https://sarabic.ae/20251006/إعلام-مصري-يحدد-أبرز-نقاط-الخلاف-بين-إسرائيل-وحماس-في-مفاوضات-شرم-الشيخ--1105689315.html

إعلام مصري يحدد أبرز نقاط الخلاف بين إسرائيل و"حماس" في مفاوضات شرم الشيخ

إعلام مصري يحدد أبرز نقاط الخلاف بين إسرائيل و"حماس" في مفاوضات شرم الشيخ

سبوتنيك عربي

أوضح إعلام مصري أن جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس قد بدأت في مدينة شرم الشيخ المصرية، ضمن إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار... 06.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-06T14:55+0000

2025-10-06T14:55+0000

2025-10-06T14:55+0000

أخبار مصر الآن

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/06/1105681238_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_47d034edbb65bf838aab9939b5b0e66c.jpg

ويرأس الوفد الإسرائيلي وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، مع استمرار المشاورات الداخلية لتحديد موعد انضمامه الرسمي وتركيبة الوفد النهائية. تركز المحادثات على قضيتين رئيسيتين: تحديد قوائم الأسرى الفلسطينيين المشمولين في صفقة التبادل، ووضع إطار للانسحاب الأولي للقوات الإسرائيلية من مناطق معينة في غزة، كجزء من المرحلة الأولى لتنفيذ الخطة. ويبدي الجانب الفلسطيني تحفظاته على "الخط الأصفر" في خريطة خطة ترمب، والمتعلق بمسار انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. كما يستمر الخلاف حول قوائم الأسرى، حيث ترفض إسرائيل الإفراج عن أسرى النخبة وتصر على استبعاد "السبعة الكبار" من الصفقة. "السبعة الكبار".. رموز الأسرى الفلسطينيين وتظل قضيتهم محورًا مركزيًا في مفاوضات صفقات التبادل. - مروان البرغوثي الانتماء: حركة "فتح" تاريخ الاعتقال: 15 أبريل/نيسان 2002 الأحكام: خمس مؤبدات إضافة إلى 40 عامًا نبذة: قائد بارز في الانتفاضة الثانية ونائب في المجلس التشريعي، يحظى بشعبية واسعة كشخصية توافقية. - عبد الله البرغوثي الانتماء: حركة "حماس" تاريخ الاعتقال: 5 مارس/آذار 2003 في البيرة الأحكام: 67 مؤبدًا إضافة إلى 5200 عام نبذة: مهندس متفجرات في كتائب "القسام"، صاحب أطول حكم في إسرائيل، تعرض لتعذيب شديد وله مؤلفات من السجن. - إبراهيم حامد الانتماء: حركة "حماس" تاريخ الاعتقال: 23 مايو/أيار 2006 في رام الله الأحكام: 54 مؤبدًا نبذة: قائد عسكري في الضفة الغربية، كان مطاردًا لأكثر من ثماني سنوات، ومن أبرز مخططي العمليات خلال الانتفاضة الثانية. - أحمد سعدات الانتماء: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تاريخ الاعتقال: 14 مارس/آذار 2006 بعد اقتحام سجن أريحا الأحكام: 30 عامًا نبذة: الأمين العام للجبهة الشعبية، رمز لليسار الفلسطيني، اعتقل بعد انسحاب المراقبين الدوليين من سجن أريحا. - حسن سلامة الانتماء: حركة "حماس" تاريخ الاعتقال: 17 مايو/أيار 1996 في الخليل الأحكام: 48 مؤبدًا إضافة إلى 30 عامًا نبذة: مسؤول عن عمليات انتقامية بعد اغتيال يحيى عياش، قضى أكثر من 10 سنوات في العزل الانفرادي. - عباس السيد الانتماء: حركة "حماس" تاريخ الاعتقال: 8 مايو/أيار 2002 الأحكام: 35 مؤبدًا ومئات السنوات الإضافية نبذة: قائد عسكري في شمال الضفة، نسب إليه تفجير فندق بارك في نتانيا، ومعروف بكتاباته الفكرية. - نائل البرغوثي الانتماء: حركة "فتح" تاريخ الاعتقال: 18 يناير/كانون الثاني 1977، وأعيد اعتقاله عام 1978الأحكام: مؤبد و18 عامًا إضافية نبذة: أقدم أسير فلسطيني في العالم، قضى أكثر من 44 عامًا في السجن، أفرج عنه عام 2011 ثم أعيد اعتقاله عام 2014. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20251006/-كيف-تغيرت-معالم-غزة-منذ-بداية-الحرب-1105676406.html

https://sarabic.ae/20251006/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إصابة-أحد-جنوده-بقذيفة-هاون-في-مدينة-غزة-1105671364.html

https://sarabic.ae/20251006/من-قلب-الحرب-والحصار-مؤسسة-سمير-تدعم-طلاب-غزة-لحمل-رسالة-الطب-الفلسطيني-1105572688.html

https://sarabic.ae/20251006/إيران-تعرب-عن-مخاوف-جدية-بشأن-خطة-ترامب-في-غزة-1105670102.html

https://sarabic.ae/20251005/ترامب-محادثات-غزة-تتقدم-بسرعة-ومن-المتوقع-إتمام-المرحلة-الأولى-هذا-الأسبوع-1105661718.html

https://sarabic.ae/20251005/الخارجية-الإيرانية-عن-مقترح-ترامب-نرحب-بأي-خطوة-توقف-الإبادة-الجماعية-في-غزة-1105660508.html

https://sarabic.ae/20251005/وفد-إسرائيلي-يتوجه-لمصر-غدا-لإجراء-مفاوضات-بشأن-غزة-1105654836.html

غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية