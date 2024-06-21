https://sarabic.ae/20240621/-مقتل-18-شخصا-وإصابة-35-آخرين-في-غارة-إسرائيلية-على-رفح--1090053433.html
مقتل 18 شخصا وإصابة 35 آخرين في غارة إسرائيلية على رفح
مقتل 18 شخصا وإصابة 35 آخرين في غارة إسرائيلية على رفح
سبوتنيك عربي
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، مقتل 18 شخصا وإصابة 35 آخرين، وذلك جراء غارة إسرائيلية على مخيم اللاجئين في منطقة المواصي في مدينة رفح جنوب... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T16:19+0000
2024-06-21T16:19+0000
2024-06-21T16:19+0000
إسرائيل
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وجاء في بيان صادر عن الجمعية عبر منصة "إكس": "طواقمنا سجلت حتى الآن سقوط 18 شهيدًا و35 جريحًا جراء استهداف الاحتلال لخيم النازحين في مواصي رفح غرب المدينة".ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.فيما تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20240621/الصحة-العالمية-تحذر-من-مخاطر-الحرارة-الشديدة-في-غزة-1090042584.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
مقتل 18 شخصا وإصابة 35 آخرين في غارة إسرائيلية على رفح
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، مقتل 18 شخصا وإصابة 35 آخرين، وذلك جراء غارة إسرائيلية على مخيم اللاجئين في منطقة المواصي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وجاء في بيان صادر عن الجمعية عبر منصة "إكس": "طواقمنا سجلت حتى الآن سقوط 18 شهيدًا و35 جريحًا جراء استهداف الاحتلال لخيم النازحين في مواصي رفح غرب المدينة".
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
فيما تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.