إعلام مصري يحدد أبرز نقاط الخلاف بين إسرائيل و"حماس" في مفاوضات شرم الشيخ
أوضح إعلام مصري أن جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس قد بدأت في مدينة شرم الشيخ المصرية، ضمن إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار
ويرأس الوفد الإسرائيلي وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، مع استمرار المشاورات الداخلية لتحديد موعد انضمامه الرسمي وتركيبة الوفد النهائية. تركز المحادثات على قضيتين رئيسيتين: تحديد قوائم الأسرى الفلسطينيين المشمولين في صفقة التبادل، ووضع إطار للانسحاب الأولي للقوات الإسرائيلية من مناطق معينة في غزة، كجزء من المرحلة الأولى لتنفيذ الخطة. ويبدي الجانب الفلسطيني تحفظاته على "الخط الأصفر" في خريطة خطة ترمب، والمتعلق بمسار انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. كما يستمر الخلاف حول قوائم الأسرى، حيث ترفض إسرائيل الإفراج عن أسرى النخبة وتصر على استبعاد "السبعة الكبار" من الصفقة. "السبعة الكبار".. رموز الأسرى الفلسطينيين وتظل قضيتهم محورًا مركزيًا في مفاوضات صفقات التبادل. - مروان البرغوثي الانتماء: حركة "فتح" تاريخ الاعتقال: 15 أبريل/نيسان 2002 الأحكام: خمس مؤبدات إضافة إلى 40 عامًا نبذة: قائد بارز في الانتفاضة الثانية ونائب في المجلس التشريعي، يحظى بشعبية واسعة كشخصية توافقية. - عبد الله البرغوثي الانتماء: حركة "حماس" تاريخ الاعتقال: 5 مارس/آذار 2003 في البيرة الأحكام: 67 مؤبدًا إضافة إلى 5200 عام نبذة: مهندس متفجرات في كتائب "القسام"، صاحب أطول حكم في إسرائيل، تعرض لتعذيب شديد وله مؤلفات من السجن. - إبراهيم حامد الانتماء: حركة "حماس" تاريخ الاعتقال: 23 مايو/أيار 2006 في رام الله الأحكام: 54 مؤبدًا نبذة: قائد عسكري في الضفة الغربية، كان مطاردًا لأكثر من ثماني سنوات، ومن أبرز مخططي العمليات خلال الانتفاضة الثانية. - أحمد سعدات الانتماء: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تاريخ الاعتقال: 14 مارس/آذار 2006 بعد اقتحام سجن أريحا الأحكام: 30 عامًا نبذة: الأمين العام للجبهة الشعبية، رمز لليسار الفلسطيني، اعتقل بعد انسحاب المراقبين الدوليين من سجن أريحا. - حسن سلامة الانتماء: حركة "حماس" تاريخ الاعتقال: 17 مايو/أيار 1996 في الخليل الأحكام: 48 مؤبدًا إضافة إلى 30 عامًا نبذة: مسؤول عن عمليات انتقامية بعد اغتيال يحيى عياش، قضى أكثر من 10 سنوات في العزل الانفرادي. - عباس السيد الانتماء: حركة "حماس" تاريخ الاعتقال: 8 مايو/أيار 2002 الأحكام: 35 مؤبدًا ومئات السنوات الإضافية نبذة: قائد عسكري في شمال الضفة، نسب إليه تفجير فندق بارك في نتانيا، ومعروف بكتاباته الفكرية. - نائل البرغوثي الانتماء: حركة "فتح" تاريخ الاعتقال: 18 يناير/كانون الثاني 1977، وأعيد اعتقاله عام 1978الأحكام: مؤبد و18 عامًا إضافية نبذة: أقدم أسير فلسطيني في العالم، قضى أكثر من 44 عامًا في السجن، أفرج عنه عام 2011 ثم أعيد اعتقاله عام 2014. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
أوضح إعلام مصري أن جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس قد بدأت في مدينة شرم الشيخ المصرية، ضمن إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى.
