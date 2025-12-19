نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي: تنامي التعاون مع الدول الأفريقية في مجال التعليم
© Sputnik . WAEL MAGDIنائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي، كونستانتين موغيليفيسكي، خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الافريقية، 19 ديسمبر/ كانون الأول 2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
تحدث نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي، كونستانتين موغيليفيسكي، اليوم الجمعة، عن تنامي التعاون بين روسيا وأفريقيا في مجال التعليم، مشيرا إلى أن "هناك آلاف الطلاب الأفارقة ممن يتلقون التعليم المجاني في الجامعات الروسية".
وشدد في كلمته في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، المقام في القاهرة، على أهمية هذا التعاون في تطوير ورسم المستقبل للشباب.
وقال إن "موسكو وقعت عشرات الاتفاقيات في مجالات التعليم مع العديد من البلدان الأفريقية، في مقدمتها مالي"، مشيرا إلى "الاهتمام بتعزيز العلاقات بين وزارة التعليم في روسيا ووزارات التعليم في الدول الأفريقية"، بحسب مراسل "سبوتنيك".
وأضاف أن "الوزارة وقعت قريبا مع مصر مذكرة تعاون، وهناك رغبة حقيقية في تطوير العلاقات مع الدول الأفريقية".
وأشاد نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي، كونستانتين موغيليفيسكي، بالتعاون الروسي الأفريقي في مجال بناء المحطات النووية، وعن إعداد الكوادر لهذه المشروعات، مؤكدا أنهم "يدرسون هذه الأمور ضمن حزمة واحدة، وإنشاء محطة وإعداد الكوادر".
وتحدث عن شبكة جامعية في روسيا تضم أكثر من 100 جامعة روسية وأفريقية، و"هي تعتبر ساحة ومنصة للتعاون التي تعتبر مهمة"، مشيرا إلى أن "مئات الخبراء الأفارقة يتلقون التعليم والتدريب ضمن برامج إعداد إضافية"، وفق قوله.
وانطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في القاهرة، بحضور أكثر من 50 دولة أفريقية ومشاركة واسعة على المستوى الوزاري بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.
يأتي المؤتمر للبناء على الزخم الذي تم إرساء دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول الذي عُقد في مدينة سوتشي الروسية في نوفمبر 2024.
ومن المقرر أن تسلط النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.
يمثل هذا الاجتماع مرحلة سياسية وتنفيذية مهمة ضمن منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، ومرحلة تحضيرية رئيسية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها عام 2026.
وسيكون مؤتمر القاهرة أول اجتماع وزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية يعقد في القارة الأفريقية.