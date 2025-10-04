https://sarabic.ae/20251004/كتائب-القسام-تنشر-مشاهد-لاستهداف-مقاتليها-قوات-إسرائيلية-جنوبي-مدينة-غزة-فيديو-1105616512.html
"كتائب القسام" تنشر مشاهد لاستهداف مقاتليها قوات إسرائيلية جنوبي مدينة غزة... فيديو
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية مشاهد قالت إنها من استهداف مقاتليها لقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في حي تل الهوا جنوبي مدينة غزة. 04.10.2025, سبوتنيك عربي
وعلقت "كتائب القسام" على الفيديو المنشور في قناتها على "تلغرام": "ضمن سلسلة عمليات "عصا موسى". مشاهد من استهداف ودك القوات المتوغلة في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة".وفي وقت لاحق، أعلنت "كتائب القسام" أن مقاتليها تمكنوا بالاشتراك مع مقاتلي ألوية "الناصر صلاح الدين" من استهداف مروحية إسرائيلية من نوع "أباتشي" بصاروخ "سام7" شمالي مدينة غزة بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول الماضي".ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.ترامب يشكر دول الوساطة: نقترب من إنهاء الحرب وإحلال السلام في الشرق الأوسط"حماس" عبر "سبوتنيك": تعاملنا مع خطة ترامب بمسؤولية والقرار بشأن غزة وفلسطين يخص جميع الفلسطينيين
وعلقت "كتائب القسام" على الفيديو المنشور في قناتها على "تلغرام": "ضمن سلسلة عمليات "عصا موسى". مشاهد من استهداف ودك القوات المتوغلة في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة".
وفي وقت لاحق، أعلنت "كتائب القسام" أن مقاتليها تمكنوا بالاشتراك مع مقاتلي ألوية "الناصر صلاح الدين" من استهداف مروحية إسرائيلية من نوع "أباتشي" بصاروخ "سام7" شمالي مدينة غزة بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول الماضي".
ومساء أمس الجمعة، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت الحرب على غزة
، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.