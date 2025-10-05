عربي
خليل الحية يظهر لأول مرة بعد محاولة اغتياله في قطر.. فيديو
نشرت حركة حماس الفلسطينية، الظهور الأول لرئيس وفدها المفاوض ورئيسها في قطاع غزة، خليل الحية، وذلك منذ محاولة اغتياله في العاصمة القطرية الدوحة.
وأكد القيادي في "حماس"، خلال كلمته، التي أذاعتها قناة "التلفزيون العربي"، مساء أمس السبت، أن "دماء الشهداء (ومنهم ابنه) ستكون طريقا للنصر".وجاء ظهور خليل الحية، عقب نجاته من الغارة التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي في 9 سبتمبر/ أيلول 2025، والتي استهدفت قيادات من الحركة، وأسفرت عن مقتل نجله همام، ومدير مكتبه جهاد لبد، ورجل أمن قطري.وكان الجيش الإسرائيلي، قال الشهر الماضي: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والـ"شاباك" سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر (2023)".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بـ"تصفية قيادات حركة حماس في الخارج"، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
خليل الحية يظهر لأول مرة بعد محاولة اغتياله في قطر.. فيديو

نشرت حركة حماس الفلسطينية، الظهور الأول لرئيس وفدها المفاوض ورئيسها في قطاع غزة، خليل الحية، وذلك منذ محاولة اغتياله في العاصمة القطرية الدوحة.
وأكد القيادي في "حماس"، خلال كلمته، التي أذاعتها قناة "التلفزيون العربي"، مساء أمس السبت، أن "دماء الشهداء (ومنهم ابنه) ستكون طريقا للنصر".

وأضاف: "بقدر ألم فراق ابني ومرافقي وسائر الشهداء، لا أفرق بينهم وبين أبناء غزة جميعًا، فهم جميعا أبنائي".

وجاء ظهور خليل الحية، عقب نجاته من الغارة التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي في 9 سبتمبر/ أيلول 2025، والتي استهدفت قيادات من الحركة، وأسفرت عن مقتل نجله همام، ومدير مكتبه جهاد لبد، ورجل أمن قطري.
وكان الجيش الإسرائيلي، قال الشهر الماضي: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والـ"شاباك" سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر (2023)".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بـ"تصفية قيادات حركة حماس في الخارج"، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
