من قلب الحرب والحصار.. مؤسسة "سمير" تدعم طلاب غزة لحمل رسالة الطب الفلسطيني

من قلب الحرب والحصار.. مؤسسة "سمير" تدعم طلاب غزة لحمل رسالة الطب الفلسطيني

في غزة، حيث تُثقل الحرب كاهل الطلاب، ويضيّق الحصار على أحلامهم بين أصوات القصف وندرة الإمكانيات، تقدم مؤسسة "سمير" يد العون لطلاب الطب، لتفتح لهم الأفق بعيدًا...

قطاع غزة

غزة

وتبرز مؤسسة "سمير" كجسر يربط الطلاب بالعالم، مقدمة منحًا دراسية وتدريبًا عمليًا ودعمًا بحثيًا، لتؤكد أن العلم قادر على اختراق الحصار. ومن غزة إلى روسيا وأمريكا ودول أخرى، تحمل المؤسسة أصوات طلابها، لتثبت أن فلسطين ليست مجرد قضية سياسية، بل أيضًا قصة حياة وتاريخ ومستقبل.عن نشأة المؤسسة، قالت مسلم: "أسس طالب الطب عز الدين لولو، في عامه الأخير بالجامعة الإسلامية في غزة، هذه المؤسسة لدعم طلاب الطب في القطاع، وسط ظروف الحرب والإبادة".ورغم الفاجعة، بحسب مسلم، أطلق لولو مشاريع إغاثية عدة، أبرزها "ميديكال هب"، التي افتتحت فرعين لدعم الطلبة، آخرهما في جنوب غزة، لتقديم بيئة تعليمية ومساندة طبية وسط الانهيار الحاد في البنية الصحية والتعليمية.وتابعت :"بدأت الفكرة بتأسيس المؤسسة كمبادرة شخصية، لكنها سرعان ما لاقت دعمًا واسعًا من شخصيات طبية بارزة، من بينها الممرضة نور، خريجة جامعة هارفارد، التي كانت ضمن الطاقم الطبي العامل في غزة، خلال الإبادة الجارية. وبدعم هؤلاء، تحولت المبادرة من مجرد فكرة إلى واقع ملموس، قدّم الدعم وساعد عشرات الطلاب وسط ظروف الحرب والحصار".وفي ما يتعلق بالمشاريع المستقبلية لمؤسسة "سمير"، أكدت مسلم أن "المؤسسة تواصل عملها لدعم طلاب الطب في غزة، عبر سلسلة من المشاريع النوعية التي تشمل المنح الدراسية وتجهيز "الميديكال هب" في دير البلح، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية في البحث العلمي، الإسعافات الأولية وخياطة الجروح، إلى جانب إتاحة فرص عملية داخل المستشفيات وأقسام الطوارئ والعمليات".وشددت مسلم على أن "القضية الفلسطينية تبقى الدافع الأساسي وراء هذه الجهود، حيث يعمل القائمون على المؤسسة والمتطوعون فيها على إبراز صورة طلاب غزة، كطاقات واعدة قادرة على الصمود والتأثير رغم التحديات".وأكدت مسلم أن "وجود المؤسسة في روسيا، شكّل دافعًا أساسيًا لتوسيع نشاطها، حيث يجري العمل على دراسة مشاريع مشتركة مع مؤسسات روسية تدعم القضية الفلسطينية والمواطنين في غزة بشكل مباشر، لتوحيد القوى وتعزيز الدعم الأكاديمي والمهني لطلاب الطب".وإلى جانب العمل الإعلامي، أشارت مسلم إلى أن "المؤسسة تسعى إلى إطلاق مشاريع جديدة بالشراكة مع مؤسسات دولية، بهدف تقديم دعم مباشر ماديًا وأكاديميًا للطلاب، كما تخطط لتوسيع نشاطها مستقبلًا ليشمل طلاب فلسطين في الضفة الغربية والمغتربين في دول مثل مصر، الجزائر، المغرب، سوريا، روسيا، والولايات المتحدة، مع التأكيد على أن الهدف الأول والأخير هو دعم طلاب الطب وتمكينهم ليكونوا أطباء المستقبل القادرين على حمل الرسالة الفلسطينية ومواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم".وقالت مسلم: "تشارك ممثلة مؤسسة "سمير" في مشروع محاكاة الأمم المتحدة، الذي يُعقد في شبه جزيرة القرم بروسيا، في نسخته الثامنة نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث طُلب منها تمثيل دولة فلسطين داخل هذا المحفل الدولي".من جهتها، قالت عضو مجلس إدارة مؤسسة "سمير" السيدة نور رزق: "رغم القصف والمجاعة وانهيار كل مقومات الحياة، لا يزال أطباء وممرضو غزة يمارسون دورهم البطولي".وفي شرح موجز يحمل الألم على قدر الإرادة والتصميم، قالت رزق: "يقول أحدهم "ما في كهربا، ما في أكل، ما في دوا، بس بدنا نكمل. إحنا ما راح نستسلم، راح نعيش، لأن هذا شعب لا يهزم".