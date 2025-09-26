https://sarabic.ae/20250926/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-مكبرات-صوت-لبث-خطاب-نتنياهو-في-غزة-فيديو-1105303838.html
الجيش الإسرائيلي ينشر مكبرات صوت لبث خطاب نتنياهو في غزة... فيديو
نشر الجيش الإسرائيلي مكبرات صوت في قطاع غزة، اليوم الجمعة، بالتزامن مع كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في...
ورصد مقطع فيديو متداول مركبات تابعة للجيش الإسرائيلي تحمل مكبرات صوت، أشارت تقارير إعلامية إلى أن الهدف منها هو بث كلمة نتنياهو في قطاع غزة.واستهل نتنياهو كلمته خلال أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالقول إن "إسرائيل والولايات المتحدة تواجهان تهديدا مشتركا هو الإرهاب وقادة كثيرون دعموا إسرائيل بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مضيفا: "لكن هذا الدعم تبخر الآن".وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه تمت إعادة 207 رهائن، لكن هناك 48 رهينة لا يزالون في أنفاق غزة بينهم 20 على قيد الحياة.وقال نتنياهو إن ما وصفه بـ "بقايا حماس" لا تزال موجودة في مدينة غزة ويجب أن ننهي المهمة بأسرع وقت ممكن، مضيفا: "أقول للرهائن في غزة نحن لم ننساكم ولن نستسلم ولن ندخر جهدا حتى نعيدكم إلى دياركم".وأردف: "أقول لقادة حماس سلموا سلاحكم وأطلقوا سراح كل الرهائن وإن لم تفعلوا ذلك فإن إسرائيل ستطاردكم"، مضيفا: "إسرائيل ستسيطر على قطاع غزة وسيتم إنشاء سلطة مدنية فيه".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 66 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
