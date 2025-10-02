https://sarabic.ae/20251002/بوتين-روسيا-مستعدة-لدعم-مقترح-ترامب-بشأن-غزة--عاجل-1105549968.html

بوتين: روسيا مستعدة لدعم مقترح ترامب بشأن غزة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع في نادي فالداي الدولي للحوار، أن روسيا مستعدة لدعم مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة. 02.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال بوتين: "فيما يتعلق بمقترحات الرئيس ترامب بشأن غزة، قد تستغربون هذا، لكن عمومًا، روسيا مستعدة لدعمها".وأضاف: "إذا نظرنا عن كثب إلى المقترحات المقدمة، وإذا أدت إلى تحقيق الهدف النهائي الذي طالما تحدثنا عنه"، موضحًا أن روسيا لطالما دعت إلى إقامة دولتين: إسرائيل ودولة فلسطينية".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا على تواصل مع حركة حماس الفلسطينية، ومن المهم أن تدعم خطة السلام في غزة.وقال بوتين، متحدثا عن خطة السلام في غزة خلال اجتماع في نادي فالداي الدولي للحوار: "لدينا اتصالات مع حماس، ومن المهم لنا أن تدعمها حماس أيضًا، وأن تدعمها السلطة الفلسطينية".ويُخصص جزء كبير من خطاب بوتين لهذا الموضوع، كما أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في اليوم السابق. وأشار إلى أن خطابات الرئيس في "فالداي" ستكون ثرية بالمعلومات، وقد خضعت لتحليل ومناقشة مستفيضة حول العالم.في العام الماضي، خلال مؤتمر "فالداي"، صرح الرئيس الروسي بأن النظام العالمي السابق قد انتهى لا رجعة فيه، وأن ما يحدث الآن ليس مجرد صراع على السلطة، بل هو صراع على مبادئ العلاقات بين الدول والشعوب.وأكد بوتين استعداد روسيا للتفاوض، مع مراعاة المصالح المشتركة. وأضاف أن النقاش مع أوكرانيا لا ينبغي أن يدور حول "وقف إطلاق نار لمدة نصف ساعة" للسماح لكييف بتلقي المزيد من الأسلحة، بل حول تهيئة الظروف لاستعادة العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين، اللذين تربطهما بلا شك علاقة أخوية.

