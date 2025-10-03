عربي
ترامب: على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورا
إعلام رسمي مصري: جار الإعداد لتجهيز حوار فلسطيني جامع لمناقشة مستقبل قطاع غزة
إعلام رسمي مصري: جار الإعداد لتجهيز حوار فلسطيني جامع لمناقشة مستقبل قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر مصري مطلع لوسائل إعلام رسمية، مساء الجمعة، بأن القاهرة بصدد الإعداد لبدء حوار فلسطيني جامع لمناقشة مستقبل قطاع غزة. 03.10.2025, سبوتنيك عربي
غزة
قطاع غزة
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار إسرائيل اليوم
وقال المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية": "جار الإعداد لتجهيز حوار فلسطيني جامع لمناقشة مستقبل قطاع غزة".وأضاف: "جار الإعداد لبدء مناقشة توفير الظروف الميدانية لعملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين".وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانا من القادة الحاضرين.وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
غزة
قطاع غزة
مصر
سبوتنيك عربي
غزة, قطاع غزة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم

إعلام رسمي مصري: جار الإعداد لتجهيز حوار فلسطيني جامع لمناقشة مستقبل قطاع غزة

21:03 GMT 03.10.2025 (تم التحديث: 21:31 GMT 03.10.2025)
© AP Photo / Mariam Daggaفلسطينيون يحملون صناديق وأكياسا تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية قدمتها مؤسسة غزة، المدعومة من أمريكا ووافقت عليها إسرائيل، في رفح جنوب قطاع غزة، 29 مايو/ أيار 2025
فلسطينيون يحملون صناديق وأكياسا تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية قدمتها مؤسسة غزة، المدعومة من أمريكا ووافقت عليها إسرائيل، في رفح جنوب قطاع غزة، 29 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
يتبع
أفاد مصدر مصري مطلع لوسائل إعلام رسمية، مساء الجمعة، بأن القاهرة بصدد الإعداد لبدء حوار فلسطيني جامع لمناقشة مستقبل قطاع غزة.
وقال المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية": "جار الإعداد لتجهيز حوار فلسطيني جامع لمناقشة مستقبل قطاع غزة".
وأضاف: "جار الإعداد لبدء مناقشة توفير الظروف الميدانية لعملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين".
وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانا من القادة الحاضرين.
وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
