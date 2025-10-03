https://sarabic.ae/20251003/ترامب-بناء-على-بيان-حركة-حماس-أعتقد-أنهم-مستعدون-لسلام-دائم-1105596213.html
ترامب: بناء على بيان حركة حماس أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم
ترامب: بناء على بيان حركة حماس أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن البيان الصادر مؤخرًا عن حركة "حماس" الفلسطينية يؤكد استعدادها لتحقيق "سلام دائم" في المنطقة، داعيًا إسرائيل إلى وقف القصف
وقال ترامب في بيان عبر منصة "تروث سوشيال": "بناءً على البيان الذي أصدرته حركة حماس للتو، أعتقد أنهم مستعدون لتحقيق سلام دائم. يجب على إسرائيل أن توقف القصف على غزة فورًا، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة! فالوضع الآن خطير للغاية ولا يسمح بذلك".وأضاف: "نحن بالفعل في مناقشات حول التفاصيل التي يجب التوصل إليها. الأمر لا يتعلق بغزة وحدها، بل يتعلق بالسلام المنشود منذ وقت طويل في الشرق الأوسط".ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.وقالت "حماس" في بيان لها إنها مستعدة فورا للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل، مؤكدة أن القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانا من القادة الحاضرين.وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن البيان الصادر مؤخرًا عن حركة "حماس" الفلسطينية يؤكد استعدادها لتحقيق "سلام دائم" في المنطقة، داعيًا إسرائيل إلى وقف القصف على قطاع غزة فورًا لضمان خروج الرهائن بأمان.
وقال ترامب في بيان عبر منصة "تروث سوشيال": "بناءً على البيان الذي أصدرته حركة حماس للتو، أعتقد أنهم مستعدون لتحقيق سلام دائم. يجب على إسرائيل أن توقف القصف على غزة فورًا، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة! فالوضع الآن خطير للغاية ولا يسمح بذلك".
وأضاف: "نحن بالفعل في مناقشات حول التفاصيل التي يجب التوصل إليها. الأمر لا يتعلق بغزة وحدها، بل يتعلق بالسلام المنشود منذ وقت طويل في الشرق الأوسط".
ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي
، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.
وقالت "حماس" في بيان لها إنها مستعدة فورا للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل، مؤكدة أن القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانا من القادة الحاضرين.
وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة
في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.