وحول الخشية من الاعتقال، قالت رزق: "إذا كنا نملك القدرة على الذهاب والمساعدة، فهذا واجبنا. علينا أن نحاول"، وأضافت: "كنا نعرف تمامًا ما قد يواجهنا، القصف كان قريبًا من المستشفى، وفي مرة استهدفت غرفة الطوارئ أثناء وجود طواقم طبية من أمريكا، لكن رغم كل ذلك، كنا مستعدين".وشددت رزق على أنه "في مواجهة الإبادة، لم يكن التضامن خيارًا، بل ضرورة إنسانية وأخلاقية، حتى وإن كان الثمن أرواحًا في مرمى النيران".وتابعت: "كنا نعلم منذ البداية أنه لا أحد سيهتم إن حدث لنا شيء. كل ما كنا نملكه هو إيماننا بواجبنا الإنساني، ومعرفة أننا سندفع الثمن وحدنا".وحول كيف بدأت هذه فكرة مؤسسة "سمير" في ظل هذه الظروف، وعدم خوف لولو من الفشل، قالت رزق: "هذه خصلة فينا كفلسطينيين، لا نخاف، لا نستسلم. نحاول دومًا إيجاد طريق للحياة وسط الألم".وتابعت رزق: "كنت طالبة طب لعامين إلكترونيًا دون مختبر أو تدريب عملي بسبب الحرب، وحين بدأت دراستي ميدانيًا، قُصفت الجامعة خلال أسبوعين فقط. رأيت جامعتي تُدمر، والطلاب يُحرمون من التعليم. الكهرباء والماء والطعام والإنترنت جميعها غابت، لكن الإيمان بالرسالة بقي".وأردفت رزق: "خرجت من غزة بعد شهرين فقط من الحرب، وكنت أشعر بالعجز. أردت أن أُكمل الرسالة من الخارج، ووجدت الفرصة في مشروع سفراء مؤسسة "سمير"، المبادرة التي بدأت كفكرة وتحولت اليوم إلى أكبر مشروع لدعم طلاب الطب في غزة".وقالت رزق: "منذ يونيو/ حزيران الماضي، انطلقت مؤسسة "سمير" بهدف تمكين طلاب الطب في غزة، وتوفير ما يحتاجونه من دعم أكاديمي ومهني"، مشيرة إلى أن "المؤسسة، التي تضم أكثر من 350 شخصًا حول العالم، تعمل على تقديم برامج إرشاد وجمع تمويلات، بالإضافة إلى دعم الأبحاث العلمية".وأضافت رزق: "تسعى المبادرة إلى تعويض النقص الذي يعانيه الطلبة في ظل الظروف الصعبة، ومنحهم الفرصة للعيش والتعلّم دون شعور بالحرمان"، مؤكدة أن "المؤسسة أطلقت بالفعل الكثير من المشاريع، التي تتيح للطلاب فرص بحث وإرشاد متواصل، ما يسهم في تعزيز صمودهم وقدرتهم على الاستمرار".وبيّنت رزق أن "المبادرة تعمل على توفير"مينتورشيب" للطلاب من مختلف المستويات الأكاديمية، بدءًا من السنة الأولى وحتى سنوات التخرج، وربطهم بأطباء متخصصين لتبادل الخبرات وتقديم الدعم العملي".وأردفت: "نجحت المؤسسة مؤخرًا في تنفيذ أول مشروع لجمع التبرعات وتغطية الرسوم الدراسية للطلاب المهددين بفقدان عامهم الأكاديمي، مما منحهم فرصة الاستمرار في مسيرتهم التعليمية".وبحسب رزق، "تمكنت المؤسسة من تغطية الرسوم الدراسية لعدد من الطلبة بفضل تبرعات وصلت من مختلف دول العالم، لتمكين الطلاب عبر برامج إرشاد، تدريب وبحث علمي، إلى جانب ربطهم بأطباء متخصصين لتبادل الخبرات".وحول رؤية المؤسسة المستقبلية، بينت رزق أنها "تتجاوز الحدود الجغرافية، إذ تخطط لتوسيع نشاطها نحو مناطق نزاع أخرى مثل السودان والكونغو لتوفير فرص تعليمية للطلاب المتضررين من الصراعات"، كاشفة أن الهدف البعيد لعمل المؤسسة هو "إيجاد برنامج عالمي يضمن أن الطلاب في مناطق الأزمات لا يُحرمون من استكمال تعليمهم الطبي، ليكونوا قادرين على خدمة مجتمعاتهم مستقبلًا".وفي مبادرة إنسانية حديثة، أشارت رزق إلى "توزيع المؤسسة حزم غذائية على 500 طالب، تضمنت مواد أساسية مثل الزيت والدقيق والسكر، بدعم من متبرعين من مختلف أنحاء العالم. كما عملت المؤسسة على تجديد "الميديكال هب" في دير البلح، عبر ترميم إحدى الغرف المدمرة وتحويلها إلى صف دراسي مؤهل ليستطيع الطلاب استكمال تعليمهم رغم آثار الحرب".وأضافت رزق: "إلى جانب الدعم الأكاديمي والمالي، تتيح "سمير" لطلاب الطب فرصًا تدريبية عملية، حيث يشاركون في برامج للإسعافات الأولية، ويتناوبون على العمل في المستشفيات، بما يشمل أقسام الطوارئ والعمليات والوردية اليومية"، وأكدت أن "هذه التجارب العملية تمنح الطلاب خبرة مباشرة رغم الظروف الصعبة، وتؤهلهم ليكونوا أكثر استعدادًا لخدمة مجتمعهم في المستقبل".

