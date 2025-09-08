https://sarabic.ae/20250908/حماس-عملية-مستوطنة-راموت-تؤكد-أن-مخططات-احتلال-غزة-لن-تمر-دون-عقاب-1104622305.html

"حماس": عملية مستوطنة "راموت" تؤكد أن مخططات احتلال غزة لن تمر دون عقاب

"حماس": عملية مستوطنة "راموت" تؤكد أن مخططات احتلال غزة لن تمر دون عقاب

سبوتنيك عربي

أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن مباركتها للعملية التي نفذها مقاومان فلسطينيان قرب مفرق مستوطنة "راموت" شمال القدس المحتلة، ووصفتها بالعملية... 08.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-08T11:37+0000

2025-09-08T11:37+0000

2025-09-08T11:37+0000

حركة حماس

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104622147_0:85:1640:1008_1920x0_80_0_0_9767a6dbbc98abd9fddb5e06022c6f25.jpg

وأوضحت في بيان أن "الهجوم جاء ردا على ما وصفته بجرائم الاحتلال وحرب الإبادة المستمرة ضد الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس"، مؤكدة أن "استهداف عمق القدس رسالة بأن مخططات إسرائيل في غزة والمسجد الأقصى لن تمر دون رد".وقالت: "العملية رسالة واضحة بأن مخططات إسرائيل في احتلال وتدمير مدينة غزة وتدنيس المسجد الأقصى لن تمر دون عقاب".وشددت "حماس" على أن "العدوان الإسرائيلي لن يضعف عزيمة الفلسطينيين، وأن محاولات كسر إرادة المقاومة أو تهجير الشعب الفلسطيني ستفشل أمام صمودهم".كما ثمنت الحركة الفلسطينية صمود الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية، داعية إلى "تصعيد المواجهة مع قوات الاحتلال والمستوطنين دفاعا عن الأرض والمقدسات".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع عدد من القتلى والإصابات في إطلاق نار قرب مفترق راموت في القدس.وسقط 4 قتلى وعدد من الإصابات بينهم 6 بجروح خطيرة في موقع إطلاق النار شمال القدس، وقالت وسائل إعلام إن مسلحين صعدا على متن الحافلة وفتحا النار على الركاب، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من الركاب، بينهم 6 منهم في حالة حرجة.وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها قتلت شخصين نفذا الهجوم عند مدخل تقاطع راموت في القدس.

https://sarabic.ae/20250908/نتنياهو-يتذرع-بحدث-أمني-في-القدس-لعدم-حضور-جلسة-محاكمته-1104616693.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي