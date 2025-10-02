https://sarabic.ae/20251002/بوتين-الوضع-العالمي-الحالي-يحتم-أن-نكون-مستعدين-لأي-شيء-والمخاطر-مرتفعة-للغاية--عاجل-1105546244.html

بوتين: الوضع العالمي الحالي يحتم أن نكون مستعدين لأي شيء و"المخاطر مرتفعة للغاية"- عاجل

بوتين: الوضع العالمي الحالي يحتم أن نكون مستعدين لأي شيء و"المخاطر مرتفعة للغاية"- عاجل

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الوضع العالمي الحالي يحتم أن نكون مستعدين لأي شيء، مشيرا إلى أن "المخاطر مرتفعة للغاية". 02.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-02T15:29+0000

2025-10-02T15:29+0000

2025-10-02T15:57+0000

العالم

روسيا

مؤتمر فالداي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105546222_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_442b074ae73acf09918912f15a01f262.jpg

وقال بوتين، خلال اجتماع لنادي فالداي الدولي للحوار، إن "التقرير السنوي لنادي فالداي، كما ذكر للتو، مُخصص هذه المرة لمسألة عالم متعدد الأقطاب، قد كان هذا الموضوع مطروحا منذ فترة طويلة، وهو الآن يستحق اهتماما خاصا".وصرح الرئيس الروسي، بأن التعددية القطبية ديناميكية للغاية، والتغيرات فيها يستحيل التنبؤ بها أحيانا، وهي نتيجة مباشرة لمحاولات الغرب ترسيخ الهيمنة.وأضاف بوتين أن روسيا كانت مستعدة للعمل مع الشركاء الغربيين لكنهم لم يكونوا مستعدين للتخلي عن الصور النمطية، موضحا أن كل المحاولات لإملاء ما يجب على الدول الأخرى فعله انتهت بالفشل؟وأكد أن: الغرب أثبت عدم استعداده للتخلي عن هيمنته، ولم يستطع مقاومة إغراء السلطة المطلقة، مشيرا إلى أن : التعددية القطبية هي نتيجة مباشرة لمحاولات الغرب الحفاظ على هيمنته في العالم.ويعقد الاجتماع السنوي الثاني والعشرون لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، تحت عنوان "عالم متعدد المراكز: إرشادات التنفيذ"، في سوتشي من 29 سبتمبر/أيلول إلى 2 أكتوبر/تشرين الأول.في العام الماضي، خلال مؤتمر "فالداي"، صرح الرئيس الروسي بأن النظام العالمي السابق قد انتهى لا رجعة فيه، وأن ما يحدث الآن ليس مجرد صراع على السلطة، بل هو صراع على مبادئ العلاقات بين الدول والشعوب.وأكد بوتين أن روسيا، على عكس خصومها، لا تعتبر الحضارة الغربية عدوًا، ولا تطرح مسألة "نحن أو هم". كما علق على الصراع الأوكراني، مؤكدًا أن الأوكرانيين "يُدربون بوقاحة ضد الروس، ما يحولهم إلى وقود للمدافع".وأكد بوتين استعداد روسيا للتفاوض، مع مراعاة المصالح المشتركة. وأضاف أن النقاش مع أوكرانيا لا ينبغي أن يدور حول "وقف إطلاق نار لمدة نصف ساعة" للسماح لكييف بتلقي المزيد من الأسلحة، بل حول تهيئة الظروف لاستعادة العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين، اللذين تربطهما بلا شك علاقة أخوية.

https://sarabic.ae/20251002/بوتين-يلقي-كلمة-في-الجلسة-العامة-الثانية-والعشرين-لمنتدى-فالداي-الدولي-للحوار-1105540651.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, مؤتمر فالداي