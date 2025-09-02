https://sarabic.ae/20250902/بلجيكا-تعتزم-الاعتراف-بدولة-فلسطين-وتفرض-عقوبات-على-إسرائيل-1104400869.html
أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر الجاري، مؤكدًا فرض
وكتب بريفو عبر حسابه على منصة "إكس"، في بيان: "بلجيكا ستعترف بفلسطين في جمعية الأمم المتحدة! ويتم فرض عقوبات صارمة ضد إسرائيل".وتابع: "كما سيتم إدانة أي معاداة للسامية أو تمجيد للإرهاب من قبل أنصار "حماس" بشدة... بلجيكا تعترف بفلسطين كجزء من مبادرة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية".وأشار إلى أن الهدف "ليس معاقبة الشعب الإسرائيلي، بل الضغط على حكومته، وكذلك على حركة حماس، لضمان احترام القانون الدولي والإنساني".وأكد وزير الخارجية البلجيكي أن العقوبات تشمل "حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، ومراجعة سياسة المشتريات الحكومية من الشركات الإسرائيلية، وتقييد الخدمات القنصلية للمواطنين البلجيكيين المقيمين في المستوطنات غير الشرعية، وإمكانية فتح تحقيقات قضائية، وفرض قيود على الطيران والعبور، وعلى شخصيات إسرائيلية متطرفة، بينهم وزيران وعدد من المستوطنين العنيفين، إضافة إلى قادة من حركة حماس".وأشار إلى إن بلجيكا ستنخرط بـ"قوة" في جهود إعادة إعمار فلسطين، إلى جانب إطلاق مبادرات جديدة لمكافحة "معاداة السامية".وكان البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي استضافته نيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا في يوليو/ تموز الماضي، تضمّن اتخاذ "خطوات ملموسة ومرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها" من أجل تسوية القضية الفلسطينية.ودولة فلسطين معترف بها من قبل 147 دولة، بما في ذلك روسيا. في عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد العضوية الفلسطينية الكاملة في الأمم المتحدة. ومنذ عام 2024، اعترفت 10 دول بدولة فلسطين، بما في ذلك أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.ووفقا للموقف الروسي، لا يمكن التوصل إلى تسوية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، إلا على أساس الصيغة التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي مع إنشاء دولة فلسطينية داخل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وكتب بريفو عبر حسابه على منصة "إكس"، في بيان: "بلجيكا ستعترف بفلسطين في جمعية الأمم المتحدة! ويتم فرض عقوبات صارمة ضد إسرائيل".
وتابع: "كما سيتم إدانة أي معاداة للسامية أو تمجيد للإرهاب من قبل أنصار "حماس" بشدة... بلجيكا تعترف بفلسطين كجزء من مبادرة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية".
وأضاف: "القرار يأتي في ضوء الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي تشهدها فلسطين، لا سيما في قطاع غزة، والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها إسرائيل للقانون الدولي".
وأشار إلى أن الهدف "ليس معاقبة الشعب الإسرائيلي، بل الضغط على حكومته، وكذلك على حركة حماس، لضمان احترام القانون الدولي والإنساني".
وأكد وزير الخارجية البلجيكي أن العقوبات تشمل "حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، ومراجعة سياسة المشتريات الحكومية من الشركات الإسرائيلية، وتقييد الخدمات القنصلية للمواطنين البلجيكيين المقيمين في المستوطنات غير الشرعية، وإمكانية فتح تحقيقات قضائية، وفرض قيود على الطيران والعبور، وعلى شخصيات إسرائيلية متطرفة، بينهم وزيران وعدد من المستوطنين العنيفين، إضافة إلى قادة من حركة حماس".
وأكد بريفو أن بلجيكا ستنضم إلى الدول الموقّعة على "إعلان نيويورك"، ما يمهد الطريق لـ"حل الدولتين".
وأشار إلى إن بلجيكا ستنخرط بـ"قوة" في جهود إعادة إعمار فلسطين، إلى جانب إطلاق مبادرات جديدة لمكافحة "معاداة السامية".
وكان البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي استضافته نيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا في يوليو/ تموز الماضي، تضمّن اتخاذ "خطوات ملموسة ومرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها" من أجل تسوية القضية الفلسطينية.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 24 يوليو الماضي، أن فرنسا ستعترف رسميا بدولة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري، وقال إنه بعث برسالة تعهد فيها بالقيام بذلك إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
ودولة فلسطين معترف بها من قبل 147 دولة، بما في ذلك روسيا. في عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد العضوية الفلسطينية الكاملة في الأمم المتحدة. ومنذ عام 2024، اعترفت 10 دول بدولة فلسطين، بما في ذلك أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.
ووفقا للموقف الروسي، لا يمكن التوصل إلى تسوية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، إلا على أساس الصيغة التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي مع إنشاء دولة فلسطينية داخل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.