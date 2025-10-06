https://sarabic.ae/20251006/ترامب-يصف-نتنياهو-بـالسلبي-بعد-رد-حماس-على-خطة-السلام-1105662760.html
ترامب يصف نتنياهو بـ"السلبي" بعد رد "حماس" على خطة السلام
ترامب يصف نتنياهو بـ"السلبي" بعد رد "حماس" على خطة السلام
أظهر اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلافا حادا حول رد حركة "حماس" على خطة السلام الأمريكية الخاصة بقطاع... 06.10.2025, سبوتنيك عربي
غزة
ترامب يصف نتنياهو بـ"السلبي" بعد رد "حماس" على خطة السلام
04:03 GMT 06.10.2025 (تم التحديث: 04:48 GMT 06.10.2025)
أظهر اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلافا حادا حول رد حركة "حماس" على خطة السلام الأمريكية الخاصة بقطاع غزة.
وبحسب موقع
"إكسيوس"، ترامب اتصل بنتنياهو يوم الجمعة لمناقشة رد "حماس"، الذي تضمّن استعدادا مشروطا لوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من غزة.
وبينما رأى ترامب في الرد "فرصة لإنجاز سياسي"، اعتبره نتنياهو "غير ذي معنى"، ما دفع ترامب للرد بغضب قائلاً: " لا أعرف لماذا أنت دائمًا سلبي للغاية.. هذا إنجاز، تقبّله".
ووفق مسؤولين أمريكيين، سعى ترامب لإقناع نتنياهو
بالموافقة على المضي قدما في مفاوضات السلام رغم تحفظاته، مؤكداً أن هذه "فرصته لتحقيق النصر".
وبعد المكالمة بساعات، أصدر ترامب بيانا دعا فيه إسرائيل إلى وقف غاراتها الجوية على غزة، وهو ما استجابت له تل أبيب بعد ثلاث ساعات فقط.
وأكد مسؤولون أمريكيون للموقع أن المكالمة كانت "متوترة" وأن ترامب كان "منزعجا" من موقف نتنياهو، لكنه أصر على المضي في جهود التهدئة.
وأضافوا أن الجانبين توصلا في النهاية إلى تفاهم بشأن المضي قدماً نحو التفاوض.
ويأتي ذلك قبيل انطلاق مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل و"حماس" في مصر اليوم، بمشاركة مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب.