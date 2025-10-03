https://sarabic.ae/20251003/ترامب-يشكر-دول-الوساطة-نقترب-من-إنهاء-الحرب-وإحلال-السلام-في-الشرق-الأوسط-1105598831.html

ترامب يشكر دول الوساطة: نقترب من إنهاء الحرب وإحلال السلام في الشرق الأوسط

ترامب يشكر دول الوساطة: نقترب من إنهاء الحرب وإحلال السلام في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه يوجّه شكره إلى الدول التي ساعدت في بلورة مقترح إنهاء الحرب في غزة، مؤكدا أن المفاوضات دخلت مرحلة حاسمة. 03.10.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف ترامب في تصريح مصور: "أود أن أشكر الدول التي ساعدتني في هذا المسار: قطر، تركيا، السعودية، مصر، الأردن، والعديد غيرها. كثيرون بذلوا جهودا كبيرة، وهذا يوم مهم".وتابع: "سنرى كيف ستسير الأمور، لكن علينا أن نضع الكلمة النهائية بشكل واضح وملموس. والأهم أنني أتطلع إلى عودة الرهائن إلى ذويهم، حتى وإن كانت بعض الحالات مأساوية، إذ إن عائلاتهم ترغب بهم بقدر ما لو كانوا على قيد الحياة".ووصف ترامب هذا اليوم بأنه "مميز وربما غير مسبوق"، مؤكدا أن "المجتمع الدولي أبدى قدرا هائلا من المساعدة، والجميع كان موحدا في رغبته بإنهاء هذه الحرب ورؤية السلام في الشرق الأوسط"، مؤكدا: "نحن قريبون جدا من تحقيق ذلك، والجميع سيُعامل بعدالة".وفي وقت سابق، صباح اليوم السبت، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إسرائيل إلى التوقف الفوري عن شن غارات على قطاع غزة، بهدف ضمان الإفراج الآمن عن المحتجزين.وقال ترامب في منشور عبر حسابه على شبكته الاجتماعية: "يجب على إسرائيل أن توقف فوراً قصف غزة، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بسرعة وأمان. الوضع حالياً بالغ الخطورة".وأضاف الرئيس الأمريكي أن حركة حماس أظهرت استعدادها للتوصل إلى اتفاق سلام دائم، مشدداً على أن أي خطوات مستقبلية يجب أن تركز على حماية المدنيين وإنهاء التصعيد.ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.وقالت "حماس" في بيان لها إنها مستعدة فورا للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل، مؤكدة أن القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة.وكان الرئيس الأمريكي، قد قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانا من القادة الحاضرين.وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

