https://sarabic.ae/20251003/أمين-عام-حزب-الشعب-الفلسطيني-رد-حماس-مسؤول-ودعمنا-الحركة-في-تحقيق-هذا-الموقف-1105598345.html

أمين عام حزب الشعب الفلسطيني: رد حماس مسؤول ودعمنا الحركة في تحقيق هذا الموقف

أمين عام حزب الشعب الفلسطيني: رد حماس مسؤول ودعمنا الحركة في تحقيق هذا الموقف

سبوتنيك عربي

علق الدكتور بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على رد حماس على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق... 03.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-03T23:00+0000

2025-10-03T23:00+0000

2025-10-03T23:02+0000

حركة حماس

فلسطين المحتلة

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105598392_0:92:1200:767_1920x0_80_0_0_813f5015944d55cee9e39c7d0c6523ea.jpg

وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن "موقف الحركة مسؤول وجدي، ونحن دعمنا حماس في تحقيق هذا الموقف خلال التشاور الذي تم في هذا الشأن".ويعتقد الصالحي أن هناك تمييزا واضحا بين متطلبات وقف الإبادة المباشرة على قطاع غزة من جهة، وبين الخلاصات السياسية المترتبة على ذلك من جهة أخرى، مؤكدا أن الرد فرق بين كلا الأمرين، وله أهمية كبرى.واستطرد:وشدد على ضرورة أن يتم الدعوة للقاء فوري يضم كافة القوى الفلسطينية من أجل متابعة القضايا والتحديات القائمة، وفي ذات الوقت قطع الطريق على مساعي إسرائيل لتخريب أي جهود جدية لوقف الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.وأشار إلى ضرورة استثمار المناخ الدولي الهائج جدا والمتضامن مع الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق قيام الدولة الفلسطينية، ومحاسبة مجرمي الحرب عن الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب,ولفت إلى ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة، وإدخال المساعدات بشكل عاجل للقطاع، بحيث أن التفاوض على الترتيبات الميدانية يتم في إطار من الهدنة والتهدئة الفورية، فلا يعقل أن يتم استمرار القصف والاعتداء والقتل في ظل أن هناك استعدادا لوقف إطلاق النار.ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.وقالت "حماس" في بيان لها إنها مستعدة فورا للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل، مؤكدة أن القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانا من القادة الحاضرين. وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20251003/تصويت-هل-يمهد-رد-حماس-على-مقترح-ترامب-لوقف-الحرب-في-غزة-1105594511.html

https://sarabic.ae/20251003/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يعتبر-رد-حماس-بشأن-اتفاق-السلام-في-غزة-مشجعا-1105597058.html

فلسطين المحتلة

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, فلسطين المحتلة, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حصري