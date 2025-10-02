https://sarabic.ae/20251002/القوات-الروسية-تتقدم-بثقة-على-طول-خط-التماس--عاجل-1105549572.html

القوات الروسية تتقدم بثقة على طول خط التماس

القوات الروسية تتقدم بثقة على طول خط التماس

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في كلمة له الاجتماع السنوي الثاني والعشرون لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، أن القوات الروسية تتقدم بثقة على طول... 02.10.2025, سبوتنيك عربي

وأكد أن العمل على إنشاء منطقة آمنة من قبل القوات الروسية يسير وفقا للخطة، وان مدينة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية أصبحت تحت سيطرة القوات الروسية بشكل كامل. وحول عسكرة أوروبا، صرح الرئيس الروسي، بأن رد روسيا على عسكرة أوروبا سيكون مقنعًا للغاية ولن يتأخر.وقال بوتين: "أعتقد أن لا أحد يشك في أن مثل هذه الإجراءات المضادة من روسيا لن تتأخر. يبدو أن الرد على التهديدات، بعبارة ملطفة، سيكون مقنعًا للغاية. إنه رد فعل بالتحديد. نحن أنفسنا لم نبادر قط بمواجهة عسكرية".وأكد بوتين، بأنه لو لم يقترب حلف شمال الأطلسي "ناتو" من حدود روسيا، لكان من الممكن تجنب الصراع في أوكرانيا.وأوضح، "كان من الممكن تجنب هذا الصراع في أوكرانيا لو تم تنظيم عملنا مع إدارة (الرئيس الأميركي السابق جو) بايدن بشكل مختلف، ولو لم تتحول أوكرانيا إلى أداة تدمير في أيدي الآخرين، ولو لم يُستخدم حلف شمال الأطلسي، الذي كان يتقدم نحو حدودنا، لهذا الغرض، ولو حافظت أوكرانيا في نهاية المطاف على استقلالها وسيادتها الحقيقية". ويعقد الاجتماع السنوي الثاني والعشرون لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، تحت عنوان "عالم متعدد المراكز: إرشادات التنفيذ"، في سوتشي من 29 سبتمبر/أيلول إلى 2 أكتوبر/تشرين الأول. ويخصص جزء كبير من خطاب بوتين لهذا الموضوع، كما أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في اليوم السابق. وأشار إلى أن خطابات الرئيس في "فالداي" ستكون ثرية بالمعلومات، وقد خضعت لتحليل ومناقشة مستفيضة حول العالم. وأكد بوتين استعداد روسيا للتفاوض، مع مراعاة المصالح المشتركة. وأضاف أن النقاش مع أوكرانيا لا ينبغي أن يدور حول "وقف إطلاق نار لمدة نصف ساعة" للسماح لكييف بتلقي المزيد من الأسلحة، بل حول تهيئة الظروف لاستعادة العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين، اللذين تربطهما بلا شك علاقة أخوية

