الاتحاد الأوروبي: نريد المشاركة بالسلطة الانتقالية في غزة

https://sarabic.ae/20251006/مصر-تعلن-بدء-المباحثات-غير-المباشرة-بين-وفدي-إسرائيل-وحماس-في-شرم-الشيخ-1105692178.html
https://sarabic.ae/20251006/إعلام-مصري-يحدد-أبرز-نقاط-الخلاف-بين-إسرائيل-وحماس-في-مفاوضات-شرم-الشيخ--1105689315.html
صرحت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن التكتل القاري يرغب في المشاركة بالسلطة الانتقالية في غزة، المدرجة ضمن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، لوضع حد للحرب في القطاع.
وقالت كالاس ردا على سؤال عما إذا كان الاتحاد راغبا في المشاركة في "مجلس السلام" الذي سيرأسه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "نعم، نعتقد أن لأوروبا دورا كبيرا، وعلينا أن نكون أيضا جزءا منه".

ودعت كالاس إلى استغلال الزخم السياسي من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وفتح أفق سياسي حقيقي للسلام.

مصر تعلن بدء المباحثات "غير المباشرة" بين وفدي إسرائيل و"حماس" في شرم الشيخ
مصر تعلن بدء المباحثات "غير المباشرة" بين وفدي إسرائيل و"حماس" في شرم الشيخ
15:17 GMT
وتزامنت تصريحات كالاس مع بدء مباحثات غير مباشرة بين إسرائيل و"حماس" في شرم الشيخ المصرية، اليوم الاثنين، للبحث في آليات تبادل الرهائن في غزة ومعتقلين في سجون إسرائيل، ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع.

وتتوسط كل من مصر وقطر والولايات المتحدة في إنهاء الحرب في غزة، التي تكمل عامها الثاني غدا مخلفة حصيلة هائلة من الخسائر البشرية والمادية.

‏وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.
ورحب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، بالخطوات التي اتخذتها حماس، استجابة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادف إلى إنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين أحياء وأموات، ووقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات فورا للاتفاق على آليات التنفيذ.
إعلام مصري يحدد أبرز نقاط الخلاف بين إسرائيل و"حماس" في مفاوضات شرم الشيخ
إعلام مصري يحدد أبرز نقاط الخلاف بين إسرائيل و"حماس" في مفاوضات شرم الشيخ
14:55 GMT
وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".

وكان ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طوّرها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
