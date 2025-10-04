عربي
أمساليوم
بث مباشر
الأمين العام لـ"حزب الله": ما يحدث اليوم في غزة جزء من مشروع "إسرائيل الكبرى"
الأمين العام لـ"حزب الله": ما يحدث اليوم في غزة جزء من مشروع "إسرائيل الكبرى"
الأمين العام لـ"حزب الله": ما يحدث اليوم في غزة جزء من مشروع "إسرائيل الكبرى"

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، اليوم السبت، أنه "لا يمكن فصل ما يحدث في قطاع غزة عما يحدث في لبنان وسوريا والعراق واليمن والمنطقة بأسرها"، مشددا على ضرورة أن يقف الجميع لمواجهة خطر مشروع "إسرائيل الكبرى".
وقال قاسم، في كلمه له، إن "إسرائيل تعمل لمشروع "إسرائيل الكبرى" بدعم أمريكي كامل"، مؤكدا أن ما يحدث اليوم في غزة هو جزء من هذا المشروع.
وأضاف الأمين العام: "لا يمكن تجزئة ما يحصل في المنطقة عن هذا المشروع الإسرائيلي المدعوم من الأمريكي"، متابعا: "عندما نواجه إسرائيل علينا أن نواجهها كل من موقعه".
وعن الخطة الأمريكية بشأن غزة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال قاسم إنها "مليئة بالأخطار"، مؤكدا أنها تتوافق مع المبادئ الخمسة التي حددتها إسرائيل لإنهاء الحرب.
وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إسرائيل إلى "التوقف الفوري عن شن غارات على قطاع غزة، بهدف ضمان الإفراج الآمن عن المحتجزين".
ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
