نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي: تنامي التعاون مع الدول الأفريقية في مجال التعليم

تحدث نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي، كونستانتين موغيليفيسكي، اليوم الجمعة، عن تنامي التعاون بين روسيا وأفريقيا في مجال التعليم، مشيرا إلى أن "هناك... 19.12.2025, سبوتنيك عربي

وشدد في كلمته في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، المقام في القاهرة، على أهمية هذا التعاون في تطوير ورسم المستقبل للشباب.وأضاف أن "الوزارة وقعت قريبا مع مصر مذكرة تعاون، وهناك رغبة حقيقية في تطوير العلاقات مع الدول الأفريقية". وتحدث عن شبكة جامعية في روسيا تضم أكثر من 100 جامعة روسية وأفريقية، و"هي تعتبر ساحة ومنصة للتعاون التي تعتبر مهمة"، مشيرا إلى أن "مئات الخبراء الأفارقة يتلقون التعليم والتدريب ضمن برامج إعداد إضافية"، وفق قوله.وانطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في القاهرة، بحضور أكثر من 50 دولة أفريقية ومشاركة واسعة على المستوى الوزاري بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.يأتي المؤتمر للبناء على الزخم الذي تم إرساء دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول الذي عُقد في مدينة سوتشي الروسية في نوفمبر 2024.ومن المقرر أن تسلط النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.يمثل هذا الاجتماع مرحلة سياسية وتنفيذية مهمة ضمن منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، ومرحلة تحضيرية رئيسية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها عام 2026.وسيكون مؤتمر القاهرة أول اجتماع وزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية يعقد في القارة الأفريقية.

