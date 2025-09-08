https://sarabic.ae/20250908/وسائل-إعلام-إسرائيل-ترفض-الشرط-المحتمل-لـحماس-بانسحاب-كامل-القوات-من-غزة-1104608262.html
وسائل إعلام: إسرائيل ترفض الشرط المحتمل لـ"حماس" بانسحاب كامل القوات من غزة
وسائل إعلام: إسرائيل ترفض الشرط المحتمل لـ"حماس" بانسحاب كامل القوات من غزة
أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن تل أبيب رفضت في السابق مقترحات مشابهة لرد حركة "حماس" على مقترح ترامب الأخير، الذي أشارت فيه إلى استعدادها للعودة إلى طاولة
وأمس الأحد، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا لـ"حماس"، وصفه بـ "التحذير الأخير" طالب فيه الحركة بإطلاق جميع الرهائن.وردت الحركة بأنها ترحب بأي جهود لإيقاف الحرب على القطاع، مشيرة إلى أنها تلقت أفكارا من الأمريكيين بشأن وقف إطلاق النار ضمن اتفاق شامل.وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن تل أبيب رفضت في السابق تصريحات مماثلة من "حماس" واتهمت الحركة بأنها لا تفاوض من أجل التوصل إلى حل وأنها تضع شروطا غير واقعية ولا يمكن تحقيقها.ولفتت الصحيفة إلى أن النقاش حاليا يدور حول مضمون مقترح التهدئة وموقف كل من "حماس" وإسرائيل منه، خاصة فيما يتعلق بإطلاق جميع الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خارج غزة وتشكيل لجنة فلسطينية لإدارة القطاع.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن التوصل إلى اتفاق يتعلق بقطاع غزة قد يتم في وقت قريب جدًا، مشيرا عن الإفراج عن جميع الإسرائيليين في القطاع.وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أننا سنحصل على اتفاق حول غزة قريبا جدا". وتابع: "إنها مشكلة كبيرة جدا ونريد أن نحلها من أجل الشرق الأوسط ومن أجل إسرائيل والجميع".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 163 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وسائل إعلام: إسرائيل ترفض الشرط المحتمل لـ"حماس" بانسحاب كامل القوات من غزة
