https://sarabic.ae/20251005/إعلام-إسرائيلي-حماس-لديها-تحفظات-على-خريطة-الانسحاب-التي-وضعها-ترامب-1105631244.html

إعلام إسرائيلي: "حماس" لديها تحفظات على خريطة الانسحاب التي وضعها ترامب

إعلام إسرائيلي: "حماس" لديها تحفظات على خريطة الانسحاب التي وضعها ترامب

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن حركة حماس الفلسطينية، لديها "تحفظات على خريطة الانسحاب"، التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 05.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-05T05:32+0000

2025-10-05T05:32+0000

2025-10-05T05:32+0000

أخبار إسرائيل اليوم

قطاع غزة

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_926a2576d5c02072a15f7292c30d7e4e.jpg

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن مصادر مطّلعة على مسار المفاوضات بين "حماس" وإسرائيل، أن الحركة الفلسطينية "لديها تحفظات على الخريطة، التي وضعها ترامب، بشأن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة".وأوضحت أن "تلك التحفظات سوف تطرحها "حماس"، خلال محادثات التقارب بينها وبين إسرائيل غدا (الاثنين) في مدينة شرم الشيخ المصرية".ويوم أمس السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إسرائيل وافقت بعد مفاوضات على خط الانسحاب الأولي الذي أُطلعت "حماس" عليه. وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "إسرائيل وافقت بعد مفاوضات على خط الانسحاب الأولي الذي أطلعنا حماس عليه".ومساء أول أمس الجمعة، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".وكان ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأوضح موقع البيت الأبيض أن "هذه الخطة، التي تضم 21 بندًا، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث "لاقت استحسانا من القادة الحاضرين".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20251004/إعلام-إسرائيلي-تل-أبيب-أبلغت-واشنطن-اعتزامها-البقاء-في-3-مواقع-داخل-غزة-لسنوات-1105622510.html

https://sarabic.ae/20251004/نتنياهو-سنستعيد-الرهائن-الأحياء-والأموات-وسنبقى-في-عمق-غزة-1105620241.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار