مؤتمر حل الدولتين.. ما الذي يمكن أن يقدمه لفلسطين في ظل التضييق الأمريكي والإسرائيلي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250906/مؤتمر-حل-الدولتين-ما-الذي-يمكن-أن-يقدمه-لفلسطين-في-ظل-التضييق-الأمريكي-والإسرائيلي-1104578037.html
مؤتمر حل الدولتين.. ما الذي يمكن أن يقدمه لفلسطين في ظل التضييق الأمريكي والإسرائيلي
مؤتمر حل الدولتين.. ما الذي يمكن أن يقدمه لفلسطين في ظل التضييق الأمريكي والإسرائيلي
سبوتنيك عربي
مع تصعيد التحركات والإجراءات الإسرائيلية الهادفة لضم الضفة الغربية، وتكثيف العمليات الاستيطانية في القدس، تتجه الأنظار إلى مؤتمر حل الدولتين، المقرر عقده في 22... 06.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-06T17:14+0000
2025-09-06T17:14+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الضفة الغربية
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104187851_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d906f45b227f0e0df017a176a8ca3d4.jpg
سبق المؤتمر تحركات أمريكية تهدف إلى عرقلته، في مقدمتها الإعلان عن عدم منح تأشيرات دخول للسلطة الوطنية الفلسطينية، فيما رفعت إسرائيل من تهديداتها للسلطة إزاء الاعترافات الأوروبية المنتظرة بالدولة الفلسطينية. ووسط هذه التضييقات الأمريكية والإسرائيلية، يطرح البعض تساؤلات بشأن أهمية عقد المؤتمر، وما الذي يمكن أن يشكله للقضية الفلسطينية، وهل الاعترافات الدولية المرتقبة لدولة فلسطين قد تمنع إسرائيل من ضم الضفة الغربية. وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حسابه في منصة "إكس": "لقد تحدثت مع ولي عهد المملكة العربية السعودية. سنشارك معا في رئاسة مؤتمر حل الدولتين في نيويورك". وأضاف أن "قرار الولايات المتحدة بعدم منح تأشيرات للقادة الفلسطينيين أمر غير مقبول، وندعوها إلى التراجع عن هذا الإجراء والسماح بالتمثيل الفلسطيني وفقًا لاتفاقية المقر". وأوضح ماكرون أن الهدف يتمثل في حشد أوسع مساهمة دولية في حل الدولتين، وهو الحل الوحيد الذي يمكن أن يلبي التطلعات المشروعة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. فرض السيادة الإسرائيلية أكد الدكتور حسن الديك، خبير الشؤون الإسرائيلية والأمريكية، أن التطورات الميدانية في الضفة الغربية، سواء بقرارات رسمية من الحكومة الإسرائيلية أو ما يعرف بالإدارة المدنية ومجلس المستوطنات، تشير بوضوح إلى عملية ضم حقيقية وتهويد ومصادرة للأراضي، وفرض للسيادة الإسرائيلية بشكل رسمي على الضفة الغربية. وأوضح أن إسرائيل ستقوم خلال الأشهر القليلة القادمة، وقد باشرت بذلك، بعمليات مسح لكافة الأراضي في المناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية، والتي تشكل حوالي 62% من مساحتها، مؤكدًا أنه سيُطلب من كل مواطن فلسطيني يمتلك أرضًا إثبات ملكيته، وفي حال العجز عن ذلك، ستؤول ملكية الأرض إلى إسرائيل على أنها أراضٍ حكومية، استنادا إلى قانون الأراضي العثماني. ويرى الديك أن هذه الإجراءات تهدف إلى مصادرة الأرض والسيطرة على الضفة، وتأتي بالتزامن مع تصريحات لوزراء إسرائيليين، وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى تصريح نتنياهو في اجتماع احتفالي استيطاني حيث قال: "وعدتكم قبل 25 عاما بأنني سأقتل الدولة الفلسطينية وأنهي مشروعها، وها أنا أحقق ذلك"، وفي الاجتماع ذاته، تم شرعنة 17 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، وإطلاق العنان للمستوطنين للسيطرة على الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج". ولفت الديك إلى وجود صمت دولي إزاء هذه الجرائم التي تتعارض مع القانون الدولي ومبدأ حل الدولتين، كما أشار إلى أن المشكلة الأكبر قد تبرز خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل، مع اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قد تعلن بعض الدول الأوروبية الوازنة، وعلى رأسها فرنسا، الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967. وحذر من أن إسرائيل تدرس خطوات للرد على هذا الإعلان المحتمل، وقد يتضمن السيناريو إعلان إسرائيل ضم الضفة الغربية بالكامل وإنهاء حكم السلطة الوطنية الفلسطينية. وأكد الديك أن هذا الموقف يتوافق مع موقف الوزير سموتريتش، الذي أجاب عند سؤاله عن مصير المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بعد القضاء على حلم الدولة الفلسطينية، بأن "للعرب في الضفة الغربية حكم بلديات وحقوق خدمية واقتصادية