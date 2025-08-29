https://sarabic.ae/20250829/بن-غفير-تركيا-هي-حماس-1104288664.html
بن غفير: تركيا هي "حماس"
اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، أن تركيا هي نفسها حركة "حماس" الفلسطينية، حسب وصفه.
ونشره بن غفير عبر حسابه على منصة "إكس" صورة تجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس الذي اغتيل في طهران، وكتب: "تركيا = حماس"، في إشارة إلى اتهامه أنقرة بدعم الحركة.وأعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن أنقرة قطعت تجارتها بالكامل مع إسرائيل.وتابع في كلمة أمام البرلمان التركي، أن أنقرة منعت السفن التركية من التوجه إلى موانئ إسرائيل، وكذلك الطائرات الإسرائيلية من دخول مجال تركيا الجوي، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأشار فيدان إلى أن "إسرائيل ترتكب منذ عامين جريمة إبادة جماعية في غزة، ضاربة بالقيم الإنسانية عرض الحائط أمام أنظار العالم".وأكد رفض بلاده خطة تهجير الفلسطينيين من القطاع، مشددا على أنها "باطلة أيا كان من يطرحها".في المقابل، رحبت حركة "حماس" الفلسطينية بقرار تركيا قطع العلاقات التجارية بشكل كامل مع إسرائيل، ووصفت الخطوة بأنها "موقف شجاع" يعبر عن دعم الشعب الفلسطيني في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة.وأشاد عضو قيادة "حماس" في الخارج، علي بركة، في تصريحات لوكالة "قدس برس"، بالموقف التركي الذي أعلنه وزير الخارجية هاكان فيدان، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل "رسالة قوية بضرورة محاصرة حكومة نتنياهو ووقف حرب الإبادة والتجويع والتهجير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع".ودعا بركة جميع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة إلى "اتخاذ مواقف مماثلة وقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل، والضغط عليها لوقف عدوانها المستمر".
