الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة أحد جنوده بقذيفة هاون في مدينة غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تنفيذ قوات الفرقة 98 التابعة له عمليات سريعة أسفرت عن القضاء على عدة خلايا تابعة لحركة "حماس" الفلسطينية، مشيرا إلى أنها... 06.10.2025

وأضاف في بيان له أن مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي شنت، أمس الأحد، بتوجيه من القيادة الجنوبية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، غارة على خلية مسلحة بالمتفجرات وقذائف الهاون، وتم القضاء عليها قبل تنفيذ أي هجمات. وأشار إلى أن خلية أخرى أطلقت قذيفة هاون على قوات الجيش الإسرائيلي، ما أسفر عن إصابة جندي بجروح طفيفة نُقل على إثرها إلى المستشفى. وتابع الجيش الإسرائيلي: "في عملية أخرى، هاجمت مقاتلات سلاح الجو، بتوجيه من اللواء 214، المسلحين الذين شكلوا تهديدا مباشرا للقوات، وتم القضاء عليهم". وواصل: "وفي وقت لاحق، رصد الجيش خلية أطلقت صاروخا مضادا للدبابات على آليات هندسية للفرقة 98 دون إصابات، وتم استهداف المبنى الذي أُطلقت منه الصواريخ بواسطة طائرات مقاتلة بتنسيق وحدة تنسيق النيران في اللواء 188، وتدميره سريعا لإغلاق الدائرة".وأوقف الجيش الإسرائيلي هجومه على مدينة غزة، أول أمس السبت، وسط جهود من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب، وتقوم القوات بعمليات دفاعية على الأرض فقط. وتستضيف مصر، اليوم الإثنين، لقاءات بين وفدي إسرائيل وحماس، لبحث الظروف الميدانية وتفاصيل تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين. ووصل وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية، لمدينة شرم الشيخ المصرية، أمس الأحد، لإجراء مفاوضات حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعلنها، الأسبوع الماضي لوقف الحرب في غزة. وفي وقت سابق، قال ترامب إن إسرائيل وافقت على خط انسحاب أولي، مشيرا إلى أنه بمجرد قبول الخطة من حماس، سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فورا، بينما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: إن "تسليم الأسرى يشكل حاليا النقطة الأهم، التي تستدعي وقفا لإطلاق النار".يشار إلى أن الخطة الأمريكية تتضمن وقفا لإطلاق النار وتبادل أسرى بين الجانبين ونزع سلاح حماس، ورغم موافقة حماس على الخطة بصورة عامة، إلا أنها لم تتطرق إلى مسألة نزع سلاحها، التي اعتبرتها فصائل فلسطينية أخرى "مستحيلة"، وهي النقطة الخلافية الأبرز بين الجانبين. وتتوسط كل من مصر وقطر والولايات المتحدة في إنهاء الحرب في غزة، التي تكمل عامها الثاني غدا مخلفة حصيلة هائلة من الخسائر البشرية والمادية.‏وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.

