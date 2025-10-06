https://sarabic.ae/20251006/مصر-تعلن-بدء-المباحثات-غير-المباشرة-بين-وفدي-إسرائيل-وحماس-في-شرم-الشيخ-1105692178.html

مصر تعلن بدء المباحثات "غير المباشرة" بين وفدي إسرائيل و"حماس" في شرم الشيخ

مصر تعلن بدء المباحثات "غير المباشرة" بين وفدي إسرائيل و"حماس" في شرم الشيخ

سبوتنيك عربي

أعلنت مصادر مصرية مطلعة، اليوم الاثنين، "وصول الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة إلى مدينة شرم الشيخ المصرية". 06.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-06T15:17+0000

2025-10-06T15:17+0000

2025-10-06T15:17+0000

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة

قطاع غزة

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/0a/1070001565_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a1594c9ef92647f23067227575f2b145.jpg

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن المصادر المطلعة قولهم إن "الجلسات غير المباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي، التي بدأت، ستبحث آليات تهيئة الأوضاع الميدانية للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين".وأضافت المصادر أن "الوسطاء المصريون والقطريون يبذلون جهودا كبيرة مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لوضع آلية للإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين".ووصل وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، أمس الأحد، لإجراء مفاوضات حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعلنها، الأسبوع الماضي لوقف الحرب في غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن وفد المفاوضات برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، توجه إلى مدينة شرم الشيخ، للمشاركة في محادثات تفاوضية، بينما تشمل المشاركة الأمريكية المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر.وستكون الاجتماعات، هي الأولى للحية، بعد استهدفته بضربة إسرائيلية مع قادة آخرين خلال وجوده في الدوحة الشهر الماضي، دون أن تتمكن من اغتياله.وتتوسط كل من مصر وقطر والولايات المتحدة في إنهاء الحرب في غزة، التي تكمل عامها الثاني غدا مخلفة حصيلة هائلة من الخسائر البشرية والمادية.‏وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.ورحب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، بالخطوات التي اتخذتها حماس، استجابة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادف إلى إنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين أحياء وأموات، ووقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات فورا للاتفاق على آليات التنفيذ.وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".وكان ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طوّرها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20251006/الوفود-تصل-شرم-الشيخ-تفاصيل-مفاوضات-تطبيق-خطة-ترامب-التي-ستنطلق-اليوم-1105665476.html

https://sarabic.ae/20251006/إعلام-مصري-يحدد-أبرز-نقاط-الخلاف-بين-إسرائيل-وحماس-في-مفاوضات-شرم-الشيخ--1105689315.html

مصر

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي