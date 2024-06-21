https://sarabic.ae/20240621/-مؤسسة-التعليم-فوق-الجميع-قطر-تدرس-خيارات-استعادة-قطاع-التعليم-في-غزة-1090055127.html

"مؤسسة التعليم فوق الجميع": قطر تدرس خيارات استعادة قطاع التعليم في غزة

"مؤسسة التعليم فوق الجميع": قطر تدرس خيارات استعادة قطاع التعليم في غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت مديرة الاتصالات وشراكات القطاع الخاص في مؤسسة التعليم فوق الجميع القطرية تاج سليمان، اليوم الجمعة، أن دولة قطر تدرس الخيارات الممكنة لاستعادة القطاع... 21.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-21T18:20+0000

2024-06-21T18:20+0000

2024-06-21T18:20+0000

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الدوحة– سبوتنيك. وقالت تاج سليمان في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "يهدف أحد برامجنا إلى إعمال حق الأطفال في التعليم، وعلى المستوى العالمي، نحن رابع أكبر شريك لليونيسف من حيث حجم العمل، ومن حيث حجم المساعدة المقدمة للشباب، فنحن نفس الحجم مع منظمة مثل منظمة " إنقاذ الأطفال".وصرح رئيس برنامج تعليم شباب "الفاخورة" ضمن مؤسسة "التعليم فوق الجميع"، هاني شحادة، بأنه "في الأساس، ننشط في تنظيم العملية التعليمية وهذا ما يتم تنفيذه محليًا، على الرغم من أننا نقدم أيضًا منحًا دراسية للدراسة في قطر، وبذلك قدمت المؤسسة حتى الآن منحًا للتعليم والنفقات لـ 100 طالب من غزة، وتم إجلاء بعضهم وتمكنوا من بدء الدراسة".وأضاف شحادة: "في الوقت نفسه، نحن نناقش مع جامعات مختلفة حول العالم إمكانية قبول طلاب من قطاع غزة للدراسة، ونود مناقشة هذا الموضوع مع الجامعات في روسيا، ونحن نتعاون، على سبيل المثال، مع الجامعات في الضفة الغربية (الفلسطينية)، وبدأنا ندعمهم ماليًا لإتاحة فرص التعلم الافتراضي للطلاب من غزة، غير أنه يصعب الآن تنفيذ ذلك من غزة نفسها، بسبب قلة الإنترنت ونقص الكهرباء، لكن العديد من الطلاب الفلسطينيين تمكنوا من السفر من غزة إلى مصر ودول أخرى، وهناك أصبح بإمكانهم الاستفادة من هذا التعلم عن بعد، وعلى وجه الخصوص، مع المؤسسة التعليمية الرائدة في المنطقة؛ جامعة "بير زيت"، التي أقمنا تعاونًا معها".ووفقا لتصريحاته، فقد زودت المعمارية الشهيرة، زها حديد، المؤسسة، في وقت سابق، برسومات وتصميمات لما يسمى بالمدارس "المتنقلة" لمخيمات اللاجئين خلال الأزمة السورية، وتدرس المؤسسة الآن، تطبيق ذلك، كي لا ننتظر إعادة ترميم المؤسسات التعليمية في قطاع غزة والتي قد تستمر لسنوات حتى يصبح من الممكن استيراد مواد البناء هناك.وذكرت بيانات الأمم المتحدة إن 625 ألف طفل في سن الدراسة وعشرات الآلاف من الطلاب في قطاع غزة محرومون حاليا من فرصة الدراسة بسبب الحرب في قطاع غزة.

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