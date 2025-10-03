الصحة العالمية: نحو 42 ألف مصاب في غزة بإعاقات دائمة جراء الحرب الإسرائيلية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
الصحة العالمية: نحو 42 ألف مصاب في غزة بإعاقات دائمة جراء الحرب الإسرائيلية
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ما يقرب من 42 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من إصابات غيرت حياتهم بشكل جذري وأدت إلى إعاقات دائمة، نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وذكرت المنظمة في بيان لها، الخميس، أن هذه الإصابات تشكل ربع مجمل الإصابات المسجلة، والتي بلغ عددها أكثر من 167 ألفا و300 حالة.
وأشارت إلى أن أكثر من 5 آلاف شخص اضطروا إلى بتر أطرافهم، لافتة إلى أن الإصابات شملت أكثر من 22 ألف حالة في الأطراف، وأكثر من ألفي إصابة في النخاع الشوكي، وأكثر من 1300 إصابة دماغية، إلى جانب أكثر من 3300 حالة حروق واسعة، ما يزيد الحاجة العاجلة إلى خدمات جراحية وتأهيلية متخصصة.
وأكدت الصحة العالمية أن المنظومة الطبية في غزة تقف على "شفا الانهيار" مع تزايد الإصابات والاحتياجات.
وأوضحت أن 14 مستشفى فقط من أصل 36 ما زالت تعمل جزئيا، فيما لا تتجاوز نسبة الخدمات التأهيلية العاملة قبل الحرب الثلث، وبعضها مهدد بالإغلاق القريب.
وشدد البيان على أن أيا من المستشفيات في القطاع لا يعمل بكامل طاقته رغم الجهود المستمرة من فرق الطوارئ والشركاء الصحيين.
وأطلقت إسرائيل، في 16 أيلول/سبتمبر، عملية عسكرية مكثفة في مدينة غزة تشمل توغلا بريا وقصفا عنيفا، قائلة إن الهدف من العملية هو السيطرة على غزة والقضاء على حركة "حماس".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
ومن جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن قطاع غزة يشهد "كارثة إنسانية"، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.
