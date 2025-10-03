https://sarabic.ae/20251003/الرئيس-الفلسطيني-سنجري-انتخابات-رئاسية-خلال-عام-من-انتهاء-الحرب-1105590982.html

‏الرئيس الفلسطيني: سنجري انتخابات رئاسية خلال عام من انتهاء الحرب

‏الرئيس الفلسطيني: سنجري انتخابات رئاسية خلال عام من انتهاء الحرب

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الجمعة، إن "الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة حاسمة تتطلب من الجميع تحمل المسؤولية، للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بتضحيات... 03.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-03T18:09+0000

2025-10-03T18:09+0000

2025-10-03T18:09+0000

محمود عباس

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096734802_0:0:2816:1585_1920x0_80_0_0_1a49aeb8f7667005316307eb284043cc.jpg

وجدد عباس التزامه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام من انتهاء الحرب، مع تحديد شروط الترشح التي تشمل الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بحسب بيان من الرئاسة الفلسطينية.وأكد الرئيس الفلسطيني استمرار الجهود لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرا إلى تكليف الجهات المختصة بوضع دستور مؤقت للدولة خلال ثلاثة أشهر، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.ووجه محمود عباس الحكومة الفلسطينية بمواصلة تطوير المناهج التعليمية وفق معايير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) خلال عامين، مؤكدا التمسك بالهوية والثوابت الفلسطينية ونبذ العنف والتحريض في الإعلام والتعليم والثقافة.كما جدد "التزام فلسطين بتنفيذ القانون رقم (4) لعام 2025، وإلغاء القوانين السابقة المتعلقة بمستحقات الأسرى والشهداء والجرحى، والانتقال إلى نظام رعاية اجتماعية موحد وفق المعايير الدولية"، مشددا على إلزامية تعبئة الاستمارة الموحدة للحصول على المخصصات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20250925/خضوع-لإملاءات-خارجية-حماس-ترد-على-خطاب-عباس-في-الأمم-المتحدة-1105271799.html

https://sarabic.ae/20251003/الصحة-العالمية-نحو-42-ألف-مصاب-في-غزة-بإعاقات-دائمة-جراء-الحرب-الإسرائيلية-1105559049.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

محمود عباس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار