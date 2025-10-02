بوتين: الوضع العالمي الحالي يحتم أن نكون مستعدين لأي شيء و"المخاطر مرتفعة للغاية"- عاجل
15:29 GMT 02.10.2025 (تم التحديث: 15:57 GMT 02.10.2025)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة الثانية والعشرين لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار
© Sputnik . Grigory Sysoev/
تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الوضع العالمي الحالي يحتم أن نكون مستعدين لأي شيء، مشيرا إلى أن "المخاطر مرتفعة للغاية".
وقال بوتين، خلال اجتماع لنادي فالداي الدولي للحوار، إن "التقرير السنوي لنادي فالداي، كما ذكر للتو، مُخصص هذه المرة لمسألة عالم متعدد الأقطاب، قد كان هذا الموضوع مطروحا منذ فترة طويلة، وهو الآن يستحق اهتماما خاصا".
وصرح الرئيس الروسي، بأن التعددية القطبية ديناميكية للغاية، والتغيرات فيها يستحيل التنبؤ بها أحيانا، وهي نتيجة مباشرة لمحاولات الغرب ترسيخ الهيمنة.
وبين بوتين أن: "التعددية القطبية ديناميكية للغاية. تحدث التغيرات بسرعة، كما ذكرت، وأحيانا فجأة، بين عشية وضحاها. وبالطبع، من الصعب جدا الاستعداد لها، وأحيانا يستحيل التنبؤ بها. علينا أن نتحرك بسرعة، في الوقت الفعلي".
💬 بوتين في منتدى " فالداي" الدولي للحوار: مسائل التعددية المركزية في العالم تستحق اهتماما خاصا اليوم.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 2, 2025
⭕️نحن نعيش في زمن يتغير فيه كل شيء، ويتغير بسرعة كبيرة، وبشكل جذري.
⭕️ العالم متعدد الأقطاب ديناميكيٌ للغاية؛ إذ يستحيل أحيانًا التنبؤ بالتغيرات، مما يتطلب استجابةً سريعة.… pic.twitter.com/eNMrPRQgr0
وأضاف بوتين أن روسيا كانت مستعدة للعمل مع الشركاء الغربيين لكنهم لم يكونوا مستعدين للتخلي عن الصور النمطية، موضحا أن كل المحاولات لإملاء ما يجب على الدول الأخرى فعله انتهت بالفشل؟
وأكد أن: الغرب أثبت عدم استعداده للتخلي عن هيمنته، ولم يستطع مقاومة إغراء السلطة المطلقة، مشيرا إلى أن : التعددية القطبية هي نتيجة مباشرة لمحاولات الغرب الحفاظ على هيمنته في العالم.
وصرح أن روسيا أعلنت مرتين استعدادها للانضمام إلى الناتو وتم رفضها في المرتين.
ويعقد الاجتماع السنوي الثاني والعشرون لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، تحت عنوان "عالم متعدد المراكز: إرشادات التنفيذ"، في سوتشي من 29 سبتمبر/أيلول إلى 2 أكتوبر/تشرين الأول.
في العام الماضي، خلال مؤتمر "فالداي"، صرح الرئيس الروسي بأن النظام العالمي السابق قد انتهى لا رجعة فيه، وأن ما يحدث الآن ليس مجرد صراع على السلطة، بل هو صراع على مبادئ العلاقات بين الدول والشعوب.
وأكد بوتين أن روسيا، على عكس خصومها، لا تعتبر الحضارة الغربية عدوًا، ولا تطرح مسألة "نحن أو هم". كما علق على الصراع الأوكراني، مؤكدًا أن الأوكرانيين "يُدربون بوقاحة ضد الروس، ما يحولهم إلى وقود للمدافع".
وأكد بوتين استعداد روسيا للتفاوض، مع مراعاة المصالح المشتركة. وأضاف أن النقاش مع أوكرانيا لا ينبغي أن يدور حول "وقف إطلاق نار لمدة نصف ساعة" للسماح لكييف بتلقي المزيد من الأسلحة، بل حول تهيئة الظروف لاستعادة العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين، اللذين تربطهما بلا شك علاقة أخوية.