نتنياهو يتذرع بحدث أمني في القدس لعدم حضور جلسة محاكمته
أعلن محامو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن موكلهم لن يتمكن من المثول أمام المحكمة المركزية في القدس، اليوم الاثنين، للإدلاء بشهادته في قضايا الفساد...
وقالت محاميته نوعا ميلشتاين أمام هيئة المحكمة إن "عدة حوادث أمنية خطيرة في أكثر من موقع، أسفرت عن سقوط قتلى، استدعت مشاركة رئيس الوزراء في سلسلة من المشاورات الأمنية واتخاذ قرارات عاجلة"، وهو ما حال دون حضوره جلسة المحكمة اليوم، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وقالت محامية نتنياهو إنها يمكن تأجيل الاستماع لشهادة رئيس الوزراء حتى نهاية اليوم إذا وافقت المحكمة على ذلك.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع عدد من القتلى والإصابات في إطلاق نار قرب مفترق راموت في القدس.وسقط 4 قتلى وعدد من الإصابات بينهم 6 بجروح خطيرة في موقع إطلاق النار شمال القدس، وقالت وسائل إعلام إن مسلحين صعدا على متن الحافلة وفتحا النار على الركاب، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من الركاب، بينهم 6 منهم في حالة حرجة.وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها قتلت شخصين نفذا الهجوم عند مدخل تقاطع راموت في القدس.
أعلن محامو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن موكلهم لن يتمكن من المثول أمام المحكمة المركزية في القدس، اليوم الاثنين، للإدلاء بشهادته في قضايا الفساد المرفوعة ضده، وذلك على خلفية الهجوم المسلح الذي وقع في المدينة صباح اليوم.
وقالت محاميته نوعا ميلشتاين أمام هيئة المحكمة إن "عدة حوادث أمنية خطيرة في أكثر من موقع، أسفرت عن سقوط قتلى، استدعت مشاركة رئيس الوزراء في سلسلة من المشاورات الأمنية واتخاذ قرارات عاجلة"، وهو ما حال دون حضوره جلسة المحكمة اليوم، بحسب صحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وقالت محامية نتنياهو إنها يمكن تأجيل الاستماع لشهادة رئيس الوزراء حتى نهاية اليوم إذا وافقت المحكمة على ذلك.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع عدد من القتلى والإصابات
في إطلاق نار قرب مفترق راموت في القدس.
وسقط 4 قتلى وعدد من الإصابات بينهم 6 بجروح خطيرة في موقع إطلاق النار شمال القدس، وقالت وسائل إعلام إن مسلحين صعدا على متن الحافلة وفتحا النار على الركاب، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من الركاب، بينهم 6 منهم في حالة حرجة.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها قتلت شخصين نفذا الهجوم
عند مدخل تقاطع راموت في القدس.