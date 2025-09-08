https://sarabic.ae/20250908/إسرائيل-قتلى-وإصابات-بإطلاق-نار-في-الشرقية-1104612105.html
إسرائيل... قتلى وإصابات بإطلاق نار في القدس
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، وقوع عدد من القتلى والإصابات في إطلاق نار قرب مفترق راموت في القدس. 08.09.2025, سبوتنيك عربي
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن 4 قتلى وعدد من الإصابات بينهم 6 بجروح خطيرة في موقع إطلاق النار شمال القدس.وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها قتلت شخصين نفذا الهجوم عند مدخل تقاطع راموت في القدس.ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن خدمة الإسعاف، قولها إن نحو 15 شخصا أصيبوا في إطلاق نار عند تقاطع راموت في القدس.ويجري الجيش الإسرائيلي حاليا تقييمات مشتركة مع شرطة إسرائيل لتحديد التفاصيل وهوية منفذي العملية.وقد وصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى مكان عملية إطلاق النار. وأفاد موقع "واينت" بأن قوات الأمن تفحص جسما مشبوها في موقع الهجوم عند مفترق راموت.ترامب: اتفاق السلام في غزة سيتم التوصل إليه قريبا جداوسائل إعلام: إسرائيل ترفض الشرط المحتمل لـ"حماس" بانسحاب كامل القوات من غزة
إسرائيل... قتلى وإصابات بإطلاق نار في القدس
07:53 GMT 08.09.2025 (تم التحديث: 08:18 GMT 08.09.2025)
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، وقوع عدد من القتلى والإصابات في إطلاق نار قرب مفترق راموت في القدس.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن 4 قتلى وعدد من الإصابات بينهم 6 بجروح خطيرة في موقع إطلاق النار شمال القدس.
وقالت وسائل إعلام إن مسلحين صعدا على متن الحافلة وفتحا النار على الركاب، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من الركاب، بينهم 6 منهم في حالة حرجة.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها قتلت شخصين نفذا الهجوم عند مدخل تقاطع راموت في القدس.
ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن خدمة الإسعاف، قولها إن نحو 15 شخصا أصيبوا في إطلاق نار عند تقاطع راموت في القدس.
وقالت خدمة نجمة داوود الحمراء إن 6 جرحى بحالة حرجة جدا، و3 جرحى بحالة خطيرة (أعلن مقتلهم لاحقا) والباقي بحالة طفيفة إلى متوسطة.
ويجري الجيش الإسرائيلي حاليا تقييمات مشتركة مع شرطة إسرائيل لتحديد التفاصيل وهوية منفذي العملية.
وقد وصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى مكان عملية إطلاق النار. وأفاد موقع "واينت" بأن قوات الأمن تفحص جسما مشبوها في موقع الهجوم عند مفترق راموت.