مقتل 18 شخصا وإصابة 35 آخرين في غارة إسرائيلية على رفح

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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:32 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
12:52 GMT
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة بوتين إلى فيتنام عززت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:33 GMT
30 د
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05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
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30 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
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خبراء أمميون يحذرون من تسليح إسرائيل، خلافات حول القدرات في حالة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل ولبنان
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مقتل 18 شخصا وإصابة 35 آخرين في غارة إسرائيلية على رفح
مقتل 18 شخصا وإصابة 35 آخرين في غارة إسرائيلية على رفح
سبوتنيك عربي
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، مقتل 18 شخصا وإصابة 35 آخرين، وذلك جراء غارة إسرائيلية على مخيم اللاجئين في منطقة المواصي في مدينة رفح جنوب... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T16:19+0000
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وجاء في بيان صادر عن الجمعية عبر منصة "إكس": "طواقمنا سجلت حتى الآن سقوط 18 شهيدًا و35 جريحًا جراء استهداف الاحتلال لخيم النازحين في مواصي رفح غرب المدينة".ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.فيما تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20240621/الصحة-العالمية-تحذر-من-مخاطر-الحرارة-الشديدة-في-غزة-1090042584.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

مقتل 18 شخصا وإصابة 35 آخرين في غارة إسرائيلية على رفح

16:19 GMT 21.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat"دمار وموت"... شهادات مروعة من مجازر رفح
دمار وموت... شهادات مروعة من مجازر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، مقتل 18 شخصا وإصابة 35 آخرين، وذلك جراء غارة إسرائيلية على مخيم اللاجئين في منطقة المواصي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وجاء في بيان صادر عن الجمعية عبر منصة "إكس": "طواقمنا سجلت حتى الآن سقوط 18 شهيدًا و35 جريحًا جراء استهداف الاحتلال لخيم النازحين في مواصي رفح غرب المدينة".
أطفال فلسطينيون يتم رشهم بالمياه وسط ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي في رفح بجنوب قطاع غزة، 31 يوليو/ تموز 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
الصحة العالمية تحذر من مخاطر الحرارة الشديدة في غزة
13:39 GMT
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
فيما تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
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Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:14 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحتاج الأسلحة الأمريكية من أجل وجودها05:19 GMT
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