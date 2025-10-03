https://sarabic.ae/20251003/أمين-عام-حزب-الشعب-الفلسطيني-رد-حماس-مسؤول-ودعمنا-الحركة-في-تحقيق-هذا-الموقف-1105598345.html
أمين عام حزب الشعب الفلسطيني: رد حماس مسؤول ودعمنا الحركة في تحقيق هذا الموقف
أمين عام حزب الشعب الفلسطيني: رد حماس مسؤول ودعمنا الحركة في تحقيق هذا الموقف
سبوتنيك عربي
علق الدكتور بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على رد حماس على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق... 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T23:00+0000
2025-10-03T23:00+0000
2025-10-03T23:02+0000
حركة حماس
فلسطين المحتلة
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105598392_0:92:1200:767_1920x0_80_0_0_813f5015944d55cee9e39c7d0c6523ea.jpg
وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن "موقف الحركة مسؤول وجدي، ونحن دعمنا حماس في تحقيق هذا الموقف خلال التشاور الذي تم في هذا الشأن".ويعتقد الصالحي أن هناك تمييزا واضحا بين متطلبات وقف الإبادة المباشرة على قطاع غزة من جهة، وبين الخلاصات السياسية المترتبة على ذلك من جهة أخرى، مؤكدا أن الرد فرق بين كلا الأمرين، وله أهمية كبرى.واستطرد:وشدد على ضرورة أن يتم الدعوة للقاء فوري يضم كافة القوى الفلسطينية من أجل متابعة القضايا والتحديات القائمة، وفي ذات الوقت قطع الطريق على مساعي إسرائيل لتخريب أي جهود جدية لوقف الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.وأشار إلى ضرورة استثمار المناخ الدولي الهائج جدا والمتضامن مع الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق قيام الدولة الفلسطينية، ومحاسبة مجرمي الحرب عن الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب,ولفت إلى ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة، وإدخال المساعدات بشكل عاجل للقطاع، بحيث أن التفاوض على الترتيبات الميدانية يتم في إطار من الهدنة والتهدئة الفورية، فلا يعقل أن يتم استمرار القصف والاعتداء والقتل في ظل أن هناك استعدادا لوقف إطلاق النار.ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.وقالت "حماس" في بيان لها إنها مستعدة فورا للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل، مؤكدة أن القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانا من القادة الحاضرين. وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20251003/تصويت-هل-يمهد-رد-حماس-على-مقترح-ترامب-لوقف-الحرب-في-غزة-1105594511.html
https://sarabic.ae/20251003/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يعتبر-رد-حماس-بشأن-اتفاق-السلام-في-غزة-مشجعا-1105597058.html
فلسطين المحتلة
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105598392_29:0:1172:857_1920x0_80_0_0_1596356d5d674e19ac5a79d47b482818.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حركة حماس, فلسطين المحتلة, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حصري
حركة حماس, فلسطين المحتلة, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حصري
أمين عام حزب الشعب الفلسطيني: رد حماس مسؤول ودعمنا الحركة في تحقيق هذا الموقف
23:00 GMT 03.10.2025 (تم التحديث: 23:02 GMT 03.10.2025)
حصري
علق الدكتور بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على رد حماس على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق بوقف الحرب في غزة وتبادل الرهائن والأسرى.
وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك
"، إن "موقف الحركة مسؤول وجدي، ونحن دعمنا حماس في تحقيق هذا الموقف خلال التشاور الذي تم في هذا الشأن".
ويعتقد الصالحي أن هناك تمييزا واضحا بين متطلبات وقف الإبادة المباشرة على قطاع غزة من جهة، وبين الخلاصات السياسية المترتبة على ذلك من جهة أخرى، مؤكدا أن الرد فرق بين كلا الأمرين، وله أهمية كبرى.
"إدارة غزة ومستقبل القطاع يتم في إطار الدولة الفلسطينية ووحدة الولاية السياسية الفلسطينية، وأن تتولى السلطة هذه المسؤولية إلى حين ترتيب الوضع العام فيما يتعلق بمستقبل دولة فلسطين وتحقيق سيادتها".
وشدد على ضرورة أن يتم الدعوة للقاء فوري يضم كافة القوى الفلسطينية من أجل متابعة القضايا والتحديات القائمة، وفي ذات الوقت قطع الطريق على مساعي إسرائيل لتخريب أي جهود جدية لوقف الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشار إلى ضرورة استثمار المناخ الدولي الهائج جدا والمتضامن مع الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق قيام الدولة الفلسطينية، ومحاسبة مجرمي الحرب عن الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب,
ولفت إلى ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة، وإدخال المساعدات بشكل عاجل للقطاع، بحيث أن التفاوض على الترتيبات الميدانية يتم في إطار من الهدنة والتهدئة الفورية، فلا يعقل أن يتم استمرار القصف والاعتداء والقتل في ظل أن هناك استعدادا لوقف إطلاق النار.
ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي
، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.
وقالت "حماس" في بيان لها إنها مستعدة فورا للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل، مؤكدة أن القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانا من القادة الحاضرين.
وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.