وثقافية واجتماعية، ولكن لن يكون هناك أي حقوق سياسية أو أي تجليات سياسية أو أي دولة في الضفة الغربية. ورفض وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، منح تأشيرات دخول لقيادات فلسطينية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، مستندا إلى قانون أمريكي قديم يمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويعاقب السلطة على ما يُعرف بـ"دفع تعويضات للإرهابيين". وانعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، خلال يومي 28 و29 يوليو الماضي، المؤتمر الدولي الرفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة سعودية فرنسية مشتركة، بمشاركة 17 دولة إلى جانب جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة الماضية، أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الجاري. وتعهدت دول عدة بينها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا والبرتغال ومالطا وبلجيكا، بالاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في سبتمبر الجاري، وقوبل إعلان عدد من الدول الغربية اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين رفضا واستنكارا من جانب إسرائيل والولايات المتحدة. وتحظى دولة فلسطين باعتراف 147 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، بينما لم تعترف الولايات المتحدة بدولة فلسطين، واستخدمت في عام 2024، حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. خطوة مهمة بدوره، أكد ثائر نوفل أبو عطيوي، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين، أن يوم 22 سبتمبر الجاري سيشهد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، باستئناف مؤتمر دولي رفيع المستوى يتعلق بحل الدولتين، وذلك لإعادة إحياء عملية السلام التي تم تعليقها هذا الصيف. وأشار إلى أن المؤتمر الدولي رفيع المستوى المقرر عقده بواشنطن في 22 سبتمبر، والذي يهدف إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، يمكن أن يحدث فارقًا نوعيًا، حيث يعد خطوة تمهيدية للبدء في حشد الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية. وذكر أبو عطيوى أن انعقاد المؤتمر الدولي للأمم المتحدة يأتي ضمن الحرب المستمرة والعدوان المتواصل على قطاع غزة، ووسط الإعلان عن منع شخصيات من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية من دخول الولايات المتحدة لحضور المؤتمر الدولي، وفي ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية. وشدد على أن هذا الأمر يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية ودعم الموقف الفلسطيني بالاعتراف بكافة حقوقه المشروعة التي نصت عليها الأعراف والمواثيق الدولية، وعلى رأسها قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.وبين أن ذلك يمكن أن يتم من خلال اعتماد المؤتمر الدولي قرارًا عاجلاً للإعلان عن مؤتمر عربي عالمي للسلام الشامل والعادل، ليكون هذا المؤتمر بمثابة رؤية جديدة فاعلة من أهم معالمها تحقيق فكرة السلام الشامل والعادل وفق حل الدولتين.
https://sarabic.ae/20250904/ضم-82-من-مساحة-الضفة-الغربية-ما-خطورة-خطة-سموتريتش-وإمكانية-تنفيذها-على-الأرض-1104513471.html
https://sarabic.ae/20250903/الأردن-تصريحات-سموتريتش-حول-ضم-الضفة-تصعيد-خطير-وانتهاك-للقانون-الدولي-1104476199.html
https://sarabic.ae/20250903/دعوات-خطيرة-ومشبوهة-مجلس-التعاون-الخليجي-يستنكر-خطط-ضم-الضفة-1104464626.html
https://sarabic.ae/20250903/مسؤولة-ضم-إسرائيل-للضفة-الغربية-سيشكل-خطا-أحمر-للإمارات-1104461536.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104187851_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b00e9804112b7bd9745e8c5ae7ecea3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم

مؤتمر حل الدولتين.. ما الذي يمكن أن يقدمه لفلسطين في ظل التضييق الأمريكي والإسرائيلي

17:14 GMT 06.09.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatهدم المنشآت الفلسطينية جنوبي الضفة الغربية يحرم مئات الأسر من مصدر رزقها
هدم المنشآت الفلسطينية جنوبي الضفة الغربية يحرم مئات الأسر من مصدر رزقها - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
مع تصعيد التحركات والإجراءات الإسرائيلية الهادفة لضم الضفة الغربية، وتكثيف العمليات الاستيطانية في القدس، تتجه الأنظار إلى مؤتمر حل الدولتين، المقرر عقده في 22 سبتمبر/أيلول الجاري في نيويورك.
