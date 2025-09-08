https://sarabic.ae/20250908/ترامب-اتفاق-السلام-في-غزة-سيتم-التوصل-إليه-قريبا-جدا-1104606561.html
ترامب: اتفاق السلام في غزة سيتم التوصل إليه قريبا جدا
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن التوصل إلى اتفاق يتعلق بقطاع غزة قد يتم في وقت قريب جدًا، مشيرا عن الإفراج عن جميع الإسرائيليين في القطاع.
2025-09-08T04:14+0000
2025-09-08T04:14+0000
2025-09-08T04:25+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104493898_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f0566bfcf6debf4800757c64dbc3e0cf.jpg
وفال ترامب للصحفيين: "أعتقد أننا سنحصل على اتفاق حول غزة قريبًا جدًا".وأضاف: "عدد الرهائن قد يكون أقل من عشرين لأن بينهم أموات، الشباب عادة ينجون ولكن مع كل ما يحدث قد يموت البعض ، لكن لدينا 20 رهينة و38 جثة، أعتقد أننا سنعيدهم جميعا".أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أنها مستعدة للجلوس فورا إلى طاولة المفاوضات بعد تلقيها مقترحات من الجانب الأمريكي لمناقشة الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين، مقابل إعلان واضح لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات من قطاع غزة، وذلك بحسب بيان للحركة عبر تلغرام.وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس إلى قبول الشروط الأمريكية المتعلقة باتفاق السلام في غزة، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي وافق عليها بالفعل.وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد صرح، اليوم الأحد، أن الحرب في قطاع غزة يمكن أن تنتهي غدا في حالتين فقط.واستأنفت إسرائيل قصف قطاع غزة، يوم 18مارس/آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن
ترامب: اتفاق السلام في غزة سيتم التوصل إليه قريبا جدا
04:14 GMT 08.09.2025 (تم التحديث: 04:25 GMT 08.09.2025)
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن التوصل إلى اتفاق يتعلق بقطاع غزة قد يتم في وقت قريب جدًا، مشيرا عن الإفراج عن جميع الإسرائيليين في القطاع.
وفال ترامب للصحفيين: "أعتقد أننا سنحصل على اتفاق حول غزة قريبًا جدًا".
وتابع: "إنها مشكلة كبيرة جدا ونريد أن نحلها من أجل الشرق الأوسط ومن أجل إسرائيل والجميع".
وأضاف: "عدد الرهائن قد يكون أقل من عشرين لأن بينهم أموات، الشباب عادة ينجون ولكن مع كل ما يحدث قد يموت البعض ، لكن لدينا 20 رهينة و38 جثة، أعتقد أننا سنعيدهم جميعا".
أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أنها مستعدة للجلوس فورا إلى طاولة المفاوضات بعد تلقيها مقترحات من الجانب الأمريكي لمناقشة الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين، مقابل إعلان واضح لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات من قطاع غزة، وذلك بحسب بيان للحركة عبر تلغرام.
وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس إلى قبول الشروط الأمريكية المتعلقة باتفاق السلام في غزة، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي وافق عليها بالفعل.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد صرح، اليوم الأحد، أن الحرب في قطاع غزة يمكن أن تنتهي غدا في حالتين فقط.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، صباح أمس الأحد، عن جدعون ساعر، أن هاتين الحالتين هما إذا أطلقت حركة حماس سراح الرهائن والأسرى الإسرائيليين وتخلت عن سلاحها.
واستأنفت إسرائيل قصف قطاع غزة، يوم 18مارس/آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.