بوتين: إن كان زيلينسكي جاهزا للقاء فليأت إلى موسكو
"دعوات خطيرة ومشبوهة".. مجلس التعاون الخليجي يستنكر خطط ضم الضفة
"دعوات خطيرة ومشبوهة".. مجلس التعاون الخليجي يستنكر خطط ضم الضفة
وأكد الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، في بيان، أن هذه التصريحات "تعكس نهجا ممنهجا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحديا صارخا للقوانين الدولية، واستمرارا في انتهاك المواثيق والأعراف الدولية، مما يقوض فرص تحقيق السلام".وأشار إلى موقف مجلس التعاون الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وكانت مسؤولة إماراتية قد دعت، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى تعليق أي خطط للضم، مشددة على ضرورة عدم السماح للمتطرفين بإملاء السياسات الإقليمية.وأضافت نسيبة: "إن ضم الضفة الغربية سيقوض بشدة روح اتفاقيات إبراهيم التي أدت إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل"، مؤكدة أن "ضم إسرائيل للضفة الغربية سيشكل خطا أحمر للإمارات".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحرك بشكل جاد لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.وأوضحت الصحيفة أنه "على خلفية موجة إعلانات من دول غربية بالاعتراف بدولة فلسطينية، كان مقررا أن يعقد نتنياهو اجتماعا لهذا الأمر، وذلك قبل أيام قليلة من افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث من المخطط أن يصدر إعلان مشترك لعدة دول غربية تقودها فرنسا بشأن اعترافها بدولة فلسطينية".وأشارت الصحيفة إلى أن "الولايات المتحدة ستبذل جهودها المضنية لمنع إقامة هذا الحدث على أراضيها، في ظل قرار وزير الخارجية ماركو روبيو بعدم السماح بدخول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الولايات المتحدة".
تابعنا عبر
أعربت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، عن إدانتها الشديدة لتصريحات أحد الوزراء الإسرائيليين التي دعا فيها إلى توسيع الاستيطان وضم الضفة الغربية المحتلة، واصفة إياها بـ"الدعوات الخطيرة والمشبوهة".
وأكد الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، في بيان، أن هذه التصريحات "تعكس نهجا ممنهجا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحديا صارخا للقوانين الدولية، واستمرارا في انتهاك المواثيق والأعراف الدولية، مما يقوض فرص تحقيق السلام".
آليات إسرائيلية في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
إعلام عن مسؤولين أمريكيين: قرار ضم الضفة الغربية بيد إسرائيل
31 أغسطس, 21:02 GMT
وطالب البديوي المجتمع الدولي باتخاذ "إجراءات فورية وحاسمة" لوقف هذه التصريحات التحريضية والممارسات الإسرائيلية التي وصفها بـ"العدوانية"، مؤكدا دعم المجلس الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة هذه السياسات.
وأشار إلى موقف مجلس التعاون الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت مسؤولة إماراتية قد دعت، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى تعليق أي خطط للضم، مشددة على ضرورة عدم السماح للمتطرفين بإملاء السياسات الإقليمية.
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
إعلام: وزير الخارجية الإسرائيلي أخبر روبيو باستعداد تل أبيب لضم الضفة الغربية قريبا
31 أغسطس, 18:26 GMT
وقالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية لانا نسيبة، إنه "منذ البداية، نرى الاتفاقيات وسيلة لتمكيننا من مواصلة دعمنا للشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة إلى دولة مستقلة".
وأضافت نسيبة: "إن ضم الضفة الغربية سيقوض بشدة روح اتفاقيات إبراهيم التي أدت إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل"، مؤكدة أن "ضم إسرائيل للضفة الغربية سيشكل خطا أحمر للإمارات".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحرك بشكل جاد لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأنه كان "مقررا أن يعقد نتنياهو اجتماعا لبحث إمكانية تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، لكن تقرر تأجيل الاجتماع حتى إشعار آخر".

وأوضحت الصحيفة أنه "على خلفية موجة إعلانات من دول غربية بالاعتراف بدولة فلسطينية، كان مقررا أن يعقد نتنياهو اجتماعا لهذا الأمر، وذلك قبل أيام قليلة من افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث من المخطط أن يصدر إعلان مشترك لعدة دول غربية تقودها فرنسا بشأن اعترافها بدولة فلسطينية".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الولايات المتحدة ستبذل جهودها المضنية لمنع إقامة هذا الحدث على أراضيها، في ظل قرار وزير الخارجية ماركو روبيو بعدم السماح بدخول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الولايات المتحدة".