سبق المؤتمر تحركات أمريكية تهدف إلى عرقلته، في مقدمتها الإعلان عن عدم منح تأشيرات دخول للسلطة الوطنية الفلسطينية، فيما رفعت إسرائيل من تهديداتها للسلطة إزاء الاعترافات الأوروبية المنتظرة بالدولة الفلسطينية.
ووسط هذه التضييقات الأمريكية والإسرائيلية، يطرح البعض تساؤلات بشأن أهمية عقد المؤتمر، وما الذي يمكن أن يشكله للقضية الفلسطينية، وهل الاعترافات الدولية المرتقبة لدولة فلسطين قد تمنع إسرائيل من ضم الضفة الغربية.
وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حسابه في منصة "إكس": "لقد تحدثت مع ولي عهد المملكة العربية السعودية. سنشارك معا في رئاسة مؤتمر حل الدولتين في نيويورك".
الاستيطان يلتهم التجمعات البدوية جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
ضم 82% من مساحة الضفة الغربية.. ما خطورة خطة سموتريتش وإمكانية تنفيذها على الأرض
4 سبتمبر, 17:06 GMT
وأضاف أن "قرار الولايات المتحدة بعدم منح تأشيرات للقادة الفلسطينيين أمر غير مقبول، وندعوها إلى التراجع عن هذا الإجراء والسماح بالتمثيل الفلسطيني وفقًا لاتفاقية المقر".
وأوضح ماكرون أن الهدف يتمثل في حشد أوسع مساهمة دولية في حل الدولتين، وهو الحل الوحيد الذي يمكن أن يلبي التطلعات المشروعة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

فرض السيادة الإسرائيلية

أكد الدكتور حسن الديك، خبير الشؤون الإسرائيلية والأمريكية، أن التطورات الميدانية في الضفة الغربية، سواء بقرارات رسمية من الحكومة الإسرائيلية أو ما يعرف بالإدارة المدنية ومجلس المستوطنات، تشير بوضوح إلى عملية ضم حقيقية وتهويد ومصادرة للأراضي، وفرض للسيادة الإسرائيلية بشكل رسمي على الضفة الغربية.
وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن 62% من مساحة الضفة الغربية، وهي المناطق المصنفة "ج" وفق اتفاقيات أوسلو، أصبحت بحكم الأمر الواقع تحت سيطرة إسرائيل الإدارية والمدنية والقانونية، وأصدرت الحكومة الإسرائيلية في الحادي والعشرين من مايو/أيار الماضي قرارًا يلغي كافة الإجراءات الإدارية والمدنية التي اتخذتها السلطة الوطنية الفلسطينية في هذه المناطق، سواء المتعلقة بالبناء أو الترخيص أو الطرق الزراعية أو تسجيل الأراضي والطابو والملكية، معتبرة إياها لاغية وبلا قيمة قانونية.
وأوضح أن إسرائيل ستقوم خلال الأشهر القليلة القادمة، وقد باشرت بذلك، بعمليات مسح لكافة الأراضي في المناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية، والتي تشكل حوالي 62% من مساحتها، مؤكدًا أنه سيُطلب من كل مواطن فلسطيني يمتلك أرضًا إثبات ملكيته، وفي حال العجز عن ذلك، ستؤول ملكية الأرض إلى إسرائيل على أنها أراضٍ حكومية، استنادا إلى قانون الأراضي العثماني.
هدم المنشآت الفلسطينية جنوبي الضفة الغربية يحرم مئات الأسر من مصدر رزقها - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
الأردن: تصريحات سموتريتش حول ضم الضفة تصعيد خطير وانتهاك للقانون الدولي
3 سبتمبر, 19:06 GMT
ويرى الديك أن هذه الإجراءات تهدف إلى مصادرة الأرض والسيطرة على الضفة، وتأتي بالتزامن مع تصريحات لوزراء إسرائيليين، وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى تصريح نتنياهو في اجتماع احتفالي استيطاني حيث قال: "وعدتكم قبل 25 عاما بأنني سأقتل الدولة الفلسطينية وأنهي مشروعها، وها أنا أحقق ذلك"، وفي الاجتماع ذاته، تم شرعنة 17 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، وإطلاق العنان للمستوطنين للسيطرة على الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج".
ولفت الديك إلى وجود صمت دولي إزاء هذه الجرائم التي تتعارض مع القانون الدولي ومبدأ حل الدولتين، كما أشار إلى أن المشكلة الأكبر قد تبرز خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل، مع اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قد تعلن بعض الدول الأوروبية الوازنة، وعلى رأسها فرنسا، الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967. وحذر من أن إسرائيل تدرس خطوات للرد على هذا الإعلان المحتمل، وقد يتضمن السيناريو إعلان إسرائيل ضم الضفة الغربية بالكامل وإنهاء حكم السلطة الوطنية الفلسطينية.