ويرأس الوفد الإسرائيلي وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، مع استمرار المشاورات الداخلية لتحديد موعد انضمامه الرسمي وتركيبة الوفد النهائية.
تركز المحادثات على قضيتين رئيسيتين: تحديد قوائم الأسرى الفلسطينيين المشمولين في صفقة التبادل، ووضع إطار للانسحاب الأولي للقوات الإسرائيلية من مناطق معينة في غزة
، كجزء من المرحلة الأولى لتنفيذ الخطة.
وتتمسك إسرائيل برفض الإفراج عن مقاتلي وحدة النخبة في "حماس"، الذين شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر، وتطالب بحق "الفيتو" على اختيار أسماء الأسرى، بما في ذلك قيادات بارزة تُعرف بـ"السبعة الكبار".
ويبدي الجانب الفلسطيني تحفظاته على "الخط الأصفر" في خريطة خطة ترمب، والمتعلق بمسار انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.
كما يستمر الخلاف حول قوائم الأسرى، حيث ترفض إسرائيل
الإفراج عن أسرى النخبة وتصر على استبعاد "السبعة الكبار" من الصفقة.
"السبعة الكبار".. رموز الأسرى الفلسطينيين
ويُطلق مصطلح "السبعة الكبار" على مجموعة من القيادات الفلسطينية الأسيرة، التي تمثل أبرز الشخصيات السياسية والعسكرية في السجون الإسرائيلية، وتتنوع انتماءاتهم بين حركتي "فتح" و"حماس" والجبهة الشعبية.
وتظل قضيتهم محورًا مركزيًا في مفاوضات صفقات التبادل.
تاريخ الاعتقال: 15 أبريل/نيسان 2002
الأحكام: خمس مؤبدات إضافة إلى 40 عامًا
نبذة: قائد بارز في الانتفاضة الثانية ونائب في المجلس التشريعي، يحظى بشعبية واسعة كشخصية توافقية.
تاريخ الاعتقال: 5 مارس/آذار 2003 في البيرة
الأحكام: 67 مؤبدًا إضافة إلى 5200 عام
نبذة: مهندس متفجرات في كتائب "القسام"، صاحب أطول حكم في إسرائيل، تعرض لتعذيب شديد وله مؤلفات من السجن.
تاريخ الاعتقال: 23 مايو/أيار 2006 في رام الله
نبذة: قائد عسكري في الضفة الغربية، كان مطاردًا لأكثر من ثماني سنوات، ومن أبرز مخططي العمليات خلال الانتفاضة الثانية.
تاريخ الاعتقال: 14 مارس/آذار 2006 بعد اقتحام سجن أريحا
نبذة: الأمين العام للجبهة الشعبية، رمز لليسار الفلسطيني، اعتقل بعد انسحاب المراقبين الدوليين من سجن أريحا.
تاريخ الاعتقال: 17 مايو/أيار 1996 في الخليل
الأحكام: 48 مؤبدًا إضافة إلى 30 عامًا
نبذة: مسؤول عن عمليات انتقامية بعد اغتيال يحيى عياش، قضى أكثر من 10 سنوات في العزل الانفرادي.
تاريخ الاعتقال: 8 مايو/أيار 2002
الأحكام: 35 مؤبدًا ومئات السنوات الإضافية
نبذة: قائد عسكري في شمال الضفة
، نسب إليه تفجير فندق بارك في نتانيا، ومعروف بكتاباته الفكرية.
تاريخ الاعتقال: 18 يناير/كانون الثاني 1977، وأعيد اعتقاله عام 1978
الأحكام: مؤبد و18 عامًا إضافية
نبذة: أقدم أسير فلسطيني في العالم، قضى أكثر من 44 عامًا في السجن، أفرج عنه عام 2011 ثم أعيد اعتقاله عام 2014.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.