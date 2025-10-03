https://sarabic.ae/20251003/إعلام-رسمي-مصري-جار-الإعداد-لتجهيز-حوار-فلسطيني-جامع-لمناقشة-مستقبل-قطاع-غزة-1105595500.html
إعلام رسمي مصري: جار الإعداد لتجهيز حوار فلسطيني جامع لمناقشة مستقبل قطاع غزة
أفاد مصدر مصري مطلع لوسائل إعلام رسمية، مساء الجمعة، بأن القاهرة بصدد الإعداد لبدء حوار فلسطيني جامع لمناقشة مستقبل قطاع غزة.
وقال المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية": "جار الإعداد لتجهيز حوار فلسطيني جامع لمناقشة مستقبل قطاع غزة".وأضاف: "جار الإعداد لبدء مناقشة توفير الظروف الميدانية لعملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين".وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانا من القادة الحاضرين.وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
إعلام رسمي مصري: جار الإعداد لتجهيز حوار فلسطيني جامع لمناقشة مستقبل قطاع غزة
21:03 GMT 03.10.2025 (تم التحديث: 21:31 GMT 03.10.2025)
أفاد مصدر مصري مطلع لوسائل إعلام رسمية، مساء الجمعة، بأن القاهرة بصدد الإعداد لبدء حوار فلسطيني جامع لمناقشة مستقبل قطاع غزة.
وقال المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية": "جار الإعداد لتجهيز حوار فلسطيني جامع لمناقشة مستقبل قطاع غزة".
وأضاف: "جار الإعداد لبدء مناقشة توفير الظروف الميدانية لعملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين".
وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانا من القادة الحاضرين.
وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة
في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.