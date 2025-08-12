https://sarabic.ae/20250812/بدأت-بـ15-طالبا-ووصلت-إلى-160-ألفا-ورشة-تناقش-أهمية-المبادرات-التعليمية-بغزة-وسط-الحرب-1103615435.html

بعض هذه المبادرات بدأت بـ 15 طالبا ومعلمتين، وصلت إلى 850 طالبًا وأكثر من 25 معلم ومعلمة، حيث بات ما يزيد عن 160 ألف طالب مدرجون في هذه المبادرات.وشهدت غزة ورشة عمل بعنوان "المبادرات التعليمية وأثرها على العملية التعليمية في ظل حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة" تحت رعاية الدكتورة نوال حلاوة، مؤسسة بيت التراث العربي في كندا.وشارك في الورشة وزارة التعليم الفلسطينية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وعدد من المؤسسات الدولية المهتمة بالقطاع التعليمي.بدوره قال الدكتور زاهر البنا مسؤول المبادرات التعليمة في بيت تراث العرب، رئيس المجلس المركزي لأولياء الأمور لمدارس الأونروا في قطاع غزة، إن الورشة جاءت بناء على استفسارات كثيرة من أصحاب المبادرات التعليمية التي نشرف عليها ونتابعها أبرزها، التحديات الكبيرة لدى في نقص الإمكانيات، مع تحويل الخيام الشخصية إلى تعليمية، إضافة إلى عدم وجود إمكانيات لدى الطلاب بسبب الأحوال المادية السيئة لأولياء الأمور.وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أنه تم طرح هذه العقبات أمام ممثلي وزارة التربية والتعليم الذين تبنوا المبادرات التعليمية بشكل رسمي، مع مناقشة كيفية التنسيق بين المؤسسات الدولية ووزارة التربية والتعليم، بما يعود بالنفع على هذه المبادرات، إضافة لمستقبل المبادرات والمعلمات اللواتي يعلمن الأطفال بشكل تطوعي.تطور المبادراتوأشار إلى الخروج بتوصيات مهمة من الملتقى، أبرزها دعم الوزارة للمعلمات، وبذل المزيد من الجهود لاستمرار العملية التعليمية، والتواصل ما بين أولياء الأمور والمسؤولين، والمؤسسات الدولية، والعمل على إيجاد مؤسسات داعمة لتوفير القرطاسية والمستلزمات التعليمية للطلاب.وتحدث عن كيف بدأت المبادرات في ظل النزوح والدمار، وكيف تطورت حتى اليوم من حيث عدد الطلاب، وعدد الخيام التعليمية، وعدد المعلمات، والمناهج المستخدمة، مؤكدًا أن بعض المبادرات بدأت في 15 طالبا، ومعلمتين، فيما وصلت اليوم إلى ما يزيد عن 850 طالبا و25 معلمة.فيما وصلت المبادرات التعليمية من 40 مبادرة إلى 750، تضم أكثر من 6624 معلما ومعلمة، و160 ألف طالب داخل المبادرات، ما يدل على اهتمام أولياء الأمور والمعلمين باستمرار العملية التعليمية، مضيفًا: "مستمرون من أجل الارتقاء بالطلاب الذين يتعلمون تحت القصف والتدمير، بعد أن دمر الاحتلال مدارسهم وجامعاتهم وشرد طلابهم ومعلميهم.. الوجع كبير لكننا مستمرون في العلم، متسلحون بالعزيمة والإرادة حتى وقف العدوان، وعودة الحياة والإعمار".دعم دولي مطلوبمن جانبه قال ثائر نوفل أبو عيطوي، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين، إن الحرب والعدوان المتواصل في قطاع غزة، أثر على العملية التعليمية بشكل كبير وغير مسبوق، لا سيما بعد استهداف المدارس، ونزوح المواطنين من كافة أنحاء القطاع لها لتكون مركزا للإيواء.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الحرب المستمرة منذ عامين ألقت بظلالها السلبية على المسيرة التعليمية من خلال عدم انتظام العملية التعليمية في المدارس والمعاهد والجامعات، مما اضطر الجهات المعنية وذات العلاقة إلى التوجه للتعليم الإلكتروني عن بعد، ما يختلف تماما عن التعليم الوجاهي الذي هو أساس الحياة التعليمية له أثر إيجابي وبناء في التفاعل، لأنه يعتمد بشكل مباشر على الاتصال الوجاهي بين المعلم والطلبة.وأكد أن التعليم على كافة الصعد والمستويات في غزة، قد شهد انهيارا لم يشهده قطاع غزة من قبل، مما ينذر بكارثة تعليمية حقيقية على أرض الواقع ستواجه الجهات المختصة التعليمية والطلاب والطالبات وخصوصًا في المرحلة التعليمية الأساسية، التي تعتبر مرحلة بناء وتأسيس.وأوضح أن النظام التعليمي برمته في قطاع غزة يحتاج إلى سنوات لكي يتم استعادة الحياة التعليمية كما كانت عليها قبل الحرب، وهذا الأمر يحتاج إلى متابعة متواصلة من وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث (الأونروا)، وكذلك يحتاج إلى خطط مرحلية قصيرة المدى واستراتيجية بعيدة المدى، حتى يتم تدارك الوضع التعليمي والعودة لاستنهاضه من جديد.وأشاد أو عطيوي بالمبادرات التعليمية التي تم إطلاقها في قطاع غزة، من أجل محاولة استكمال العملية التعليمية تحت وقع الحرب والعدوان، مشددًا على دعم هذه المبادرات، لمحاولة تعويض الطلاب والتلاميذ عن بعض المقررات الدراسة.ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تعرضت المئات من المدارس في قطاع غزة لأضرار جسيمة، بما في ذلك مدارس تابعة للأونروا كانت تؤوي نازحين، أو تستخدم كمراكز لتقديم الخدمات الإنسانية، ووفقاً لتقارير سابقة للأمم المتحدة، فإن غالبية منشآت التعليم في غزة تعرضت للقصف أو باتت غير صالحة للاستخدام، ما يعقّد جهود إعادة التعليم بعد انتهاء الحرب.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع إلى 53,010 قتلى غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 119,919 آخرين.وفي 7 أكتوبر 2023، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة، واستعادة الأسرى.

