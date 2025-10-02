بوتين: روسيا اطلعت على خطة ترامب بشأن فلسطين وعلى ما يبدو هناك ضوء في آخر النفق- عاجل
16:03 GMT 02.10.2025 (تم التحديث: 16:28 GMT 02.10.2025)
بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة الثانية والعشرين لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار
© Sputnik . Grigory Sysoev/
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في كلمة له الاجتماع السنوي الثاني والعشرون لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، أن روسيا اطلعت على خطة ترامب بشأن فلسطين وعلى ما يبدو هناك ضوء في آخر النفق.
وقال رئيس الدولة خلال الاجتماع، متحدثا عن الصراع في الشرق الأوسط: "يبدو لي أنه لا يزال هناك ضوء في نهاية النفق".
وأكد أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن حله بالطرق الغربية.
وأنه متقق مع نظرية أنه لو كان الرئيس الأمريكي ترامب (حينها) بالسلطة، لكان من الممكن تجنب الصراع في أوكرانيا.
ويعقد الاجتماع السنوي الثاني والعشرون لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، تحت عنوان "عالم متعدد المراكز: إرشادات التنفيذ"، في سوتشي من 29 سبتمبر/أيلول إلى 2 أكتوبر/تشرين الأول.
ويخصص جزء كبير من خطاب بوتين لهذا الموضوع، كما أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في اليوم السابق. وأشار إلى أن خطابات الرئيس في "فالداي" ستكون ثرية بالمعلومات، وقد خضعت لتحليل ومناقشة مستفيضة حول العالم.
وأكد بوتين استعداد روسيا للتفاوض، مع مراعاة المصالح المشتركة. وأضاف أن النقاش مع أوكرانيا لا ينبغي أن يدور حول "وقف إطلاق نار لمدة نصف ساعة" للسماح لكييف بتلقي المزيد من الأسلحة، بل حول تهيئة الظروف لاستعادة العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين، اللذين تربطهما بلا شك علاقة أخوية.