مبادرة "مدرسة مريم" لتعليم الأطفال النازحين في غزة تعيد الطفولة إلى مقاعد الدراسة

حصري
تسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في القضاء على التعليم، من خلال تدمير المدارس والجامعات، حيث يعاني معظم الطلبة في قطاع غزة من صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة، فقد أضاعت الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، التعليم على طلاب المدارس والجامعات.
وبينما يعود أطفال العالم إلى مدارسهم، يبقى مئات آلاف الطلاب في غزة بلا مقاعد دراسية للعام الثالث على التوالي، ويحاول المعلمون والطلاب الصمود في ظل الحرب، والاستمرار في التعليم داخل الخيام، ومن تلك المبادرات التطوعية التي تحاول الحفاظ على حق الأطفال في التعليم، مبادرة "مدرسة مريم للنازحين" في غزة.

وقد أسهمت مجموعة من المعلمات في تحويل خيمة كبيرة داخل أحد مراكز الإيواء في مدينة غزة إلى مدرسة تطوعية، تهدف إلى تعليم الأطفال المنهج الفلسطيني، والترفيه عنهم في ظل ضغوط الحرب النفسية، التي أثرت بشكل كبير عليهم.

وتقول صاحبة مبادرة "مدرسة مريم للنازحين"، أفكار زعرب، لوكالة "سبوتنيك": "الهدف من هذه المبادرة هو تعليم الأطفال في ظل الحرب وعدم وجود مدارس، وإمكانيات مناسبة، حيث نعلّم الأطفال بدون توفر لوح أو حتى أقلام ودفاتر كافية، ولكن يجب أن نعلم الأطفال الذين حرموا من التعليم".
وتضيف: "هذا العمل تطوعي ولا نتقاضى أجرا مقابل هذه المبادرة، ويوجد عدد كبير من الأطفال في هذه الخيمة التعليمية، رغم ما نواجهه من صعوبات في توفير أدنى مقومات التعليم"، وتستدرك: "يساعدنا بعض الأهالي النازحين، لكن الظروف صعبة على الجميع، لذلك نقوم بصنع بدائل مثل لوح الخشبي الذي استبدلناه بلوح من الكرتون، ونهدف للتخفيف أيضا عن الأطفال وجعلهم ينسون ولو لوقت قصير ظروف الحرب التي نعيشها".
وتحت وطأة الحرب تخطف الطفولة بعيدا عن الدراسة، وفاقمت الحرب من معاناة الأطفال في قطاع غزة، فلا تتوقف المأساة عند قتلهم وإصابتهم في الغارات الإسرائيلية المستمرة، ومن النزوح والتشرد مع أسرهم، بل يجدون أنفسهم مجبرين على تحمّل أعباء الكبار، وتحمل مسؤولية توفير الطعام والماء لعائلاتهم.
وتشير المعلمة المتطوعة في مبادرة مدرسة مريم للنازحين، لبلبة زعرب، في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى أن "الأطفال يغادرون الخيمة التعليمية لتلبية احتياجات عائلاتهم من الماء والطعام، بينما تحاول المعلمات من خلال هذه المبادرة إعادة الأطفال إلى طفولتهم، والترفيه عنهم في ظل ضغوط الحرب النفسية".
وتضيف زعرب: "نحاول من خلال الإمكانيات المتاحة تعليم الأطفال والترفيه عنهم في ظل الحرب، وفي الوقت الحالي ينشغل الأطفال في جلب الماء ومساعدة عائلاتهم، وتحمل أعباء فوق عمرهم وقدرتهم، ومنهم من يضطر لترك الدرس لإحضار الماء حين قدوم عربات الماء إلى المخيم، لذلك نبذل جهدنا لجعل هؤلاء الأطفال بعيدين عن معاناة الحرب المستمرة".
وعلى الرغم من الجهود المبذولة، تواجه الخيام التعليمية الكثير من التحديات، كنقص المواد التعليمية، ونقص المعلمين المؤهلين، ويعاني الأطفال داخل خيام التعليم من صعوبات عدة، فضلًا عن الظروف النفسية والاجتماعية نتيجة الحرب.
وتقول الطفلة دعاء أيمن لـ "سبوتنيك": "المبادرة جميلة وتخفف عن الأطفال، لكن نواجه صعوبة في التعليم داخل الخيمة، خاصة لا يوجد طاولات أو كراسي، ولا حتى دفاتر، لذلك نضطر للكتابة على أيدينا، وسابقا كانت الدراسة أفضل وأسهل ومريحة، وأتمنى أن تنتهي الحرب، وأن ننجو من القتل والموت، ونعود إلى بيوتنا".
وتشير النازحة سامية محمود إلى أهمية هذه المبادرات في هذا التوقيت، خاصة أن "الأطفال يواجهون مشاكل نفسية صعبة، والتعليم داخل الخيام يخفف عنهم ويساعدهم على تجاوز بعض المشكلات".
وتضيف محمود: "هذه المبادرات رائعة ويجب أن تستمر من أجل تعليم أطفالنا، ومن أجل التخفيف عنهم في ظل الحرب، ورغم الظروف الصعبة التي نعاني منها، حرصت على إرسال أطفالي إلى الخيمة التعليمية، فيجب على الجميع دعم هذه المبادرات تجاه الأطفال، وتقديم بعض الموارد التعليمية التي تساعد في التعليم".
ومع استمرار الحرب على القطاع، حرم للعام الثالث أكثر من 630 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يضاف إليهم أكثر من 58 ألفا يفترض أن يلتحقوا بالصف الأول في العام الدراسي الجديد.
وتعرضت 90% من مباني المدارس الحكومية البالغ عدد أبنيتها 307 للتدمير، وتحولت أغلبية المدارس التي تديرها "أونروا" نحو 200 مدرسة في قطاع غزة، إلى مراكز إيواء للنازحين، كما تعرضت 70% منها للقصف، حيث تم تدمير بعضها بالكامل، وتضررت أخرى بشكل كبير.
