https://sarabic.ae/20250902/بلجيكا-تعتزم-الاعتراف-بدولة-فلسطين-وتفرض-عقوبات-على-إسرائيل-1104400869.html

بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين.. وتفرض عقوبات على إسرائيل

بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين.. وتفرض عقوبات على إسرائيل

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر الجاري، مؤكدًا فرض... 02.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-02T05:13+0000

2025-09-02T05:13+0000

2025-09-02T05:13+0000

العالم

الاعتراف بدولة فلسطين

أخبار فلسطين اليوم

أخبار بلجيكا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101533/14/1015331412_0:216:3916:2419_1920x0_80_0_0_155d63b359a7119889ba17a42815164c.jpg

وكتب بريفو عبر حسابه على منصة "إكس"، في بيان: "بلجيكا ستعترف بفلسطين في جمعية الأمم المتحدة! ويتم فرض عقوبات صارمة ضد إسرائيل".وتابع: "كما سيتم إدانة أي معاداة للسامية أو تمجيد للإرهاب من قبل أنصار "حماس" بشدة... بلجيكا تعترف بفلسطين كجزء من مبادرة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية".وأشار إلى أن الهدف "ليس معاقبة الشعب الإسرائيلي، بل الضغط على حكومته، وكذلك على حركة حماس، لضمان احترام القانون الدولي والإنساني".وأكد وزير الخارجية البلجيكي أن العقوبات تشمل "حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، ومراجعة سياسة المشتريات الحكومية من الشركات الإسرائيلية، وتقييد الخدمات القنصلية للمواطنين البلجيكيين المقيمين في المستوطنات غير الشرعية، وإمكانية فتح تحقيقات قضائية، وفرض قيود على الطيران والعبور، وعلى شخصيات إسرائيلية متطرفة، بينهم وزيران وعدد من المستوطنين العنيفين، إضافة إلى قادة من حركة حماس".وأشار إلى إن بلجيكا ستنخرط بـ"قوة" في جهود إعادة إعمار فلسطين، إلى جانب إطلاق مبادرات جديدة لمكافحة "معاداة السامية".وكان البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي استضافته نيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا في يوليو/ تموز الماضي، تضمّن اتخاذ "خطوات ملموسة ومرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها" من أجل تسوية القضية الفلسطينية.ودولة فلسطين معترف بها من قبل 147 دولة، بما في ذلك روسيا. في عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد العضوية الفلسطينية الكاملة في الأمم المتحدة. ومنذ عام 2024، اعترفت 10 دول بدولة فلسطين، بما في ذلك أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.ووفقا للموقف الروسي، لا يمكن التوصل إلى تسوية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، إلا على أساس الصيغة التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي مع إنشاء دولة فلسطينية داخل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية."حماس": خطة إسرائيل لاحتلال غزة فرصة لأسر جنود جددبن غفير: تركيا هي "حماس"

https://sarabic.ae/20250831/إعلام-وزير-خارجية-إسرائيل-أخبر-روبيو-باستعداد-تل-أبيب-لضم-الضفة-الغربية-قريبا-1104357578.html

https://sarabic.ae/20250830/فرنسا-تدين-رفض-أمريكا-منح-تأشيرات-لمسؤولين-فلسطينيين-لحضور-اجتماعات-الأمم-المتحدة--1104311094.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الاعتراف بدولة فلسطين, أخبار فلسطين اليوم, أخبار بلجيكا اليوم