بوتين: لم ولن توجد قوة في العالم تملي على الجميع ما يجب فعله

يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في الجلسة العامة للاجتماع السنوي الثاني والعشرين لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار. 02.10.2025, سبوتنيك عربي

روسيا

مؤتمر فالداي

وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه "نحن نعيش في زمن يتغير فيه كل شيء وبسرعة كبيرة".قال بوتن إنه في الوضع العالمي الحالي، علينا أن نكون مستعدين لأي شيء، و"المخاطر عالية للغاية".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن "فضاء التعددية القطبية أكثر ديمقراطية بكثير".ووفقا للرئيس الروسي فإن "أصبحت التعددية القطبية نتيجة مباشرة لمحاولات الغرب للحفاظ على هيمنته في العالم".وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنه "أعلنت روسيا مرتين استعدادها للانضمام إلى الناتو وتم رفضها في المرتين".وقال بوتين أيضا: كانت روسيا مستعدة للعمل مع الشركاء الغربيين، لكنهم لم يكونوا مستعدين للتخلي عن الصور النمطية.وأضاف الرئيس الروسي أنه "نعلم أن خصومنا بذلوا كل ما في وسعهم من أجل إخضاع روسيا، ولكنهم فشلوا في تحقيق ذلك".وتابع بوتين: الغرب يدعو بخجل إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد روسيا، لكن جهوده باءت بالفشل تماما.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن "أي قرار في العالم لا يمكن أن يتم إلا على أساس اتفاقات تناسب الجميع أو الأغلبية وإلا فهي غير قابلة للتطبيق".وقال الرئيس الروسي: "إن النظام العالمي نفسه الذي أرادوا إقصاءنا منه، وسحقنا، لن يسمح لروسيا بالخروج، لأنه يحتاجها كجزءٍ بالغ الأهمية من التوازن العام. ليس فقط بسبب أراضيها، أو سكانها، أو قدراتها الدفاعية، أو إمكاناتها التكنولوجية والصناعية، أو مواردها المعدنية - مع أن كل ما ذكرته للتو بالغ الأهمية. هذه عوامل حاسمة، ولكن، قبل كل شيء، لأن التوازن العالمي لا يمكن الحفاظ عليه بدون روسيا".وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماعٍ لنادي فالداي الدولي للحوار: "إن العالم الحديث بحاجة إلى اتفاقيات، لا إلى فرض إرادة الآخرين. إن الهيمنة بكل بساطة لا تستطيع مواجهة التحديات في ظل هذه الظروف".وأشار الرئيس الروسي إلى أن "معظم الأوروبيين لا يفهمون سبب خوفهم الشديد من روسيا، لدرجة أنهم، لمعارضتها، يضطرون إلى شد الأحزمة أكثر فأكثر، ونسيان مصالحهم الخاصة، والتخلي عنها ببساطة، واتباع سياسات تضرّ بمصالحهم بشكل واضح".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن "المأساة الأوكرانية هي ألم للأوكرانيين والروس، "بالنسبة لنا جميعا".ورفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الادعاءات القائلة بأن روسيا قد تهاجم حلف الناتو، واصفًا إياها بالهراء. وقال بوتين، متحدثًا في الجلسة العامة لنادي فالداي الدولي للنقاش: "لا تزال النخب الحاكمة وأوروبا الموحدة تُثير الهستيريا: لقد اتضح أن الحرب مع الروس وشيكة. إنهم يُكررون هذا الهراء، هذه الشعارات، مرارًا وتكرارًا". وأضاف: "أحيانًا أشاهد كيف وماذا يقولون، وأعتقد أنهم لا يُصدقون ذلك. من المستحيل تصديق أن روسيا تُخطط لمهاجمة حلف الناتو، ومع ذلك يُقنعون شعبهم".وقال الرئيس الروسي في اجتماع لنادي فالداي الدولي للنقاش: "إذا أراد أحد منافستنا في المجال العسكري، كما نقول: الحرية للأحرار، فليحاول".يعقد الاجتماع السنوي الثاني والعشرون لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، تحت عنوان "عالم متعدد المراكز: إرشادات التنفيذ"، في سوتشي من 29 سبتمبر/أيلول إلى 2 أكتوبر/تشرين الأول.ويُخصص جزء كبير من خطاب بوتين لهذا الموضوع، كما أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في اليوم السابق. وأشار إلى أن خطابات الرئيس في "فالداي" ستكون ثرية بالمعلومات، وقد خضعت لتحليل ومناقشة مستفيضة حول العالم. في العام الماضي، خلال مؤتمر "فالداي"، صرح الرئيس الروسي بأن النظام العالمي السابق قد انتهى لا رجعة فيه، وأن ما يحدث الآن ليس مجرد صراع على السلطة، بل هو صراع على مبادئ العلاقات بين الدول والشعوب.وأكد بوتين أن روسيا، على عكس خصومها، لا تعتبر الحضارة الغربية عدوًا، ولا تطرح مسألة "نحن أو هم". كما علق على الصراع الأوكراني، مؤكدًا أن الأوكرانيين "يُدربون بوقاحة ضد الروس، ما يحولهم إلى وقود للمدافع".وأكد بوتين استعداد روسيا للتفاوض، مع مراعاة المصالح المشتركة. وأضاف أن النقاش مع أوكرانيا لا ينبغي أن يدور حول "وقف إطلاق نار لمدة نصف ساعة" للسماح لكييف بتلقي المزيد من الأسلحة، بل حول تهيئة الظروف لاستعادة العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين، اللذين تربطهما بلا شك علاقة أخوية.

