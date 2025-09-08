https://sarabic.ae/20250908/حماس-عملية-مستوطنة-راموت-تؤكد-أن-مخططات-احتلال-غزة-لن-تمر-دون-عقاب-1104622305.html
"حماس": عملية مستوطنة "راموت" تؤكد أن مخططات احتلال غزة لن تمر دون عقاب
"حماس": عملية مستوطنة "راموت" تؤكد أن مخططات احتلال غزة لن تمر دون عقاب
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن مباركتها للعملية التي نفذها مقاومان فلسطينيان قرب مفرق مستوطنة "راموت" شمال القدس المحتلة، ووصفتها بالعملية... 08.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-08T11:37+0000
2025-09-08T11:37+0000
2025-09-08T11:37+0000
حركة حماس
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104622147_0:85:1640:1008_1920x0_80_0_0_9767a6dbbc98abd9fddb5e06022c6f25.jpg
وأوضحت في بيان أن "الهجوم جاء ردا على ما وصفته بجرائم الاحتلال وحرب الإبادة المستمرة ضد الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس"، مؤكدة أن "استهداف عمق القدس رسالة بأن مخططات إسرائيل في غزة والمسجد الأقصى لن تمر دون رد".وقالت: "العملية رسالة واضحة بأن مخططات إسرائيل في احتلال وتدمير مدينة غزة وتدنيس المسجد الأقصى لن تمر دون عقاب".وشددت "حماس" على أن "العدوان الإسرائيلي لن يضعف عزيمة الفلسطينيين، وأن محاولات كسر إرادة المقاومة أو تهجير الشعب الفلسطيني ستفشل أمام صمودهم".كما ثمنت الحركة الفلسطينية صمود الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية، داعية إلى "تصعيد المواجهة مع قوات الاحتلال والمستوطنين دفاعا عن الأرض والمقدسات".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع عدد من القتلى والإصابات في إطلاق نار قرب مفترق راموت في القدس.وسقط 4 قتلى وعدد من الإصابات بينهم 6 بجروح خطيرة في موقع إطلاق النار شمال القدس، وقالت وسائل إعلام إن مسلحين صعدا على متن الحافلة وفتحا النار على الركاب، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من الركاب، بينهم 6 منهم في حالة حرجة.وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها قتلت شخصين نفذا الهجوم عند مدخل تقاطع راموت في القدس.
https://sarabic.ae/20250908/نتنياهو-يتذرع-بحدث-أمني-في-القدس-لعدم-حضور-جلسة-محاكمته-1104616693.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104622147_92:0:1549:1093_1920x0_80_0_0_969aee08ff7ce8b797de09bddf5c54c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حركة حماس, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي
حركة حماس, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي
"حماس": عملية مستوطنة "راموت" تؤكد أن مخططات احتلال غزة لن تمر دون عقاب
أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن مباركتها للعملية التي نفذها مقاومان فلسطينيان قرب مفرق مستوطنة "راموت" شمال القدس المحتلة، ووصفتها بالعملية "النوعية والبطولية".
وأوضحت في بيان أن "الهجوم جاء ردا على ما وصفته بجرائم الاحتلال وحرب الإبادة المستمرة ضد الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس"، مؤكدة أن "استهداف عمق القدس رسالة بأن مخططات إسرائيل في غزة والمسجد الأقصى لن تمر دون رد".
وقالت: "العملية رسالة واضحة بأن مخططات إسرائيل في احتلال وتدمير مدينة غزة وتدنيس المسجد الأقصى لن تمر دون عقاب".
وتابعت: "تأتي هذه العملية في قلب مدينة القدس لتضرب عمقه الأمني، وتؤكد إصرار شبابنا الثائر ومقاومتنا الباسلة على المضي في طريق المقاومة والتصدي للعدوان الصهيوني الفاشي".
وشددت "حماس" على أن "العدوان الإسرائيلي لن يضعف عزيمة الفلسطينيين، وأن محاولات كسر إرادة المقاومة أو تهجير الشعب الفلسطيني ستفشل أمام صمودهم".
كما ثمنت الحركة الفلسطينية صمود الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية، داعية إلى "تصعيد المواجهة مع قوات الاحتلال والمستوطنين دفاعا عن الأرض والمقدسات".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع عدد من القتلى والإصابات
في إطلاق نار قرب مفترق راموت في القدس.
وسقط 4 قتلى وعدد من الإصابات بينهم 6 بجروح خطيرة في موقع إطلاق النار شمال القدس، وقالت وسائل إعلام إن مسلحين صعدا على متن الحافلة وفتحا النار على الركاب، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من الركاب، بينهم 6 منهم في حالة حرجة.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها قتلت شخصين نفذا الهجوم
عند مدخل تقاطع راموت في القدس.