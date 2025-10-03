https://sarabic.ae/20251003/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يعتبر-رد-حماس-بشأن-اتفاق-السلام-في-غزة-مشجعا-1105597058.html

الأمين العام للأمم المتحدة يعتبر رد حماس بشأن اتفاق السلام في غزة مشجعا

الأمين العام للأمم المتحدة يعتبر رد حماس بشأن اتفاق السلام في غزة مشجعا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ارتياحه إزاء رد حركة "حماس" على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، واصفًا إياه بـ"المشجع". 03.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال المتحدث باسم الأمين العام في بيان، اليوم السبت، إن غوتيريش "يحث جميع الأطراف المعنية على اغتنام هذه الفرصة لإنهاء الحرب في غزة، ووضع حد للكارثة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون هناك".وأضاف أن الأمين العام يؤكد استعداد الأمم المتحدة لدعم أي جهود دولية تهدف إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وتهيئة الظروف لسلام دائم في الشرق الأوسط.ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.وقالت "حماس" في بيان لها إنها مستعدة فورا للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل، مؤكدة أن القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانا من القادة الحاضرين.وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

