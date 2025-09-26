‌‏نتنياهو: أقول لقادة الغرب إن إسرائيل لن تسمح لكم بالعمل على إقامة دولة فلسطينية

https://sarabic.ae/20250926/كلمة-رئيس-وزراء-إسرائيل-أمام-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة---عاجل--1105297325.html

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل والولايات المتحدة تواجهان تهديدا مشتركا هو الإرهاب وقادة كثيرون دعموا إسرائيل بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول... 26.09.2025

واستهل نتنياهو .كلمته ضمن أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بالقول إن "إيران كانت تطور بسرعة برنامجا ضخما للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، قائلا إن الهدف من هذه البرامج كان ليس تدمير إسرائيل فحسب بل تهديد الولايات المتحدة أيضا".وأضاف نتنياهو: "تخلصنا من تهديد وجودي لبلدنا ولا يجوز السماح لإيران بإعادة بناء قدراتها النووية".وتابع: "إيران وحزب الله وحماس والحوثيون يهتفون "الموت لأمريكا" وهم أيضا يهتفون "الموت لإسرائيل"، مضيفا: "إسرائيل والولايات المتحدة تواجهان تهديدا مشتركا هو الإرهاب وقادة كثيرون دعموا إسرائيل بعد 7 أكتوبر لكن هذا الدعم تبخر الآن".وفيما يخص غزة، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه تم إعادة 207 رهائن، لكن هناك 48 رهينة لا يزالون في أنفاق غزة بينهم 20 على قيد الحياة.وقال نتنياهو إن ما وصفه بـ "بقايا حماس" لا تزال موجودة في مدينة غزة ويجب أن ننهي المهمة بأسرع وقت ممكن، مضيفا: "أقول للرهائن في غزة نحن لم ننساكم ولن نستسلم ولن ندخر جهدا حتى نعيدكم إلى دياركم".وأردف: "أقول لقادة حماس سلموا سلاحكم وأطلقوا سراح كل الرهائن وإن لم تفعلوا ذلك فإن إسرائيل ستطاردكم"، مضيفا: "إسرائيل ستسيطر على قطاع غزة وسيتم إنشاء سلطة مدنية فيه".واستطرد: "الألمان أبلغوني أن إسرائيل تقوم بالعمل القذر الذي لا يريد أحد القيام به"، مضيفا: "مع مضي الوقت رضخ قادة كثيرون عبر العالم لضغط الإسلاميين المتطرفين".وشهدت الجلسة انسحاب وفود عدد من الدول المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك قبيل إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 66 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.

