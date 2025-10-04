https://sarabic.ae/20251004/حماس-عبر-سبوتنيك-تعاملنا-مع-خطة-ترامب-بمسؤولية-والقرار-بشأن-غزة-وفلسطين-يخص-جميع-الفلسطينيين-1105604958.html
وأوضح الكيلاني، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "قيادة المقاومة تعاملت مع الخطة بمسؤولية عالية بما يتوافق مع مصلحة الشعب الفلسطيني، لجهة وقف إطلاق النار، حيث إن هناك 9 نقاط من بين 21 نقطة تخص المقاومة وافقت عليها، أما ما يتعلق بالشعب الفلسطيني فهو يحتاج إلى موقف فلسطيني موحد."وفي ما يخص إدارة قطاع غزة، أكد الكيلاني أن "جميع الفلسطينيين، ومن ضمنهم حركة حماس، يقررون من يحكم قطاع غزة، أما مستقبل الدولة الفلسطينية وخروج قادة "حماس" من غزة، فهذا شأن يقرره الشعب الفلسطيني وجميع الفصائل"، مشيرًا إلى أن "المقاومة لم تخض في التفاصيل لأن هناك قضايا لا تحتكرها وحدها ولا تجيب عليها بمفردها".ولفت إلى أن "الفلسطينيين قادرون على حكم أنفسهم بأنفسهم"، مشددًا على ضرورة "تشكيل هيئة مدنية مستقلة لإدارة القطاع، استنادًا إلى الاتفاق الوطني الفلسطيني وفق اتفاق بكين واتفاق القاهرة، وذلك عبر تكليف إدارة من التكنوقراط لتسيير شؤون القطاع".ترامب يشكر دول الوساطة: نقترب من إنهاء الحرب وإحلال السلام في الشرق الأوسطأمين عام حزب "الشعب" الفلسطيني: رد "حماس" مسؤول ودعمنا الحركة في تحقيق هذا الموقف
07:40 GMT 04.10.2025 (تم التحديث: 07:41 GMT 04.10.2025)
حصري
علق المتحدث باسم حركة حماس الفلسطينية في لبنان، وليد الكيلاني، على رد الحركة على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن "حماس لم تتعامل مع الخطة كرزمة واحدة بصيغة الرفض أو القبول، إنما كورقة تحتاج بعض بنودها إلى توضيح ونقاش أساسي".
وأوضح الكيلاني، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "قيادة المقاومة تعاملت مع الخطة بمسؤولية عالية بما يتوافق مع مصلحة الشعب الفلسطيني، لجهة وقف إطلاق النار، حيث إن هناك 9 نقاط من بين 21 نقطة تخص المقاومة وافقت عليها، أما ما يتعلق بالشعب الفلسطيني فهو يحتاج إلى موقف فلسطيني موحد."
وعن تلقّف ترامب لرد "حماس" بإيجابية، اعتبر الكيلاني أن "الرئيس الأميركي أراد أن يضمن في الاتفاق بنودًا تساعده على تسجيل إنجاز يؤهله لنيل جائزة نوبل للسلام، وأهمها إطلاق الأسرى، لذلك هلل بهذا الرد"، وأشار إلى أن "الرهان هو على موقف نتنياهو والجانب الإسرائيلي، والعبرة في التطبيق".
وفي ما يخص إدارة قطاع غزة، أكد الكيلاني أن "جميع الفلسطينيين، ومن ضمنهم حركة حماس، يقررون من يحكم قطاع غزة، أما مستقبل الدولة الفلسطينية وخروج قادة "حماس" من غزة، فهذا شأن يقرره الشعب الفلسطيني وجميع الفصائل"، مشيرًا إلى أن "المقاومة لم تخض في التفاصيل لأن هناك قضايا لا تحتكرها وحدها ولا تجيب عليها بمفردها".
ولفت إلى أن "الفلسطينيين قادرون على حكم أنفسهم بأنفسهم"، مشددًا على ضرورة "تشكيل هيئة مدنية مستقلة لإدارة القطاع، استنادًا إلى الاتفاق الوطني الفلسطيني وفق اتفاق بكين واتفاق القاهرة، وذلك عبر تكليف إدارة من التكنوقراط لتسيير شؤون القطاع".