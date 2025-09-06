https://sarabic.ae/20250906/مؤتمر-حل-الدولتين-ما-الذي-يمكن-أن-يقدمه-لفلسطين-في-ظل-التضييق-الأمريكي-والإسرائيلي-1104578037.html

مؤتمر حل الدولتين.. ما الذي يمكن أن يقدمه لفلسطين في ظل التضييق الأمريكي والإسرائيلي

مع تصعيد التحركات والإجراءات الإسرائيلية الهادفة لضم الضفة الغربية، وتكثيف العمليات الاستيطانية في القدس، تتجه الأنظار إلى مؤتمر حل الدولتين، المقرر عقده في 22... 06.09.2025, سبوتنيك عربي

سبق المؤتمر تحركات أمريكية تهدف إلى عرقلته، في مقدمتها الإعلان عن عدم منح تأشيرات دخول للسلطة الوطنية الفلسطينية، فيما رفعت إسرائيل من تهديداتها للسلطة إزاء الاعترافات الأوروبية المنتظرة بالدولة الفلسطينية. ووسط هذه التضييقات الأمريكية والإسرائيلية، يطرح البعض تساؤلات بشأن أهمية عقد المؤتمر، وما الذي يمكن أن يشكله للقضية الفلسطينية، وهل الاعترافات الدولية المرتقبة لدولة فلسطين قد تمنع إسرائيل من ضم الضفة الغربية. وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حسابه في منصة "إكس": "لقد تحدثت مع ولي عهد المملكة العربية السعودية. سنشارك معا في رئاسة مؤتمر حل الدولتين في نيويورك". وأضاف أن "قرار الولايات المتحدة بعدم منح تأشيرات للقادة الفلسطينيين أمر غير مقبول، وندعوها إلى التراجع عن هذا الإجراء والسماح بالتمثيل الفلسطيني وفقًا لاتفاقية المقر". وأوضح ماكرون أن الهدف يتمثل في حشد أوسع مساهمة دولية في حل الدولتين، وهو الحل الوحيد الذي يمكن أن يلبي التطلعات المشروعة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. فرض السيادة الإسرائيلية أكد الدكتور حسن الديك، خبير الشؤون الإسرائيلية والأمريكية، أن التطورات الميدانية في الضفة الغربية، سواء بقرارات رسمية من الحكومة الإسرائيلية أو ما يعرف بالإدارة المدنية ومجلس المستوطنات، تشير بوضوح إلى عملية ضم حقيقية وتهويد ومصادرة للأراضي، وفرض للسيادة الإسرائيلية بشكل رسمي على الضفة الغربية. وأوضح أن إسرائيل ستقوم خلال الأشهر القليلة القادمة، وقد باشرت بذلك، بعمليات مسح لكافة الأراضي في المناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية، والتي تشكل حوالي 62% من مساحتها، مؤكدًا أنه سيُطلب من كل مواطن فلسطيني يمتلك أرضًا إثبات ملكيته، وفي حال العجز عن ذلك، ستؤول ملكية الأرض إلى إسرائيل على أنها أراضٍ حكومية، استنادا إلى قانون الأراضي العثماني. ويرى الديك أن هذه الإجراءات تهدف إلى مصادرة الأرض والسيطرة على الضفة، وتأتي بالتزامن مع تصريحات لوزراء إسرائيليين، وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى تصريح نتنياهو في اجتماع احتفالي استيطاني حيث قال: "وعدتكم قبل 25 عاما بأنني سأقتل الدولة الفلسطينية وأنهي مشروعها، وها أنا أحقق ذلك"، وفي الاجتماع ذاته، تم شرعنة 17 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، وإطلاق العنان للمستوطنين للسيطرة على الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج". ولفت الديك إلى وجود صمت دولي إزاء هذه الجرائم التي تتعارض مع القانون الدولي ومبدأ حل الدولتين، كما أشار إلى أن المشكلة الأكبر قد تبرز خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل، مع اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قد تعلن بعض الدول الأوروبية الوازنة، وعلى رأسها فرنسا، الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967. وحذر من أن إسرائيل تدرس خطوات للرد على هذا الإعلان المحتمل، وقد يتضمن السيناريو إعلان إسرائيل ضم الضفة الغربية بالكامل وإنهاء حكم السلطة الوطنية الفلسطينية. وأكد الديك أن هذا الموقف يتوافق مع موقف الوزير سموتريتش، الذي أجاب عند سؤاله عن مصير المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بعد القضاء على حلم الدولة الفلسطينية، بأن "للعرب في الضفة الغربية حكم بلديات وحقوق خدمية واقتصادية وثقافية واجتماعية، ولكن لن يكون هناك أي حقوق سياسية أو أي تجليات سياسية أو أي دولة في الضفة الغربية. ورفض وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، منح تأشيرات دخول لقيادات فلسطينية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، مستندا إلى قانون أمريكي قديم يمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويعاقب السلطة على ما يُعرف بـ"دفع تعويضات للإرهابيين". وانعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، خلال يومي 28 و29 يوليو الماضي، المؤتمر الدولي الرفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة سعودية فرنسية مشتركة، بمشاركة 17 دولة إلى جانب جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة الماضية، أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الجاري. وتعهدت دول عدة بينها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا والبرتغال ومالطا وبلجيكا، بالاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في سبتمبر الجاري، وقوبل إعلان عدد من الدول الغربية اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين رفضا واستنكارا من جانب إسرائيل والولايات المتحدة. وتحظى دولة فلسطين باعتراف 147 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، بينما لم تعترف الولايات المتحدة بدولة فلسطين، واستخدمت في عام 2024، حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. خطوة مهمة بدوره، أكد ثائر نوفل أبو عطيوي، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين، أن يوم 22 سبتمبر الجاري سيشهد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، باستئناف مؤتمر دولي رفيع المستوى يتعلق بحل الدولتين، وذلك لإعادة إحياء عملية السلام التي تم تعليقها هذا الصيف. وأشار إلى أن المؤتمر الدولي رفيع المستوى المقرر عقده بواشنطن في 22 سبتمبر، والذي يهدف إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، يمكن أن يحدث فارقًا نوعيًا، حيث يعد خطوة تمهيدية للبدء في حشد الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية. وذكر أبو عطيوى أن انعقاد المؤتمر الدولي للأمم المتحدة يأتي ضمن الحرب المستمرة والعدوان المتواصل على قطاع غزة، ووسط الإعلان عن منع شخصيات من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية من دخول الولايات المتحدة لحضور المؤتمر الدولي، وفي ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية. وشدد على أن هذا الأمر يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية ودعم الموقف الفلسطيني بالاعتراف بكافة حقوقه المشروعة التي نصت عليها الأعراف والمواثيق الدولية، وعلى رأسها قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.وبين أن ذلك يمكن أن يتم من خلال اعتماد المؤتمر الدولي قرارًا عاجلاً للإعلان عن مؤتمر عربي عالمي للسلام الشامل والعادل، ليكون هذا المؤتمر بمثابة رؤية جديدة فاعلة من أهم معالمها تحقيق فكرة السلام الشامل والعادل وفق حل الدولتين.

