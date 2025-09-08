"حماس": عملية مستوطنة "راموت" تؤكد أن مخططات احتلال غزة لن تمر دون عقاب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250908/حماس-عملية-مستوطنة-راموت-تؤكد-أن-مخططات-احتلال-غزة-لن-تمر-دون-عقاب-1104622305.html
"حماس": عملية مستوطنة "راموت" تؤكد أن مخططات احتلال غزة لن تمر دون عقاب
"حماس": عملية مستوطنة "راموت" تؤكد أن مخططات احتلال غزة لن تمر دون عقاب
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن مباركتها للعملية التي نفذها مقاومان فلسطينيان قرب مفرق مستوطنة "راموت" شمال القدس المحتلة، ووصفتها بالعملية... 08.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-08T11:37+0000
2025-09-08T11:37+0000
حركة حماس
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104622147_0:85:1640:1008_1920x0_80_0_0_9767a6dbbc98abd9fddb5e06022c6f25.jpg
وأوضحت في بيان أن "الهجوم جاء ردا على ما وصفته بجرائم الاحتلال وحرب الإبادة المستمرة ضد الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس"، مؤكدة أن "استهداف عمق القدس رسالة بأن مخططات إسرائيل في غزة والمسجد الأقصى لن تمر دون رد".وقالت: "العملية رسالة واضحة بأن مخططات إسرائيل في احتلال وتدمير مدينة غزة وتدنيس المسجد الأقصى لن تمر دون عقاب".وشددت "حماس" على أن "العدوان الإسرائيلي لن يضعف عزيمة الفلسطينيين، وأن محاولات كسر إرادة المقاومة أو تهجير الشعب الفلسطيني ستفشل أمام صمودهم".كما ثمنت الحركة الفلسطينية صمود الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية، داعية إلى "تصعيد المواجهة مع قوات الاحتلال والمستوطنين دفاعا عن الأرض والمقدسات".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع عدد من القتلى والإصابات في إطلاق نار قرب مفترق راموت في القدس.وسقط 4 قتلى وعدد من الإصابات بينهم 6 بجروح خطيرة في موقع إطلاق النار شمال القدس، وقالت وسائل إعلام إن مسلحين صعدا على متن الحافلة وفتحا النار على الركاب، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من الركاب، بينهم 6 منهم في حالة حرجة.وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها قتلت شخصين نفذا الهجوم عند مدخل تقاطع راموت في القدس.
https://sarabic.ae/20250908/نتنياهو-يتذرع-بحدث-أمني-في-القدس-لعدم-حضور-جلسة-محاكمته-1104616693.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104622147_92:0:1549:1093_1920x0_80_0_0_969aee08ff7ce8b797de09bddf5c54c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي
حركة حماس, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي

"حماس": عملية مستوطنة "راموت" تؤكد أن مخططات احتلال غزة لن تمر دون عقاب

11:37 GMT 08.09.2025
© AP Photo / Mahmoud Illeanقوات الشرطة الإسرائيلية وطواقم الإنقاذ تفحص مكان هجوم إطلاق النار الذي نفذه مسلحان فلسطينيان، وأسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين في محطة للحافلات في القدس، الاثنين 8 سبتمبر/ أيلول 2025
قوات الشرطة الإسرائيلية وطواقم الإنقاذ تفحص مكان هجوم إطلاق النار الذي نفذه مسلحان فلسطينيان، وأسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين في محطة للحافلات في القدس، الاثنين 8 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
© AP Photo / Mahmoud Illean
تابعنا عبر
أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن مباركتها للعملية التي نفذها مقاومان فلسطينيان قرب مفرق مستوطنة "راموت" شمال القدس المحتلة، ووصفتها بالعملية "النوعية والبطولية".
وأوضحت في بيان أن "الهجوم جاء ردا على ما وصفته بجرائم الاحتلال وحرب الإبادة المستمرة ضد الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس"، مؤكدة أن "استهداف عمق القدس رسالة بأن مخططات إسرائيل في غزة والمسجد الأقصى لن تمر دون رد".
وقالت: "العملية رسالة واضحة بأن مخططات إسرائيل في احتلال وتدمير مدينة غزة وتدنيس المسجد الأقصى لن تمر دون عقاب".

وتابعت: "تأتي هذه العملية في قلب مدينة القدس لتضرب عمقه الأمني، وتؤكد إصرار شبابنا الثائر ومقاومتنا الباسلة على المضي في طريق المقاومة والتصدي للعدوان الصهيوني الفاشي".

وشددت "حماس" على أن "العدوان الإسرائيلي لن يضعف عزيمة الفلسطينيين، وأن محاولات كسر إرادة المقاومة أو تهجير الشعب الفلسطيني ستفشل أمام صمودهم".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
نتنياهو يتذرع بحدث أمني في القدس لعدم حضور جلسة محاكمته
09:25 GMT
كما ثمنت الحركة الفلسطينية صمود الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية، داعية إلى "تصعيد المواجهة مع قوات الاحتلال والمستوطنين دفاعا عن الأرض والمقدسات".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع عدد من القتلى والإصابات في إطلاق نار قرب مفترق راموت في القدس.
وسقط 4 قتلى وعدد من الإصابات بينهم 6 بجروح خطيرة في موقع إطلاق النار شمال القدس، وقالت وسائل إعلام إن مسلحين صعدا على متن الحافلة وفتحا النار على الركاب، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من الركاب، بينهم 6 منهم في حالة حرجة.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها قتلت شخصين نفذا الهجوم عند مدخل تقاطع راموت في القدس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала