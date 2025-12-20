عربي
لافروف يشارك في الجلسة العامة الأولى للمؤتمر الوزاري الثاني "الشراكة الروسية الأفريقية" في القاهرة
انطلاق اليوم الثاني من منتدى الشراكة الروسية - الأفريقية في القاهرة بمشاركة واسعة
10:34 GMT 20.12.2025 (تم التحديث: 10:45 GMT 20.12.2025)
© Sputnik . WAEL MAGDIانطلاق جلسة "تعزيز التعاون الثلاثي" على هامش منتدى الشراكة الروسية المصرية في القاهرة، 19 ديسمبر/ كانون الأول 2025
انطلاق جلسة تعزيز التعاون الثلاثي على هامش منتدى الشراكة الروسية المصرية في القاهرة، 19 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
انطلقت صباح، اليوم السبت، بالعاصمة المصرية القاهرة أعمال اليوم الثاني من منتدى الشراكة الروسية - الأفريقية، بمشاركة أكثر من 50 دولة.
وتسلط النسخة الثانية الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
ويعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية – الأفريقية، بمشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية وحضور واسع على المستوى الوزاري، إلى جانب عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.
ويأتي المؤتمر استكمالا للزخم الذي أُرسيت دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول في سوتشي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إذ تركز النسخة الحالية على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ودعم السلم والأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة.
وتم إنشاء شكل جديد للحوار، وهو منتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا، في عام 2019، وقد تضمن قمتين - في سوتشي عام 2019 وفي سانت بطرسبرغ عام 2023 - بالإضافة إلى المؤتمر الوزاري الأول في نوفمبر 2024.
