https://sarabic.ae/20251002/بوتين-روسيا-اطلعت-على-خطة-ترامب-بشأن-فلسطين-وعلى-ما-يبدو-هناك-ضوء-في-آخر-النفق--عاجل-1105548319.html

بوتين: روسيا اطلعت على خطة ترامب بشأن فلسطين وعلى ما يبدو هناك ضوء في آخر النفق- عاجل

بوتين: روسيا اطلعت على خطة ترامب بشأن فلسطين وعلى ما يبدو هناك ضوء في آخر النفق- عاجل

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في كلمة له الاجتماع السنوي الثاني والعشرون لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، أن روسيا اطلعت على خطة ترامب بشأن... 02.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-02T16:03+0000

2025-10-02T16:03+0000

2025-10-02T16:28+0000

العالم

روسيا

مؤتمر فالداي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105547456_0:45:3078:1776_1920x0_80_0_0_af43502582db993c5dc90d22b833ac65.jpg

وقال رئيس الدولة خلال الاجتماع، متحدثا عن الصراع في الشرق الأوسط: "يبدو لي أنه لا يزال هناك ضوء في نهاية النفق".وأكد أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن حله بالطرق الغربية.ويعقد الاجتماع السنوي الثاني والعشرون لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، تحت عنوان "عالم متعدد المراكز: إرشادات التنفيذ"، في سوتشي من 29 سبتمبر/أيلول إلى 2 أكتوبر/تشرين الأول. ويخصص جزء كبير من خطاب بوتين لهذا الموضوع، كما أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في اليوم السابق. وأشار إلى أن خطابات الرئيس في "فالداي" ستكون ثرية بالمعلومات، وقد خضعت لتحليل ومناقشة مستفيضة حول العالم. وأكد بوتين استعداد روسيا للتفاوض، مع مراعاة المصالح المشتركة. وأضاف أن النقاش مع أوكرانيا لا ينبغي أن يدور حول "وقف إطلاق نار لمدة نصف ساعة" للسماح لكييف بتلقي المزيد من الأسلحة، بل حول تهيئة الظروف لاستعادة العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين، اللذين تربطهما بلا شك علاقة أخوية.

https://sarabic.ae/20251002/بوتين-الوضع-العالمي-الحالي-يحتم-أن-نكون-مستعدين-لأي-شيء-والمخاطر-مرتفعة-للغاية--عاجل-1105546244.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, مؤتمر فالداي