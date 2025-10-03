https://sarabic.ae/20251003/الرئيس-الفلسطيني-سنجري-انتخابات-رئاسية-خلال-عام-من-انتهاء-الحرب-1105590982.html
الرئيس الفلسطيني: سنجري انتخابات رئاسية خلال عام من انتهاء الحرب
الرئيس الفلسطيني: سنجري انتخابات رئاسية خلال عام من انتهاء الحرب
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الجمعة، إن "الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة حاسمة تتطلب من الجميع تحمل المسؤولية، للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بتضحيات كبيرة".
وجدد عباس التزامه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام من انتهاء الحرب، مع تحديد شروط الترشح التي تشمل الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بحسب بيان من الرئاسة الفلسطينية.وأكد الرئيس الفلسطيني استمرار الجهود لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرا إلى تكليف الجهات المختصة بوضع دستور مؤقت للدولة خلال ثلاثة أشهر، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.ووجه محمود عباس الحكومة الفلسطينية بمواصلة تطوير المناهج التعليمية وفق معايير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) خلال عامين، مؤكدا التمسك بالهوية والثوابت الفلسطينية ونبذ العنف والتحريض في الإعلام والتعليم والثقافة.كما جدد "التزام فلسطين بتنفيذ القانون رقم (4) لعام 2025، وإلغاء القوانين السابقة المتعلقة بمستحقات الأسرى والشهداء والجرحى، والانتقال إلى نظام رعاية اجتماعية موحد وفق المعايير الدولية"، مشددا على إلزامية تعبئة الاستمارة الموحدة للحصول على المخصصات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وجدد عباس التزامه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام من انتهاء الحرب، مع تحديد شروط الترشح التي تشمل الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بحسب بيان من الرئاسة الفلسطينية.
وأوضح أنه "يُحظر على أي حزب أو قوة سياسية أو فرد الترشح، ما لم يلتزم بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية والقانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتنفيذ مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد، ووجود قوة أمنية شرعية واحدة".
وأكد الرئيس الفلسطيني استمرار الجهود لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرا إلى تكليف الجهات المختصة بوضع دستور مؤقت للدولة خلال ثلاثة أشهر، وفقا لوكالة
أنباء "وفا" الفلسطينية.
وقال: "كلفنا الجهات المختصة بإنجاز دستور مؤقت للدولة على أن يُنجز خلال ثلاثة أشهر ويشكّل قاعدة للانتقال من السلطة إلى الدولة".
ووجه محمود عباس الحكومة الفلسطينية بمواصلة تطوير المناهج التعليمية وفق معايير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) خلال عامين، مؤكدا التمسك بالهوية والثوابت الفلسطينية ونبذ العنف والتحريض في الإعلام والتعليم والثقافة.
كما جدد "التزام فلسطين بتنفيذ القانون رقم (4) لعام 2025، وإلغاء القوانين السابقة المتعلقة بمستحقات الأسرى والشهداء والجرحى، والانتقال إلى نظام رعاية اجتماعية موحد وفق المعايير الدولية"، مشددا على إلزامية تعبئة الاستمارة الموحدة للحصول على المخصصات.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة
في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.