"حماس" عبر "سبوتنيك": تعاملنا مع خطة ترامب بمسؤولية والقرار بشأن غزة وفلسطين يخص جميع الفلسطينيين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251004/حماس-عبر-سبوتنيك-تعاملنا-مع-خطة-ترامب-بمسؤولية-والقرار-بشأن-غزة-وفلسطين-يخص-جميع-الفلسطينيين-1105604958.html
"حماس" عبر "سبوتنيك": تعاملنا مع خطة ترامب بمسؤولية والقرار بشأن غزة وفلسطين يخص جميع الفلسطينيين
"حماس" عبر "سبوتنيك": تعاملنا مع خطة ترامب بمسؤولية والقرار بشأن غزة وفلسطين يخص جميع الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
علق المتحدث باسم حركة حماس الفلسطينية في لبنان، وليد الكيلاني، على رد الحركة على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن "حماس لم تتعامل مع الخطة كرزمة... 04.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-04T07:40+0000
2025-10-04T07:41+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم
حركة حماس
اليوم
غزة
فلسطين المحتلة
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097133970_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71eb3501db8423d3064a5cc1b181ff8b.jpg
وأوضح الكيلاني، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "قيادة المقاومة تعاملت مع الخطة بمسؤولية عالية بما يتوافق مع مصلحة الشعب الفلسطيني، لجهة وقف إطلاق النار، حيث إن هناك 9 نقاط من بين 21 نقطة تخص المقاومة وافقت عليها، أما ما يتعلق بالشعب الفلسطيني فهو يحتاج إلى موقف فلسطيني موحد."وفي ما يخص إدارة قطاع غزة، أكد الكيلاني أن "جميع الفلسطينيين، ومن ضمنهم حركة حماس، يقررون من يحكم قطاع غزة، أما مستقبل الدولة الفلسطينية وخروج قادة "حماس" من غزة، فهذا شأن يقرره الشعب الفلسطيني وجميع الفصائل"، مشيرًا إلى أن "المقاومة لم تخض في التفاصيل لأن هناك قضايا لا تحتكرها وحدها ولا تجيب عليها بمفردها".ولفت إلى أن "الفلسطينيين قادرون على حكم أنفسهم بأنفسهم"، مشددًا على ضرورة "تشكيل هيئة مدنية مستقلة لإدارة القطاع، استنادًا إلى الاتفاق الوطني الفلسطيني وفق اتفاق بكين واتفاق القاهرة، وذلك عبر تكليف إدارة من التكنوقراط لتسيير شؤون القطاع".ترامب يشكر دول الوساطة: نقترب من إنهاء الحرب وإحلال السلام في الشرق الأوسطأمين عام حزب "الشعب" الفلسطيني: رد "حماس" مسؤول ودعمنا الحركة في تحقيق هذا الموقف
https://sarabic.ae/20251004/مكتب-نتنياهو-سنعمل-بتعاون-كامل-مع-الرئيس-ترامب-لإنهاء-الحرب-وفقا-لمبادئ-إسرائيل-1105599134.html
غزة
فلسطين المحتلة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097133970_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e96c5a34fd5ca99d98e7eb42a77e8e7e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, حركة حماس, اليوم, غزة, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, حركة حماس, اليوم, غزة, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم

"حماس" عبر "سبوتنيك": تعاملنا مع خطة ترامب بمسؤولية والقرار بشأن غزة وفلسطين يخص جميع الفلسطينيين

07:40 GMT 04.10.2025 (تم التحديث: 07:41 GMT 04.10.2025)
© AP Photo / Abed Hajjarمقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Abed Hajjar
تابعنا عبر
حصري
علق المتحدث باسم حركة حماس الفلسطينية في لبنان، وليد الكيلاني، على رد الحركة على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن "حماس لم تتعامل مع الخطة كرزمة واحدة بصيغة الرفض أو القبول، إنما كورقة تحتاج بعض بنودها إلى توضيح ونقاش أساسي".
وأوضح الكيلاني، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "قيادة المقاومة تعاملت مع الخطة بمسؤولية عالية بما يتوافق مع مصلحة الشعب الفلسطيني، لجهة وقف إطلاق النار، حيث إن هناك 9 نقاط من بين 21 نقطة تخص المقاومة وافقت عليها، أما ما يتعلق بالشعب الفلسطيني فهو يحتاج إلى موقف فلسطيني موحد."

وعن تلقّف ترامب لرد "حماس" بإيجابية، اعتبر الكيلاني أن "الرئيس الأميركي أراد أن يضمن في الاتفاق بنودًا تساعده على تسجيل إنجاز يؤهله لنيل جائزة نوبل للسلام، وأهمها إطلاق الأسرى، لذلك هلل بهذا الرد"، وأشار إلى أن "الرهان هو على موقف نتنياهو والجانب الإسرائيلي، والعبرة في التطبيق".

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
مكتب نتنياهو: إسرائيل تستعد "للتنفيذ الفوري" للمرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة
00:19 GMT
وفي ما يخص إدارة قطاع غزة، أكد الكيلاني أن "جميع الفلسطينيين، ومن ضمنهم حركة حماس، يقررون من يحكم قطاع غزة، أما مستقبل الدولة الفلسطينية وخروج قادة "حماس" من غزة، فهذا شأن يقرره الشعب الفلسطيني وجميع الفصائل"، مشيرًا إلى أن "المقاومة لم تخض في التفاصيل لأن هناك قضايا لا تحتكرها وحدها ولا تجيب عليها بمفردها".
ولفت إلى أن "الفلسطينيين قادرون على حكم أنفسهم بأنفسهم"، مشددًا على ضرورة "تشكيل هيئة مدنية مستقلة لإدارة القطاع، استنادًا إلى الاتفاق الوطني الفلسطيني وفق اتفاق بكين واتفاق القاهرة، وذلك عبر تكليف إدارة من التكنوقراط لتسيير شؤون القطاع".
ترامب يشكر دول الوساطة: نقترب من إنهاء الحرب وإحلال السلام في الشرق الأوسط
أمين عام حزب "الشعب" الفلسطيني: رد "حماس" مسؤول ودعمنا الحركة في تحقيق هذا الموقف
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала