإغاثة والاحتياجات الضرورية لقطاع غزة، ومن ثم تحقيق الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية بما يكفل إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة".وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها "مستعدة فورا للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وتشير أوساط متابعة إلى أن "الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة، في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

