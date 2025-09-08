https://sarabic.ae/20250908/ترامب-اتفاق-السلام-في-غزة-سيتم-التوصل-إليه-قريبا-جدا-1104606561.html

ترامب: اتفاق السلام في غزة سيتم التوصل إليه قريبا جدا

ترامب: اتفاق السلام في غزة سيتم التوصل إليه قريبا جدا

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن التوصل إلى اتفاق يتعلق بقطاع غزة قد يتم في وقت قريب جدًا، مشيرا عن الإفراج عن جميع الإسرائيليين في القطاع. 08.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-08T04:14+0000

2025-09-08T04:14+0000

2025-09-08T04:25+0000

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104493898_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f0566bfcf6debf4800757c64dbc3e0cf.jpg

وفال ترامب للصحفيين: "أعتقد أننا سنحصل على اتفاق حول غزة قريبًا جدًا".وأضاف: "عدد الرهائن قد يكون أقل من عشرين لأن بينهم أموات، الشباب عادة ينجون ولكن مع كل ما يحدث قد يموت البعض ، لكن لدينا 20 رهينة و38 جثة، أعتقد أننا سنعيدهم جميعا".أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أنها مستعدة للجلوس فورا إلى طاولة المفاوضات بعد تلقيها مقترحات من الجانب الأمريكي لمناقشة الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين، مقابل إعلان واضح لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات من قطاع غزة، وذلك بحسب بيان للحركة عبر تلغرام.وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس إلى قبول الشروط الأمريكية المتعلقة باتفاق السلام في غزة، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي وافق عليها بالفعل.وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد صرح، اليوم الأحد، أن الحرب في قطاع غزة يمكن أن تنتهي غدا في حالتين فقط.واستأنفت إسرائيل قصف قطاع غزة، يوم 18مارس/آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن

https://sarabic.ae/20250906/حماس-تؤكد-انفتاحها-على-أي-مقترحات-تحقق-وقفا-دائما-لإطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1104580989.html

قطاع غزة

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية