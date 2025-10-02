بوتين: روسيا مستعدة لدعم مقترح ترامب بشأن غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
0 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
18:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251002/بوتين-روسيا-مستعدة-لدعم-مقترح-ترامب-بشأن-غزة--عاجل-1105549968.html
بوتين: روسيا مستعدة لدعم مقترح ترامب بشأن غزة
بوتين: روسيا مستعدة لدعم مقترح ترامب بشأن غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع في نادي فالداي الدولي للحوار، أن روسيا مستعدة لدعم مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة. 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T17:05+0000
2025-10-02T17:41+0000
روسيا
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105546537_0:0:3248:1827_1920x0_80_0_0_6d0ec46411d8832afcc5e2e3d1c7de08.jpg
وقال بوتين: "فيما يتعلق بمقترحات الرئيس ترامب بشأن غزة، قد تستغربون هذا، لكن عمومًا، روسيا مستعدة لدعمها".وأضاف: "إذا نظرنا عن كثب إلى المقترحات المقدمة، وإذا أدت إلى تحقيق الهدف النهائي الذي طالما تحدثنا عنه"، موضحًا أن روسيا لطالما دعت إلى إقامة دولتين: إسرائيل ودولة فلسطينية".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا على تواصل مع حركة حماس الفلسطينية، ومن المهم أن تدعم خطة السلام في غزة.وقال بوتين، متحدثا عن خطة السلام في غزة خلال اجتماع في نادي فالداي الدولي للحوار: "لدينا اتصالات مع حماس، ومن المهم لنا أن تدعمها حماس أيضًا، وأن تدعمها السلطة الفلسطينية".ويُخصص جزء كبير من خطاب بوتين لهذا الموضوع، كما أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في اليوم السابق. وأشار إلى أن خطابات الرئيس في "فالداي" ستكون ثرية بالمعلومات، وقد خضعت لتحليل ومناقشة مستفيضة حول العالم.في العام الماضي، خلال مؤتمر "فالداي"، صرح الرئيس الروسي بأن النظام العالمي السابق قد انتهى لا رجعة فيه، وأن ما يحدث الآن ليس مجرد صراع على السلطة، بل هو صراع على مبادئ العلاقات بين الدول والشعوب.وأكد بوتين استعداد روسيا للتفاوض، مع مراعاة المصالح المشتركة. وأضاف أن النقاش مع أوكرانيا لا ينبغي أن يدور حول "وقف إطلاق نار لمدة نصف ساعة" للسماح لكييف بتلقي المزيد من الأسلحة، بل حول تهيئة الظروف لاستعادة العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين، اللذين تربطهما بلا شك علاقة أخوية.
https://sarabic.ae/20251002/القوات-الروسية-تتقدم-بثقة-على-طول-خط-التماس--عاجل-1105549572.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105546537_392:0:3121:2047_1920x0_80_0_0_60e84cd6e1fd170ec8b5702b03457ab4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

بوتين: روسيا مستعدة لدعم مقترح ترامب بشأن غزة

17:05 GMT 02.10.2025 (تم التحديث: 17:41 GMT 02.10.2025)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة الثانية والعشرين لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار
بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة الثانية والعشرين لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع في نادي فالداي الدولي للحوار، أن روسيا مستعدة لدعم مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.
وقال بوتين: "فيما يتعلق بمقترحات الرئيس ترامب بشأن غزة، قد تستغربون هذا، لكن عمومًا، روسيا مستعدة لدعمها".
وأضاف: "إذا نظرنا عن كثب إلى المقترحات المقدمة، وإذا أدت إلى تحقيق الهدف النهائي الذي طالما تحدثنا عنه"، موضحًا أن روسيا لطالما دعت إلى إقامة دولتين: إسرائيل ودولة فلسطينية".
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا على تواصل مع حركة حماس الفلسطينية، ومن المهم أن تدعم خطة السلام في غزة.
وقال بوتين، متحدثا عن خطة السلام في غزة خلال اجتماع في نادي فالداي الدولي للحوار: "لدينا اتصالات مع حماس، ومن المهم لنا أن تدعمها حماس أيضًا، وأن تدعمها السلطة الفلسطينية".
ويعقد الاجتماع السنوي الثاني والعشرون لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، تحت عنوان "عالم متعدد المراكز: إرشادات التنفيذ"، في سوتشي من 29 سبتمبر/أيلول إلى 2 أكتوبر/تشرين الأول.
ويُخصص جزء كبير من خطاب بوتين لهذا الموضوع، كما أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في اليوم السابق. وأشار إلى أن خطابات الرئيس في "فالداي" ستكون ثرية بالمعلومات، وقد خضعت لتحليل ومناقشة مستفيضة حول العالم.
بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة الثانية والعشرين لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
القوات الروسية تتقدم بثقة على طول خط التماس
16:53 GMT
في العام الماضي، خلال مؤتمر "فالداي"، صرح الرئيس الروسي بأن النظام العالمي السابق قد انتهى لا رجعة فيه، وأن ما يحدث الآن ليس مجرد صراع على السلطة، بل هو صراع على مبادئ العلاقات بين الدول والشعوب.

وأكد بوتين أن روسيا، على عكس خصومها، لا تعتبر الحضارة الغربية عدوًا، ولا تطرح مسألة "نحن أو هم". كما علق على الصراع الأوكراني، مؤكدًا أن الأوكرانيين "يُدربون بوقاحة ضد الروس، ما يحولهم إلى وقود للمدافع".

وأكد بوتين استعداد روسيا للتفاوض، مع مراعاة المصالح المشتركة. وأضاف أن النقاش مع أوكرانيا لا ينبغي أن يدور حول "وقف إطلاق نار لمدة نصف ساعة" للسماح لكييف بتلقي المزيد من الأسلحة، بل حول تهيئة الظروف لاستعادة العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين، اللذين تربطهما بلا شك علاقة أخوية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала