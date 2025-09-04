ضم 82% من مساحة الضفة الغربية.. ما خطورة خطة سموتريتش وإمكانية تنفيذها على الأرض

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250904/ضم-82-من-مساحة-الضفة-الغربية-ما-خطورة-خطة-سموتريتش-وإمكانية-تنفيذها-على-الأرض-1104513471.html
ضم 82% من مساحة الضفة الغربية.. ما خطورة خطة سموتريتش وإمكانية تنفيذها على الأرض
ضم 82% من مساحة الضفة الغربية.. ما خطورة خطة سموتريتش وإمكانية تنفيذها على الأرض
سبوتنيك عربي
في خضم التصريحات الإسرائيلية المتلاحقة بشأن ضم الضفة الغربية، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء بينامين نتنياهو لاتخاذ قرار تاريخي... 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T17:06+0000
2025-09-04T17:06+0000
حصري
أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103955519_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9bc4a4ee56d28fa5b5047a57dca77946.jpg
وهدد سموتريتش، السلطة الفلسطينية بـ"الإبادة"، قائلا إن إسرائيل "ستبيد" السلطة إذا "تجرأت على رفع رأسها" أو المساس بأمن إسرائيل، وفق تعبيره.وأكد خلال مؤتمر صحفي، أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يهدف إلى منع إقامة "دولة إرهاب فلسطينية تهدف للقضاء علينا"، واصفًا هذه الخطوة بأنها "واقعية" لمواجهة ما سماه "الهجوم السياسي" على إسرائيل، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وأضاف أن إسرائيل لن تسمح بتحويل مدنها إلى مناطق تشبه "غلاف غزة"، كما طرح البعض تساؤلات بشأن دلالات وخطورة تصريحات الوزير الإسرائيلي، وإمكانية تنفيذ خطة ضم الضفة الغربية، في ظل الرفض العربي والتنديد الدولي.خطة معلنةاعتبرت كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن التصريحات الأخيرة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بشأن خطة الضم للضفة الغربية والتسارع في الاستيطان والحصار، و"الإبادة الجماعية"، هي جميعها "الخطة المعلنة للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة".وأضافت حرب، في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن هذه الحكومة "تعلن جهارا ونهارا أنها ضد حل الدولتين، ورفضها لقيام دولة فلسطينية مستقلة، بل هي جزء من مشروع إسرائيل الكبرى الاستيطاني الاحتلالي".وشددت حرب على أن "الوجود والثبات الفلسطيني سيبقى الصخرة الصلبة" في مواجهة هذه المخططات.ودعت القيادية في حركة فتح إلى ضرورة أن يتسلح هذا الثبات "بموقف دولي يحافظ على الشرعية الدولية بالاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وزيادة المواقف التي تطالب بمعاقبة دولة الاحتلال على جرائمها".تصعيد سياسي وعسكريصرح الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني ماهر صافي أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش حول ضم 82% من مساحة الضفة الغربية تثير قلقا كبيرا على الساحة السياسية والدولية.وأكد لـ"سبوتنيك" أن هذه الخطوة تُعتبر "امتدادا لسياسات الاستيطان والضم التي تنتهجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل عدوان السابع من أكتوبر 2023 وبعده".وأشار إلى أن "التصعيد السياسي والعسكري المتكامل والمتزامن يسيران في خط واحد، حيث يمثل ما يحدث في غزة من إبادة وتهجير الخط الأول، بينما يمثل الخط الثاني القديم والحديث تكثيفا للاستيطان والفصل العنصري".وأضاف صافي أن ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية سيؤدي إلى تصعيد سياسي وعسكري كبير في المنطقة، مما سيزيد من حدة التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأوضح أن هذا المشروع يهدد بإفشال جهود حل الدولتين، حيث يرى الفلسطينيون أن هذه الخطوة تُعد استفزازًا وتحديًا لمفاوضات السلام.ولفت صافي إلى جهود فرنسا وبلجيكا وغيرهم من الدول الأوروبية التي تسعى للاعتراف بالدولة الفلسطينية في هذا الشهر.وذكر أن العديد من الدول والمنظمات الدولية تعارض ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وقد يترتب على ذلك فرض عقوبات أو إجراءات ضغط على إسرائيل.وزعم الوزير الإسرائيلي سموتريتش أن الإدارة الأمريكية تدعم موقف إسرائيل الرافض لإقامة دولة فلسطينية، مؤكدا أن إسرائيل "لن تسمح بقيام دولة فلسطينية تحت أي ظرف"، مشددا على تصميم إسرائيل على مواجهة أي تحديات في هذا السياق.وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأنه كان مقررا أن يعقد نتنياهو اجتماعا لبحث إمكانية تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، لكن تقرر تأجيل الاجتماع حتى إشعار آخر.وأوضحت الصحيفة أنه "على خلفية موجة إعلانات من دول غربية بالاعتراف بدولة فلسطينية، كان مقررا أن يعقد نتنياهو اجتماعا لهذا الأمر، وذلك قبل أيام قليلة من افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث من المخطط أن يصدر إعلان مشترك لعدة دول غربية تقودها فرنسا بشأن اعترافها بدولة فلسطينية".وأشارت الصحيفة إلى أن "الولايات المتحدة ستبذل جهودها المضنية لمنع إقامة هذا الحدث على أراضيها، في ظل قرار وزير الخارجية ماركو روبيو بعدم السماح بدخول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الولايات المتحدة".
https://sarabic.ae/20250903/مسؤولة-ضم-إسرائيل-للضفة-الغربية-سيشكل-خطا-أحمر-للإمارات-1104461536.html
https://sarabic.ae/20250902/إعلام-نتنياهو-يتحرك-لتطبيق-السيادة-على-الضفة-الغربية-1104439122.html
https://sarabic.ae/20250821/21-دولة-توقع-على-بيان-مشترك-يدين-مشروع-الاستيطان-الإسرائيلي-في-الضفة-الغربية-1104001260.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103955519_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3307df850291a90c6d75b04e9e7727a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار
حصري, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار

ضم 82% من مساحة الضفة الغربية.. ما خطورة خطة سموتريتش وإمكانية تنفيذها على الأرض

17:06 GMT 04.09.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالاستيطان يلتهم التجمعات البدوية جنوبي الضفة الغربية
الاستيطان يلتهم التجمعات البدوية جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
في خضم التصريحات الإسرائيلية المتلاحقة بشأن ضم الضفة الغربية، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء بينامين نتنياهو لاتخاذ قرار تاريخي بفرض السيادة على الضفة الغربية، موضحا أن الأمر يشمل ضم 82% من مساحة الضفة لإسرائيل.
وهدد سموتريتش، السلطة الفلسطينية بـ"الإبادة"، قائلا إن إسرائيل "ستبيد" السلطة إذا "تجرأت على رفع رأسها" أو المساس بأمن إسرائيل، وفق تعبيره.
وأكد خلال مؤتمر صحفي، أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يهدف إلى منع إقامة "دولة إرهاب فلسطينية تهدف للقضاء علينا"، واصفًا هذه الخطوة بأنها "واقعية" لمواجهة ما سماه "الهجوم السياسي" على إسرائيل، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وأضاف أن إسرائيل لن تسمح بتحويل مدنها إلى مناطق تشبه "غلاف غزة"، كما طرح البعض تساؤلات بشأن دلالات وخطورة تصريحات الوزير الإسرائيلي، وإمكانية تنفيذ خطة ضم الضفة الغربية، في ظل الرفض العربي والتنديد الدولي.

خطة معلنة

اعتبرت كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن التصريحات الأخيرة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بشأن خطة الضم للضفة الغربية والتسارع في الاستيطان والحصار، و"الإبادة الجماعية"، هي جميعها "الخطة المعلنة للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة".
تصعيد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
مسؤولة: ضم إسرائيل للضفة الغربية سيشكل خطا أحمر للإمارات
أمس, 11:30 GMT
وأضافت حرب، في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن هذه الحكومة "تعلن جهارا ونهارا أنها ضد حل الدولتين، ورفضها لقيام دولة فلسطينية مستقلة، بل هي جزء من مشروع إسرائيل الكبرى الاستيطاني الاحتلالي".
وشددت حرب على أن "الوجود والثبات الفلسطيني سيبقى الصخرة الصلبة" في مواجهة هذه المخططات.
ودعت القيادية في حركة فتح إلى ضرورة أن يتسلح هذا الثبات "بموقف دولي يحافظ على الشرعية الدولية بالاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وزيادة المواقف التي تطالب بمعاقبة دولة الاحتلال على جرائمها".

تصعيد سياسي وعسكري

صرح الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني ماهر صافي أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش حول ضم 82% من مساحة الضفة الغربية تثير قلقا كبيرا على الساحة السياسية والدولية.
وأكد لـ"سبوتنيك" أن هذه الخطوة تُعتبر "امتدادا لسياسات الاستيطان والضم التي تنتهجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل عدوان السابع من أكتوبر 2023 وبعده".
تدمير الآبار والينابيع وتعطيش السكان جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
إعلام: نتنياهو يتحرك لتطبيق السيادة على الضفة الغربية
2 سبتمبر, 18:46 GMT
وأشار إلى أن "التصعيد السياسي والعسكري المتكامل والمتزامن يسيران في خط واحد، حيث يمثل ما يحدث في غزة من إبادة وتهجير الخط الأول، بينما يمثل الخط الثاني القديم والحديث تكثيفا للاستيطان والفصل العنصري".
وأضاف صافي أن ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية سيؤدي إلى تصعيد سياسي وعسكري كبير في المنطقة، مما سيزيد من حدة التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وشدد على أن ضم الأراضي الفلسطينية يُعتبر انتهاكا للقانون الدولي والقرارات الأممية، مما قد يؤدي إلى إدانات دولية وإجراءات قانونية ضد إسرائيل.
وأوضح أن هذا المشروع يهدد بإفشال جهود حل الدولتين، حيث يرى الفلسطينيون أن هذه الخطوة تُعد استفزازًا وتحديًا لمفاوضات السلام.
ولفت صافي إلى جهود فرنسا وبلجيكا وغيرهم من الدول الأوروبية التي تسعى للاعتراف بالدولة الفلسطينية في هذا الشهر.
وذكر أن العديد من الدول والمنظمات الدولية تعارض ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وقد يترتب على ذلك فرض عقوبات أو إجراءات ضغط على إسرائيل.
الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
21 دولة توقع على بيان مشترك يدين مشروع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية
21 أغسطس, 16:05 GMT
وزعم الوزير الإسرائيلي سموتريتش أن الإدارة الأمريكية تدعم موقف إسرائيل الرافض لإقامة دولة فلسطينية، مؤكدا أن إسرائيل "لن تسمح بقيام دولة فلسطينية تحت أي ظرف"، مشددا على تصميم إسرائيل على مواجهة أي تحديات في هذا السياق.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أول أمس الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحرك بشكل جاد لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأنه كان مقررا أن يعقد نتنياهو اجتماعا لبحث إمكانية تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، لكن تقرر تأجيل الاجتماع حتى إشعار آخر.
وأوضحت الصحيفة أنه "على خلفية موجة إعلانات من دول غربية بالاعتراف بدولة فلسطينية، كان مقررا أن يعقد نتنياهو اجتماعا لهذا الأمر، وذلك قبل أيام قليلة من افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث من المخطط أن يصدر إعلان مشترك لعدة دول غربية تقودها فرنسا بشأن اعترافها بدولة فلسطينية".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الولايات المتحدة ستبذل جهودها المضنية لمنع إقامة هذا الحدث على أراضيها، في ظل قرار وزير الخارجية ماركو روبيو بعدم السماح بدخول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الولايات المتحدة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала