https://sarabic.ae/20251006/الاتحاد-الأوروبي-نريد-المشاركة-بالسلطة-الانتقالية-في-غزة-1105694236.html

الاتحاد الأوروبي: نريد المشاركة بالسلطة الانتقالية في غزة

الاتحاد الأوروبي: نريد المشاركة بالسلطة الانتقالية في غزة

سبوتنيك عربي

صرحت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن التكتل القاري يرغب في المشاركة بالسلطة الانتقالية في غزة، المدرجة ضمن خطة الرئيس الأمريكي،... 06.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-06T16:54+0000

2025-10-06T16:54+0000

2025-10-06T16:54+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

فلسطين المحتلة

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105123745_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_fe8348240e61f3610372c80623d51e1d.jpg

وقالت كالاس ردا على سؤال عما إذا كان الاتحاد راغبا في المشاركة في "مجلس السلام" الذي سيرأسه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "نعم، نعتقد أن لأوروبا دورا كبيرا، وعلينا أن نكون أيضا جزءا منه".وتزامنت تصريحات كالاس مع بدء مباحثات غير مباشرة بين إسرائيل و"حماس" في شرم الشيخ المصرية، اليوم الاثنين، للبحث في آليات تبادل الرهائن في غزة ومعتقلين في سجون إسرائيل، ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع.‏وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.ورحب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، بالخطوات التي اتخذتها حماس، استجابة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادف إلى إنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين أحياء وأموات، ووقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات فورا للاتفاق على آليات التنفيذ.وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طوّرها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20251006/مصر-تعلن-بدء-المباحثات-غير-المباشرة-بين-وفدي-إسرائيل-وحماس-في-شرم-الشيخ-1105692178.html

https://sarabic.ae/20251006/إعلام-مصري-يحدد-أبرز-نقاط-الخلاف-بين-إسرائيل-وحماس-في-مفاوضات-شرم-الشيخ--1105689315.html

فلسطين المحتلة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل