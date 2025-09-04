https://sarabic.ae/20250904/ضم-82-من-مساحة-الضفة-الغربية-ما-خطورة-خطة-سموتريتش-وإمكانية-تنفيذها-على-الأرض-1104513471.html

ضم 82% من مساحة الضفة الغربية.. ما خطورة خطة سموتريتش وإمكانية تنفيذها على الأرض

في خضم التصريحات الإسرائيلية المتلاحقة بشأن ضم الضفة الغربية، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء بينامين نتنياهو لاتخاذ قرار تاريخي... 04.09.2025, سبوتنيك عربي

وهدد سموتريتش، السلطة الفلسطينية بـ"الإبادة"، قائلا إن إسرائيل "ستبيد" السلطة إذا "تجرأت على رفع رأسها" أو المساس بأمن إسرائيل، وفق تعبيره.وأكد خلال مؤتمر صحفي، أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يهدف إلى منع إقامة "دولة إرهاب فلسطينية تهدف للقضاء علينا"، واصفًا هذه الخطوة بأنها "واقعية" لمواجهة ما سماه "الهجوم السياسي" على إسرائيل، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وأضاف أن إسرائيل لن تسمح بتحويل مدنها إلى مناطق تشبه "غلاف غزة"، كما طرح البعض تساؤلات بشأن دلالات وخطورة تصريحات الوزير الإسرائيلي، وإمكانية تنفيذ خطة ضم الضفة الغربية، في ظل الرفض العربي والتنديد الدولي.خطة معلنةاعتبرت كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن التصريحات الأخيرة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بشأن خطة الضم للضفة الغربية والتسارع في الاستيطان والحصار، و"الإبادة الجماعية"، هي جميعها "الخطة المعلنة للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة".وأضافت حرب، في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن هذه الحكومة "تعلن جهارا ونهارا أنها ضد حل الدولتين، ورفضها لقيام دولة فلسطينية مستقلة، بل هي جزء من مشروع إسرائيل الكبرى الاستيطاني الاحتلالي".وشددت حرب على أن "الوجود والثبات الفلسطيني سيبقى الصخرة الصلبة" في مواجهة هذه المخططات.ودعت القيادية في حركة فتح إلى ضرورة أن يتسلح هذا الثبات "بموقف دولي يحافظ على الشرعية الدولية بالاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وزيادة المواقف التي تطالب بمعاقبة دولة الاحتلال على جرائمها".تصعيد سياسي وعسكريصرح الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني ماهر صافي أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش حول ضم 82% من مساحة الضفة الغربية تثير قلقا كبيرا على الساحة السياسية والدولية.وأكد لـ"سبوتنيك" أن هذه الخطوة تُعتبر "امتدادا لسياسات الاستيطان والضم التي تنتهجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل عدوان السابع من أكتوبر 2023 وبعده".وأشار إلى أن "التصعيد السياسي والعسكري المتكامل والمتزامن يسيران في خط واحد، حيث يمثل ما يحدث في غزة من إبادة وتهجير الخط الأول، بينما يمثل الخط الثاني القديم والحديث تكثيفا للاستيطان والفصل العنصري".وأضاف صافي أن ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية سيؤدي إلى تصعيد سياسي وعسكري كبير في المنطقة، مما سيزيد من حدة التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأوضح أن هذا المشروع يهدد بإفشال جهود حل الدولتين، حيث يرى الفلسطينيون أن هذه الخطوة تُعد استفزازًا وتحديًا لمفاوضات السلام.ولفت صافي إلى جهود فرنسا وبلجيكا وغيرهم من الدول الأوروبية التي تسعى للاعتراف بالدولة الفلسطينية في هذا الشهر.وذكر أن العديد من الدول والمنظمات الدولية تعارض ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وقد يترتب على ذلك فرض عقوبات أو إجراءات ضغط على إسرائيل.وزعم الوزير الإسرائيلي سموتريتش أن الإدارة الأمريكية تدعم موقف إسرائيل الرافض لإقامة دولة فلسطينية، مؤكدا أن إسرائيل "لن تسمح بقيام دولة فلسطينية تحت أي ظرف"، مشددا على تصميم إسرائيل على مواجهة أي تحديات في هذا السياق.وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأنه كان مقررا أن يعقد نتنياهو اجتماعا لبحث إمكانية تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، لكن تقرر تأجيل الاجتماع حتى إشعار آخر.وأوضحت الصحيفة أنه "على خلفية موجة إعلانات من دول غربية بالاعتراف بدولة فلسطينية، كان مقررا أن يعقد نتنياهو اجتماعا لهذا الأمر، وذلك قبل أيام قليلة من افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث من المخطط أن يصدر إعلان مشترك لعدة دول غربية تقودها فرنسا بشأن اعترافها بدولة فلسطينية".وأشارت الصحيفة إلى أن "الولايات المتحدة ستبذل جهودها المضنية لمنع إقامة هذا الحدث على أراضيها، في ظل قرار وزير الخارجية ماركو روبيو بعدم السماح بدخول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الولايات المتحدة".

