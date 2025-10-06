الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة أحد جنوده بقذيفة هاون في مدينة غزة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، "تل أبيب أبلغت واشنطن اعتزامها البقاء في 3 مواقع داخل غزة لسنوات"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة أحد جنوده بقذيفة هاون في مدينة غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة أحد جنوده بقذيفة هاون في مدينة غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تنفيذ قوات الفرقة 98 التابعة له عمليات سريعة أسفرت عن القضاء على عدة خلايا تابعة لحركة "حماس" الفلسطينية، مشيرا إلى أنها... 06.10.2025, سبوتنيك عربي
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة أحد جنوده بقذيفة هاون في مدينة غزة

09:34 GMT 06.10.2025
© AP Photo / Ariel Schalitجندي إسرائيلي يعمل على دبابة في منطقة على الحدود مع قطاع غزة
جندي إسرائيلي يعمل على دبابة في منطقة على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تنفيذ قوات الفرقة 98 التابعة له عمليات سريعة أسفرت عن القضاء على عدة خلايا تابعة لحركة "حماس" الفلسطينية، مشيرا إلى أنها كانت تخطط لمهاجمة القوات في منطقة مدينة غزة.
وأضاف في بيان له أن مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي شنت، أمس الأحد، بتوجيه من القيادة الجنوبية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، غارة على خلية مسلحة بالمتفجرات وقذائف الهاون، وتم القضاء عليها قبل تنفيذ أي هجمات.
وأشار إلى أن خلية أخرى أطلقت قذيفة هاون على قوات الجيش الإسرائيلي، ما أسفر عن إصابة جندي بجروح طفيفة نُقل على إثرها إلى المستشفى.
وتابع الجيش الإسرائيلي: "في عملية أخرى، هاجمت مقاتلات سلاح الجو، بتوجيه من اللواء 214، المسلحين الذين شكلوا تهديدا مباشرا للقوات، وتم القضاء عليهم".
وواصل: "وفي وقت لاحق، رصد الجيش خلية أطلقت صاروخا مضادا للدبابات على آليات هندسية للفرقة 98 دون إصابات، وتم استهداف المبنى الذي أُطلقت منه الصواريخ بواسطة طائرات مقاتلة بتنسيق وحدة تنسيق النيران في اللواء 188، وتدميره سريعا لإغلاق الدائرة".
وأوقف الجيش الإسرائيلي هجومه على مدينة غزة، أول أمس السبت، وسط جهود من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب، وتقوم القوات بعمليات دفاعية على الأرض فقط.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
إيران تعرب عن "مخاوف جدية" بشأن خطة ترامب في غزة
08:53 GMT
وتستضيف مصر، اليوم الإثنين، لقاءات بين وفدي إسرائيل وحماس، لبحث الظروف الميدانية وتفاصيل تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.
ووصل وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية، لمدينة شرم الشيخ المصرية، أمس الأحد، لإجراء مفاوضات حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعلنها، الأسبوع الماضي لوقف الحرب في غزة.
وفي وقت سابق، قال ترامب إن إسرائيل وافقت على خط انسحاب أولي، مشيرا إلى أنه بمجرد قبول الخطة من حماس، سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فورا، بينما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: إن "تسليم الأسرى يشكل حاليا النقطة الأهم، التي تستدعي وقفا لإطلاق النار".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
ترامب: محادثات غزة تتقدم بسرعة ومن المتوقع إتمام المرحلة الأولى هذا الأسبوع
أمس, 22:42 GMT
يشار إلى أن الخطة الأمريكية تتضمن وقفا لإطلاق النار وتبادل أسرى بين الجانبين ونزع سلاح حماس، ورغم موافقة حماس على الخطة بصورة عامة، إلا أنها لم تتطرق إلى مسألة نزع سلاحها، التي اعتبرتها فصائل فلسطينية أخرى "مستحيلة"، وهي النقطة الخلافية الأبرز بين الجانبين.
وتتوسط كل من مصر وقطر والولايات المتحدة في إنهاء الحرب في غزة، التي تكمل عامها الثاني غدا مخلفة حصيلة هائلة من الخسائر البشرية والمادية.
‏وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.
