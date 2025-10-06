عربي
الوفود تصل شرم الشيخ.. تفاصيل مفاوضات تطبيق خطة ترامب التي ستنطلق اليوم
الوفود تصل شرم الشيخ.. تفاصيل مفاوضات تطبيق خطة ترامب التي ستنطلق اليوم
تستضيف مصر اليوم الإثنين، لقاءات بين وفدي إسرائيل وحماس، لبحث الظروف الميدانية وتفاصيل تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين. 06.10.2025, سبوتنيك عربي
الوفود تصل شرم الشيخ.. تفاصيل مفاوضات تطبيق خطة ترامب التي ستنطلق اليوم

تستضيف مصر اليوم الإثنين، لقاءات بين وفدي إسرائيل وحماس، لبحث الظروف الميدانية وتفاصيل تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.
ووصل وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية، لمدينة شرم الشيخ المصرية، أمس الأحد، لإجراء مفاوضات حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعلنها، الأسبوع الماضي لوقف الحرب في غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، أن وفد المفاوضات برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، يتوجه إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، يوم الإثنين، للمشاركة في محادثات تفاوضية، بينما تشمل المشاركة الأمريكية المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر.
رئيس وفد حركة حمـاس في المفاوضات خليل الحية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
خليل الحية يظهر لأول مرة بعد محاولة اغتياله في قطر.. فيديو
أمس, 05:35 GMT
وستكون الاجتماعات المقرر عقدها اليوم الإثنين، هي الأولى للحية، بعد استهدفته بضربة إسرائيلية مع قادة آخرين خلال وجوده في الدوحة الشهر الماضي، دون أن تتمكن من اغتياله.
وبينما أكد نتنياهو دعمه لمقترح ترامب في ذات الوقت الذي أشار فيه إلى أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة، نقلت وسائل إعلام غربية عن قيادي بارز في حماس قوله إن الحركة حريصة جدا على التوصل لاتفاق لوقف الحرب وبدء فوري لعملية تبادل الأسرى وفق الظروف الميدانية.

هدف المفاوضات

تشير تقارير إلى أن الطرفين سيحاولان وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يتم التوصل إليه بناء على خطة ترامب.
وقالت وزارة الخارجية المصرية إن المحادثات ستجرى من خلال وسطاء، وسينصب تركيزها على إبرام صفقة بشأن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل في غزة مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل.
كما تشير تقارير إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تريدان أن تقتصر المفاوضات على عدة أيام فقط للتوصل إلى اتفاق.
وفي وقت سابق، قال ترامب إن إسرائيل وافقت على خط انسحاب أولي، مشيرا إلى أنه بمجرد قبول الخطة من حماس، سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فورا، بينما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن تسليم الأسرى يشكل حاليا النقطة الأهم، التي تستدعي وقفا لإطلاق النار.
يشار إلى أن الخطة الأمريكية تتضمن وقفا لإطلاق النار وتبادل أسرى بين الجانبين ونزع سلاح حماس، ورغم موافقة حماس على الخطة بصورة عامة، إلا أنها لم تتطرق إلى مسألة نزع سلاحها، التي اعتبرتها فصائل فلسطينية أخرى "مستحيلة"، وهي النقطة الخلافية الأبرز بين الجانبين.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
ترامب يصف نتنياهو بـ"السلبي" بعد رد "حماس" على خطة السلام
04:03 GMT
وتتوسط كل من مصر وقطر والولايات المتحدة في إنهاء الحرب في غزة، التي تكمل عامها الثاني غدا مخلفة حصيلة هائلة من الخسائر البشرية والمادية.
‏وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.
ورحب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، بالخطوات التي اتخذتها حماس، استجابة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادف إلى إنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين أحياء وأموات، ووقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات فورا للاتفاق على آليات التنفيذ.
مباني دمرت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
مصر تستضيف اجتماعات لوفدين إسرائيلي وفلسطيني الاثنين المقبل
4 أكتوبر, 16:39 GMT
وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".
وكان ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طوّرها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
