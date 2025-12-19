نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي: تنامي التعاون مع الدول الأفريقية في مجال التعليم

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"، وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي: تنامي التعاون مع الدول الأفريقية في مجال التعليم
نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي: تنامي التعاون مع الدول الأفريقية في مجال التعليم
نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي: تنامي التعاون مع الدول الأفريقية في مجال التعليم

15:01 GMT 19.12.2025
نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي، كونستانتين موغيليفيسكي، خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الافريقية، 19 ديسمبر/ كانون الأول 2025
نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي، كونستانتين موغيليفيسكي، خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الافريقية، 19 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
تحدث نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي، كونستانتين موغيليفيسكي، اليوم الجمعة، عن تنامي التعاون بين روسيا وأفريقيا في مجال التعليم، مشيرا إلى أن "هناك آلاف الطلاب الأفارقة ممن يتلقون التعليم المجاني في الجامعات الروسية".
وشدد في كلمته في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، المقام في القاهرة، على أهمية هذا التعاون في تطوير ورسم المستقبل للشباب.

وقال إن "موسكو وقعت عشرات الاتفاقيات في مجالات التعليم مع العديد من البلدان الأفريقية، في مقدمتها مالي"، مشيرا إلى "الاهتمام بتعزيز العلاقات بين وزارة التعليم في روسيا ووزارات التعليم في الدول الأفريقية"، بحسب مراسل "سبوتنيك".

© Sputnik . WAEL MAGDIنائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي، كونستانتين موغيليفيسكي، خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الافريقية، 19 ديسمبر/ كانون الأول 2025
نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي، كونستانتين موغيليفيسكي، خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الافريقية، 19 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي، كونستانتين موغيليفيسكي، خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الافريقية، 19 ديسمبر/ كانون الأول 2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
وأضاف أن "الوزارة وقعت قريبا مع مصر مذكرة تعاون، وهناك رغبة حقيقية في تطوير العلاقات مع الدول الأفريقية".
وأشاد نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي، كونستانتين موغيليفيسكي، بالتعاون الروسي الأفريقي في مجال بناء المحطات النووية، وعن إعداد الكوادر لهذه المشروعات، مؤكدا أنهم "يدرسون هذه الأمور ضمن حزمة واحدة، وإنشاء محطة وإعداد الكوادر".
وتحدث عن شبكة جامعية في روسيا تضم أكثر من 100 جامعة روسية وأفريقية، و"هي تعتبر ساحة ومنصة للتعاون التي تعتبر مهمة"، مشيرا إلى أن "مئات الخبراء الأفارقة يتلقون التعليم والتدريب ضمن برامج إعداد إضافية"، وفق قوله.
نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي، كونستانتين موغيليفيسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي لـ"سبوتنيك": تطوير التعليم العالي لمواكبة التحولات العالمية
7 ديسمبر, 10:40 GMT
وانطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في القاهرة، بحضور أكثر من 50 دولة أفريقية ومشاركة واسعة على المستوى الوزاري بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.
يأتي المؤتمر للبناء على الزخم الذي تم إرساء دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول الذي عُقد في مدينة سوتشي الروسية في نوفمبر 2024.
ومن المقرر أن تسلط النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.
يمثل هذا الاجتماع مرحلة سياسية وتنفيذية مهمة ضمن منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، ومرحلة تحضيرية رئيسية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها عام 2026.
وسيكون مؤتمر القاهرة أول اجتماع وزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية يعقد في القارة الأفريقية.
