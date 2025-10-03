https://sarabic.ae/20251003/الصحة-العالمية-نحو-42-ألف-مصاب-في-غزة-بإعاقات-دائمة-جراء-الحرب-الإسرائيلية-1105559049.html

الصحة العالمية: نحو 42 ألف مصاب في غزة بإعاقات دائمة جراء الحرب الإسرائيلية

وذكرت المنظمة في بيان لها، الخميس، أن هذه الإصابات تشكل ربع مجمل الإصابات المسجلة، والتي بلغ عددها أكثر من 167 ألفا و300 حالة.وأشارت إلى أن أكثر من 5 آلاف شخص اضطروا إلى بتر أطرافهم، لافتة إلى أن الإصابات شملت أكثر من 22 ألف حالة في الأطراف، وأكثر من ألفي إصابة في النخاع الشوكي، وأكثر من 1300 إصابة دماغية، إلى جانب أكثر من 3300 حالة حروق واسعة، ما يزيد الحاجة العاجلة إلى خدمات جراحية وتأهيلية متخصصة.وأكدت الصحة العالمية أن المنظومة الطبية في غزة تقف على "شفا الانهيار" مع تزايد الإصابات والاحتياجات.وأوضحت أن 14 مستشفى فقط من أصل 36 ما زالت تعمل جزئيا، فيما لا تتجاوز نسبة الخدمات التأهيلية العاملة قبل الحرب الثلث، وبعضها مهدد بالإغلاق القريب.وشدد البيان على أن أيا من المستشفيات في القطاع لا يعمل بكامل طاقته رغم الجهود المستمرة من فرق الطوارئ والشركاء الصحيين.وأطلقت إسرائيل، في 16 أيلول/سبتمبر، عملية عسكرية مكثفة في مدينة غزة تشمل توغلا بريا وقصفا عنيفا، قائلة إن الهدف من العملية هو السيطرة على غزة والقضاء على حركة "حماس".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.ومن جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن قطاع غزة يشهد "كارثة إنسانية"، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.

