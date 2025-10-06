https://sarabic.ae/20251006/إيران-تعرب-عن-مخاوف-جدية-بشأن-خطة-ترامب-في-غزة-1105670102.html

إيران تعرب عن "مخاوف جدية" بشأن خطة ترامب في غزة

إيران تعرب عن "مخاوف جدية" بشأن خطة ترامب في غزة

سبوتنيك عربي

علقت إيران، اليوم الاثنين، مجددا على خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في غزة. 06.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-06T08:53+0000

2025-10-06T08:53+0000

2025-10-06T08:53+0000

إيران

دونالد ترامب

غزة

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي: "لقد أصدرنا بيانا واضحا حول ما يسمى خطة "وقف إطلاق النار"، وموقفنا كان واضحًا تماما الليلة الماضية، إذ نرحب بأي مبادرة عملية تهدف إلى وقف الإبادة الجماعية والقتل في غزة، وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني المظلوم".وأضاف أن "أي خطة يجب أن تعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وضمان إنهاء الاحتلال وجرائم إسرائيل"، مشددا على "وجود مخاوف جدية من المخاطر والعواقب الوخيمة التي قد تترتب على فلسطين والمنطقة تحت ذريعة مثل هذه الخطط"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وتابع مشددا أن "القرارات المتعلقة بمصير فلسطين يجب أن يتخذها الشعب الفلسطيني فقط، بعيدا عن أي ضغوط أو تدخلات من الأطراف المنحازة للكيان الصهيوني"، مشيرا إلى أن "وجود القوات الأمريكية و"حلف الناتو" في أفغانستان لعشرين عاما لم يسفر سوى عن الدمار وانعدام الأمن وانتشار الإرهاب".ومساء الجمعة الماضي، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية موافقتها على الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين لديها "أحياء وجثامين" وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.وأكدت الحركة استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستناداً للدعم العربي والإسلامي، مشيرة إلى أن القضايا المتعلقة بمستقبل قطاع غزة الواردة في خطة ترامب تتطلب مزيدا من التفاوض.وكان ترامب قد أعلن في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.ونشر البيت الأبيض تفاصيل الخطة التي تتكون من 20 بندا، وتنص على أن الحرب في قطاع غزة تنتهي فورا إذا وافق الطرفان إسرائيل و"حماس" على المقترح، إضافة إلى نزع سلاح حركة "حماس" وتعليق جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل تدريجيا من القطاع مع بقاء قواتها في منطقة عازلة.كما تؤكد الخطة أن تكون "غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، ولا تشكل تهديدا لجيرانها"، وأن تسلم "حماس" المحتجزين الإسرائيليين أحياء وأمواتا خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل بالمقترح، وبالمقابل، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا فلسطينيا محكوما بالمؤبد، و1700 من سكان غزة الذين احتجزتهم بعد 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال.واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة "حماس" التي كانت تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسمياً على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، متعهدة بالقضاء على "حماس" وإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها تدعم أي مبادرات تؤدي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربة عن أملها في أن يكون وقف إطلاق النار مستدامًا ويمهّد لاستقرار طويل الأمد في قطاع غزة، وأشارت إلى أن نجاح تنفيذ الخطة ينبغي أن يؤسس لحوار بنّاء يفضي إلى تسوية شاملة تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل.

https://sarabic.ae/20251005/ترامب-محادثات-غزة-تتقدم-بسرعة-ومن-المتوقع-إتمام-المرحلة-الأولى-هذا-الأسبوع-1105661718.html

https://sarabic.ae/20251006/الوفود-تصل-شرم-الشيخ-تفاصيل-مفاوضات-تطبيق-خطة-ترامب-التي-ستنطلق-اليوم-1105665476.html

إيران

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, دونالد ترامب, غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي