"حماس" عبر "سبوتنيك": تعاملنا مع خطة ترامب بمسؤولية والقرار بشأن غزة وفلسطين يخص جميع الفلسطينيين

"حماس" عبر "سبوتنيك": تعاملنا مع خطة ترامب بمسؤولية والقرار بشأن غزة وفلسطين يخص جميع الفلسطينيين

علق المتحدث باسم حركة حماس الفلسطينية في لبنان، وليد الكيلاني، على رد الحركة على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن "حماس لم تتعامل مع الخطة كرزمة...

وأوضح الكيلاني، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "قيادة المقاومة تعاملت مع الخطة بمسؤولية عالية بما يتوافق مع مصلحة الشعب الفلسطيني، لجهة وقف إطلاق النار، حيث إن هناك 9 نقاط من بين 21 نقطة تخص المقاومة وافقت عليها، أما ما يتعلق بالشعب الفلسطيني فهو يحتاج إلى موقف فلسطيني موحد."وفي ما يخص إدارة قطاع غزة، أكد الكيلاني أن "جميع الفلسطينيين، ومن ضمنهم حركة حماس، يقررون من يحكم قطاع غزة، أما مستقبل الدولة الفلسطينية وخروج قادة "حماس" من غزة، فهذا شأن يقرره الشعب الفلسطيني وجميع الفصائل"، مشيرًا إلى أن "المقاومة لم تخض في التفاصيل لأن هناك قضايا لا تحتكرها وحدها ولا تجيب عليها بمفردها".ولفت إلى أن "الفلسطينيين قادرون على حكم أنفسهم بأنفسهم"، مشددًا على ضرورة "تشكيل هيئة مدنية مستقلة لإدارة القطاع، استنادًا إلى الاتفاق الوطني الفلسطيني وفق اتفاق بكين واتفاق القاهرة، وذلك عبر تكليف إدارة من التكنوقراط لتسيير شؤون القطاع".ترامب يشكر دول الوساطة: نقترب من إنهاء الحرب وإحلال السلام في الشرق الأوسطأمين عام حزب "الشعب" الفلسطيني: رد "حماس" مسؤول ودعمنا الحركة في تحقيق هذا الموقف