وتابع: "هذا بدأ يتجلى من خلال الاقتحامات اليومية للمناطق المصنفة "أ" في مراكز المدن، وتصريحات وزير الاقتصاد الإسرائيلي في اجتماع مستوطنات بنيامين، حيث قال: "يجب علينا الانتقال إلى الإمارات الفلسطينية وعلينا أن نبدأ بإمارة الخليل، وأن يكون هناك حكم مدني من خلال البلديات فقط، وحقوق خدمية للعرب وليس للفلسطينيين.
وأكد الديك أن هذا الموقف يتوافق مع موقف الوزير سموتريتش، الذي أجاب عند سؤاله عن مصير المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بعد القضاء على حلم الدولة الفلسطينية، بأن "للعرب في الضفة الغربية حكم بلديات وحقوق خدمية واقتصادية وثقافية واجتماعية، ولكن لن يكون هناك أي حقوق سياسية أو أي تجليات سياسية أو أي دولة في الضفة الغربية.
مجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
"دعوات خطيرة ومشبوهة".. مجلس التعاون الخليجي يستنكر خطط ضم الضفة
3 سبتمبر, 13:33 GMT
ورفض وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، منح تأشيرات دخول لقيادات فلسطينية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، مستندا إلى قانون أمريكي قديم يمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويعاقب السلطة على ما يُعرف بـ"دفع تعويضات للإرهابيين".
وانعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، خلال يومي 28 و29 يوليو الماضي، المؤتمر الدولي الرفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة سعودية فرنسية مشتركة، بمشاركة 17 دولة إلى جانب جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة الماضية، أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الجاري.
وتعهدت دول عدة بينها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا والبرتغال ومالطا وبلجيكا، بالاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في سبتمبر الجاري، وقوبل إعلان عدد من الدول الغربية اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين رفضا واستنكارا من جانب إسرائيل والولايات المتحدة.
وتحظى دولة فلسطين باعتراف 147 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، بينما لم تعترف الولايات المتحدة بدولة فلسطين، واستخدمت في عام 2024، حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

خطوة مهمة

بدوره، أكد ثائر نوفل أبو عطيوي، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين، أن يوم 22 سبتمبر الجاري سيشهد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، باستئناف مؤتمر دولي رفيع المستوى يتعلق بحل الدولتين، وذلك لإعادة إحياء عملية السلام التي تم تعليقها هذا الصيف.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا شفويًا اقترحته المملكة العربية السعودية بشأن استئناف المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين، وتنفيذ حل الدولتين، فيما أعلنت كل من "إسرائيل" والولايات المتحدة رفضهما، معللتين أن استئناف المؤتمر سيطيل الحرب في غزة.
تصعيد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
مسؤولة: ضم إسرائيل للضفة الغربية سيشكل خطا أحمر للإمارات
3 سبتمبر, 11:30 GMT
وأشار إلى أن المؤتمر الدولي رفيع المستوى المقرر عقده بواشنطن في 22 سبتمبر، والذي يهدف إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، يمكن أن يحدث فارقًا نوعيًا، حيث يعد خطوة تمهيدية للبدء في حشد الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية.
وذكر أبو عطيوى أن انعقاد المؤتمر الدولي للأمم المتحدة يأتي ضمن الحرب المستمرة والعدوان المتواصل على قطاع غزة، ووسط الإعلان عن منع شخصيات من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية من دخول الولايات المتحدة لحضور المؤتمر الدولي، وفي ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية.
وشدد على أن هذا الأمر يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية ودعم الموقف الفلسطيني بالاعتراف بكافة حقوقه المشروعة التي نصت عليها الأعراف والمواثيق الدولية، وعلى رأسها قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم أبو عطيوى حديثه بالتأكيد على أن المؤتمر الدولي القادم للأمم المتحدة من الممكن أن يقدم الكثير للقضية الفلسطينية في ظل تضييق الخناق الإسرائيلي الأمريكي.
وبين أن ذلك يمكن أن يتم من خلال اعتماد المؤتمر الدولي قرارًا عاجلاً للإعلان عن مؤتمر عربي عالمي للسلام الشامل والعادل، ليكون هذا المؤتمر بمثابة رؤية جديدة فاعلة من أهم معالمها تحقيق فكرة السلام الشامل والعادل وفق حل الدولتين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала