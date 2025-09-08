عربي
https://sarabic.ae/20250908/وسائل-إعلام-إسرائيل-ترفض-الشرط-المحتمل-لـحماس-بانسحاب-كامل-القوات-من-غزة-1104608262.html
وسائل إعلام: إسرائيل ترفض الشرط المحتمل لـ"حماس" بانسحاب كامل القوات من غزة
وسائل إعلام: إسرائيل ترفض الشرط المحتمل لـ"حماس" بانسحاب كامل القوات من غزة
سبوتنيك عربي
أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن تل أبيب رفضت في السابق مقترحات مشابهة لرد حركة "حماس" على مقترح ترامب الأخير، الذي أشارت فيه إلى استعدادها للعودة إلى طاولة... 08.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-08T06:21+0000
2025-09-08T06:21+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176366_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4524d179bc165d2f21a1880b84d970e8.jpg
وأمس الأحد، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا لـ"حماس"، وصفه بـ "التحذير الأخير" طالب فيه الحركة بإطلاق جميع الرهائن.وردت الحركة بأنها ترحب بأي جهود لإيقاف الحرب على القطاع، مشيرة إلى أنها تلقت أفكارا من الأمريكيين بشأن وقف إطلاق النار ضمن اتفاق شامل.وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن تل أبيب رفضت في السابق تصريحات مماثلة من "حماس" واتهمت الحركة بأنها لا تفاوض من أجل التوصل إلى حل وأنها تضع شروطا غير واقعية ولا يمكن تحقيقها.ولفتت الصحيفة إلى أن النقاش حاليا يدور حول مضمون مقترح التهدئة وموقف كل من "حماس" وإسرائيل منه، خاصة فيما يتعلق بإطلاق جميع الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خارج غزة وتشكيل لجنة فلسطينية لإدارة القطاع.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن التوصل إلى اتفاق يتعلق بقطاع غزة قد يتم في وقت قريب جدًا، مشيرا عن الإفراج عن جميع الإسرائيليين في القطاع.وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أننا سنحصل على اتفاق حول غزة قريبا جدا". وتابع: "إنها مشكلة كبيرة جدا ونريد أن نحلها من أجل الشرق الأوسط ومن أجل إسرائيل والجميع".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 163 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20250908/ترامب-اتفاق-السلام-في-غزة-سيتم-التوصل-إليه-قريبا-جدا-1104606561.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176366_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_674c8db676abe6678e79d750b300a007.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, دونالد ترامب
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, دونالد ترامب

وسائل إعلام: إسرائيل ترفض الشرط المحتمل لـ"حماس" بانسحاب كامل القوات من غزة

06:21 GMT 08.09.2025
© AP Photo / Maya Levinقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
© AP Photo / Maya Levin
تابعنا عبر
أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن تل أبيب رفضت في السابق مقترحات مشابهة لرد حركة "حماس" على مقترح ترامب الأخير، الذي أشارت فيه إلى استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات فورا لبحث إعادة جميع الرهائن الأحياء والأموات إلى إسرائيل مقابل وقف الحرب والانسحاب من غزة.
وأمس الأحد، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا لـ"حماس"، وصفه بـ "التحذير الأخير" طالب فيه الحركة بإطلاق جميع الرهائن.
وردت الحركة بأنها ترحب بأي جهود لإيقاف الحرب على القطاع، مشيرة إلى أنها تلقت أفكارا من الأمريكيين بشأن وقف إطلاق النار ضمن اتفاق شامل.
نزوح سكان مدينة غزة نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتزايدة على المدينة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
ترامب: اتفاق السلام في غزة سيتم التوصل إليه قريبا جدا
04:14 GMT
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن تل أبيب رفضت في السابق تصريحات مماثلة من "حماس" واتهمت الحركة بأنها لا تفاوض من أجل التوصل إلى حل وأنها تضع شروطا غير واقعية ولا يمكن تحقيقها.
ولفتت الصحيفة إلى أن النقاش حاليا يدور حول مضمون مقترح التهدئة وموقف كل من "حماس" وإسرائيل منه، خاصة فيما يتعلق بإطلاق جميع الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خارج غزة وتشكيل لجنة فلسطينية لإدارة القطاع.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن التوصل إلى اتفاق يتعلق بقطاع غزة قد يتم في وقت قريب جدًا، مشيرا عن الإفراج عن جميع الإسرائيليين في القطاع.
وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أننا سنحصل على اتفاق حول غزة قريبا جدا". وتابع: "إنها مشكلة كبيرة جدا ونريد أن نحلها من أجل الشرق الأوسط ومن أجل إسرائيل والجميع".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 163 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
